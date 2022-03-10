GRTV News - Microsofts administrerende direktør skisserer sin visjon for Xbox' fremtid

Satya Nadella forklarer at en PC-basert plattform som kan konkurrere med TikTok, er fremtiden.
I dag skal vi snakke om litt om Microsoft, litt om Xbox og hva administrerende direktør for det enorme selskapet har i tankene for visjonen om fremtiden til Xbox. Så ja, Satya Nadella har gått ut og i utgangspunktet sagt hva de håper de kan gjøre Xbox til, som er en interessant ting fordi alle som har fulgt litt med på Microsoft og Xbox den siste tiden, har det føltes som om Satya Nadella har hatt sin del i å nesten kjøre Xbox inn i på en lignende måte som de gjør eller behandler Windows på en måte. Det føles som Satya Nadella i løpet av sin tid som administrerende direktør i Microsoft har vært veldig, veldig fokusert på business-to-business-typen av ting, kanskje mindre på forbrukersiden av ting, som er grunnen til at det noen ganger føles vanskelig å støtte den retningen Microsoft tar fordi det ikke føles veldig forbrukervennlig. Men uansett, la oss dykke videre. Så ja, Microsoft CEO Satya Nadella deler sin visjon om den neste Xboxen. Vi bygget konsollen fordi vi ønsket å bygge en bedre PC som kunne brukes til spilling, og derfor vil jeg på en måte å revidere noe av den konvensjonelle visdommen. Så ja, det føles som om vi hver dag i det siste har hatt en grunn til å skrive om den neste Xbox-konsollen. Hvis det ikke er store lekkasjer, er det innsidere som bekrefter ting eller Microsoft selv som antyder noe, og dagens nyheter faller i den sistnevnte kategorien. I et intervju med TBPN snakker Microsoft-sjef Satya Nadella om litt om den kommende konsollen, og akkurat som ulike lekkasjer i en annen Microsoft executive har antydet, ser det ut til å være en slags hybridløsning mellom en PC og en Xbox. Vi ønsker også å gjøre innovativt arbeid på systemsiden av konsollen og på PC. Det er litt morsomt at folk tenker på konsoll og PC som to forskjellige ting. Vi bygde konsollen fordi vi ønsket å bygge en bedre PC som kunne prestere for spilling, og derfor vil jeg på en måte revidere noe av den konvensjonelle visdommen. Det er absolutt høres ut som Nadella snakker om en slags sammenfletting av formatene, noe som høres mistenkelig likt rapporten vi skrev om i går, som sa at neste Xbox-konsollen vil kunne fungere som både en konsoll og en PC, avhengig av hvordan du vil at den skal gjøre. Nadella delte også litt informasjon om sitt syn på konsoller. Men på slutten av dagen har konsollen en opplevelse som er uten sidestykke. Den leverer ytelse som er uten sidestykke, som driver systemet fremover. Så jeg ser virkelig frem til neste konsollen, den neste PC-spillingen, men viktigst av alt, den neste forretningsmodellen for spill der vi har kanskje også finne opp nye interaktive medier. Han avsluttet med å si seg enig med det Xbox Game Content and Studios Chief Matt Booty sa forleden dag, nemlig at det er ikke andre konsoller som er den største konkurrenten på spillfronten, men tjenester som TikTok. For når alt kommer til alt, er ikke spillkonkurransen andre spill. Spillkonkurransen er video i kortform. Hvordan tolker du Nadellas uttalelser om neste generasjon Xbox?Jeg synes det er noen uvanlige ting her. Jeg mener, tror jeg at spilling er møter sin største konkurranse fra kortfilm? Jeg tror ikke det egentlig gjør det.
"Og det sier jeg fordi jeg tror at konkurransen snarere er mot lang video.Du vet, du kan ikke akkurat lage et videospill på 35 sekunder på den tiden det tar å se et TikTok-klipp. Mange videospill tar flere titalls timer å spille gjennom.Så når du begynner å spille, for eksempel et mellomstort spill, kanskje 12 timer langt eller noe sånt, når du skal spille noe sånt, er du 12 timer av livet ditt til det prosjektet. For meg er ikke det 12 timer med TikTok."
"Det er 12 timer av alt annet du vil gjøre som du kunne gjort i ditt personlige liv.tid. Så jeg har alltid syntes at det er en interessant ting, at spillkonkurranser ikke er andre gaming. For meg er det det. For meg høres det ut som en taperuttalelse fra Xbox, som har tapt så mye terreng til de andre rivalene der ute at de nå sier, nei, nei, nei, nei, det var ikke dem vi kjempet mot, det var disse gutta. Det virker bare som en merkelig måte å i mine øyne, når du sier at vi er et spillmerke, men vi er konkurrerer ikke mot andre spillmerker, vi konkurrerer mot TikTok. Det er sånn, ok, uvanlig måte å fremstille det på. Når det gjelder Xbox-greia, tror jeg faktisk at en konsoll som kan benytte seg av en PC-plattform som Windows, er en genial idé fordi det låser opp konsollen brukerbase og gir dem friheten til PC-plattformen, men til en mer tilgjengelig pris og i en mer tilgjengelig, og dette er det viktigste, i en mer tilgjengelig enhet. Fordi PC-er er flotte, men de er store, og de krever en viss teknologi, og de krever visse måter å koble den til og sånne ting. Du har ikke en PC stående ved siden av TV-en i stuen. Det er bare ikke slik det fungerer. Og selv om du hadde det, ville det å navigere Windows-programvare mens du sitter i sofaen, er helt usannsynlig. Så en konsoll som kan gjøre det og gi deg tilgang til Steam-biblioteket og alle de gode tingene er en genial idé i mine øyne."
Så vi får se hvordan dette utvikler seg, men jeg synes faktisk dette er en veldig smart idé fra Xbox.