GRTV News - Don't Nod samarbeider med Netflix om et narrativt spill basert på en stor IP

Hva kan den store IP-en som disse to samarbeider om, være?
"Så Dontnod er utvikleren bak spill som Life is Strange, bak Remember Me, bak mange andre forskjellige titler, de fleste av dem vil jeg si, spesielt de siste årene, spesielt i løpet av det siste tiåret eller så siden suksessen til Life is Strange, har vært rundt dette narrativt fokus, og de lager et annet narrativt fokusert spill med Netflix-basert rundt en "stor IP". Så vi vet ikke hva denne store IP-en er, men vi har fra en finansiell rapport fra Dontnod selv at dette kommer til å bli sett på som en ny milepæl og det bekrefter Dontnods posisjon som spesialist på historiefortelling for store IP-er og deres ambisjoner å utforske nye formater, inkludert spill i nettskyen. Så det er med Netflix, så det kan ende opp på, det vil sannsynligvis ende opp på Netflix fordi Netflix ønsker å komme mer og mer inn i spill, det har vi sagt i årevis, men Netflix har fått mer og mer inn i spill, du kan spille mange spill gjennom Netflix nå hvis du har et abonnement. De fleste folk gjør ikke det fordi de fremdeles ser på Netflix som en strømmeplattform fordi det er det det er når alt kommer til alt. Men uansett prøver Netflix fortsatt å å endre denne oppfatningen, de ønsker fortsatt å bli sett på som en slags spillpioner, antar jeg kan man si, fordi de har mange IP-er å jobbe med, noe som betyr at når vi ser på på hvilke store IP-er Dontnod kan jobbe med, så er det ganske mange å velge mellom."
"Ting som Stranger Things, Squid Game, de er veldig populære, men vi vet ikke hvordan langt dette prosjektet er kommet i utviklingen, det har nettopp blitt annonsert, noe som betyr at det kan være helt i begynnelsen, helt i konseptfasen, eller det kan være et sted litt lenger og kanskje har man kommet frem til ideen med en bestemt IP i tankene. Jeg mener selvfølgelig det har blitt nådd med en spesifikk IP i tankene, Netflix har ikke bare sagt til Dontnod vil dere lage et spill for oss, og Dontnod har sagt ja, vi gjør hva som helst."
"Det er ikke sånn det fungerer, men de holder den store IP-en skjult fra oss inntil videre. Igjen, Stranger Things, et Squid Game-spill kan fungere, slike ting er sannsynligvis sannsynlig hvis du vil se på slike ting, men det er også mange andre alternativer også. Black Mirror er en stor Netflix-serie som er ganske nært knyttet til spill, og det kan bli interessant å se hva Dontnod gjør med det, men hvis du vil se på IP-er som jeg antar har en direkte forbindelse til narrative opplevelser og som sannsynligvis er noen av Netflix' største, og så kan du bare se på hva som er de største Netflix-seriene gjennom tidene, noe som er ganske interessant, spesielt fordi dette kommer til å være for en stor IP. Jeg vet ikke om vi noen gang har sett Dontnod virkelig gå med et crossover-prosjekt før, jeg kan ikke tenke på et personlig, men hvis du kan gi meg beskjed og fortelle meg hva du tror om denne store IP-en som de skal lage med Netflix kommer til å bli"