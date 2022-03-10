GRTV News - Resident Evil 2 fortsetter å selge godt, og Biohazard følger hakk i hæl

Alt dette mens Monster Hunter Wilds har stoppet opp.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta en liten titt på nylige salgsdata fra Capcom, som faktisk er ganske interessant fordi Capcom har hatt noen virkelig store spill i år, og et spill som faktisk er spesielt som hadde en veldig stor lansering som egentlig ikke har gått noe sted siden, fascinerende greier, men uansett skal vi opprinnelig snakke om Resident Evil 2 fordi det har truffet en annen milepæl og det fortsetter å selge godt og det fortsetter å være det bestselgende Resident Evil-spill i nyere tid for Capcom, selv om noen av de andre nyere spillene også selger også utrolig bra, så la oss dykke ned i det."
"Så ja, Resident Evil 2 nyinnspilling, topp 16 millioner solgte eksemplarer med Biohazard tett etter de siste salgsdataene fra Capcom gir oss et innblikk i hvordan Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry og Street Fighter presterer.Så ja, den siste finansielle rapporten fra Capcom har blitt sluppet, og i informasjonen japanske utgiveren har delt oppdateringer om hvordan mange av de nyeste og største spillene deres presterer på en salgsmessig måte."
"Totalt presenteres 10 spill, hvorav 5 er Resident Evil-prosjekter, 2 er Monster Hunters, 2 Devil May Cries og Street Fighter 6 i tillegg.Du kan se den offisielle salgsinformasjonen nedenfor, men det viktigste å merke seg er at Resident Evil 2 fortsatt er det bestselgende Resident Evil-spillet med 16,3 millioner solgte enheter, noe som er rundt en halv million foran Resident Evil 7 Biohazard."
"På samme måte, til tross for at Monster Hunter Wilds ble sendt ut i 8 millioner eksemplarer på 3 dager, har Monster Hunter Wilds seriøst platå og ligger nå på 10,7 millioner enheter, noe som er rundt 7 millioner bak Monster Hunter Rise.Netflix-anime-serien må også ha hatt en innvirkning på interessen for Devil May Cry, ettersom spillet skal ha solgt over 2 millioner enheter dette regnskapsåret."
"Salgsinformasjon fra Capcom med spill ordnet etter høyeste til laveste livstidssalg.Så ja, på toppen ligger Monster Hunter Rise.Monster Hunter-serien fortsetter å være en absolutt mastodont, og det er derfor Monster Hunter Wilds er overraskende å tenke på at det solgte 8 millioner eksemplarer på 3 dager og siden i løpet av de 6 månedene, 6 hele månedene som har fulgt, har den solgt 2,7 millioner enheter."
"Merkelig.Veldig merkelig.Men uansett, ja, Monster Hunter Rise på toppen med nesten 18 millioner faktisk, det er nærmer seg det."
"Resident Evil 2, 16,3, Resident Evil Biohazard, nesten 16 millioner.Village er nesten på 13 millioner, Resident Evil 4 har akkurat gått over 11,1.Devil May Cry 5, dette er det som solgte 2 millioner enheter, det er faktisk det bestselgende spillet for Capcom i, jeg tror i det siste kvartalet eller noe sånt, eller kanskje dette regnskapsåret, fordi Monster Hunter Wilds ble lansert i forrige regnskapsår."
"Men ja, Devil May Cry 5 har solgt 2 millioner eksemplarer dette regnskapsåret, noe som er veldig imponerende med tanke på at spillet begynner å bli ganske gammelt nå.Det har selvfølgelig fått forskjellige utgaver, men poenget er at det fortsatt per definisjon er ganske gammelt spill på dette tidspunktet, ikke gammelt, men du vet, det begynner å bli gammelt."
"Så Monster Hunter Wilds igjen, 10,75 millioner, Resident Evil 3 på 10,6, Resident Evil 3 alltid sliter med å holde følge med resten, noe jeg synes er litt, litt fornuftig.Jeg synes ikke det er like sterkt som resten, men jeg synes ikke det er som et dårlig spill på alle sammen."
"Street Fighter 6, noen, kanskje du kan lese inn i det og ta, ta bort at kanskje slåssing ikke er like populære som de pleide å være, fordi Street Fighter 6 er et veldig bra spill.Det har hatt massevis av god støtte, og det er fortsatt bare på, ja, det er ikke engang i nærheten av å nå 6 millioner ennå."
"Og så Devil May Cry HD Collection, som nesten kommer til å passere 3 millioner, som dette er det interessante med Devil May Cry, ikke sant, er at du har en HD-samling som samarbeider, du vet, samler en haug med forskjellige nyere spill, og du har Devil May Cry 5, og Devil May Cry 5 har blitt solgt i ytterligere 2 millioner enheter siden som i april og Devil May Cry HD Collection."
"Jeg tror det var rundt, jeg vet ikke, noen hundre tusen eller noe noe sånt.Det var ikke så mange, men interessant likevel.Så ja, Capcoms spill fortsetter å selge godt, det fortsetter å gjøre det veldig bra i spillbransjen, Capcom."
"Jeg tror de har funnet ut av ting ved å si at vi har noen kjernefranchiser som vi virkelig ønsker å fokusere på, og vi vil av og til tilby ting utover det også.Jeg tror at neste år kommer til å bli et stort år for Capcom også, fordi Resident Evil selger alltid bra for dem, og de har Requiem som kommer ut neste år, som er kommer også til å selge i bøtter og spann."
"Så følg med på det, følg med på mer informasjon om dette, og ellers er det alt tiden jeg har.Takk for at dere så på, vi ses neste år på TV-Aktuelt."