BMW iX 2025 - EV Hour

I det siste kapittelet i vår serie om elbiler setter vi oss bak rattet i BMWs nyeste SUV-modell, som har en rekkevidde på over 400 mil i et uttrykksfullt chassis.
"Morsomt nok skrev jeg faktisk en helt annen intro til denne videoen for den splitter nye faceliftede versjonen av BMW iX. Og den handlet om min personlige reise. Den opprinnelige iX-anmeldelsen som vi gjorde, var den første jeg noen gang klippet selv, som jeg filmet selv, som jeg gjorde helhjertet av meg selv. Det betyr mye for meg. Men en annen ting slo meg mens jeg testet denne spesielle nye modellen. Og det er, hvis du tenker over det, for meg personlig er BMW den mest konsekvente og gjennomtenkte og gjennomførte elbilprodusenten på markedet for øyeblikket. Den i5 Touring er fortsatt, etter min mening, den beste bilen på markedet i dag. Jeg har ikke kjørt i4, men den skal være fantastisk. i7 er bare et helt nytt kapittel i luksus."
"Og så har du denne. Denne pleide ikke å være like pen. Nå tror jeg den er det. Dette pleide å være dårligere på rekkevidde. Nå er den ikke det. Så dette ser ut til å bli enda dyrere, men helt og holdent spesiell BMW. Skal vi ta en kjøretur? Velkommen tilbake.til EV-timen. Det kommer til å bli litt annerledes denne gangen, for du kjenner kanskje igjen disse klærne. Jeg hadde dem bare på meg i introklippet, men det er fordi jeg egentlig begynte der ute, og kom inn her med en gang fordi det er så mye å si og vise deg om den nye BMW iX. Og mye av dette er faktisk ikke nytt. Interiørkonseptet er ganske mye identisk med den gamle modellen, men det er bare det at den har varmet seg inn i hjertet mitt."
"Selv de små, glorete detaljene er nå bare så smakfulle. Jeg synes dette er fantastisk. Nå la meg vise deg hva jeg snakker om. Først og fremst er disse setene åpenbart kledd i M-sport, racingstriper, men de ser fantastiske ut. Dette er semsket skinn.på dashbordet er også fantastisk. Jeg elsker hvordan det ser ut. Det var akkurat nok plass til passasjeren uten at det føles for stort. Dette er en slags kommando sentralen her nede er åpenbart flankert av denne krystallkontrollenheten her, som styrer hver eneste del av programvaren. Selv om du bruker noe som Android auto, som jeg for øyeblikket nå, gir det deg rask tilgang til parkeringskameraet hjemme, uh, forskjellige biter og bobs på telefonen, i tillegg til denne lille, fine girskifteren her. Jeg personlig liker egentlig ikke at koppholderne er helt der nede, men det er kanskje det eneste ankepunktet jeg har med hele interiøret. Denne omsluttende dobbeltskjermen er også helt fantastisk. Og denne nye interiøret eller skjermen rett foran føreren reagerer nå ganske direkte til både Android Auto og Apple Carplay. Det hele er ganske fantastisk. Det må jeg si. I synes at det generelle utseendet på denne programvaren er litt utdatert."
"Jeg mener, se på de kobberfargede aksentene. De liker dem virkelig ikke, men telefonen din er så godt integrert at Google Maps kjører på telefonen min. Så jeg tror at BMW virkelig har funnet en fantastisk balanse, en domstol her, som virkelig fungerer for de som vil at bilens programvare skal synge, og de som vil at telefonen skal være midtpunktet av hva de gjør i bilen. Og det er bare det at dette er noe som kommer til å være iboende subjektivt. Det er bare et så fint sted å være. Og en siste bemerkning, en av de tingene som jeg ble helt overveldet av, og jeg har aldri nevnt dette i en EV-timevideo, er disse høyttalerne. De er fra Harman Kardon, og jeg har egentlig ikke noe spesielt forhold til Harman Kardon. Du kan egentlig ikke se høyttalerenhetene rundt. De er på en måte skjult, men dette høyttalerkonseptet her er den beste lyden jeg noensinne har hørt i en bil."
"Så der har du det, en ganske fantastisk interiørprofil.Greit... Så hva er tallene her, opp til 701 kilometers rekkevidde på denne slemme gutten og den lader med 195 kilowatt også. Den kommer fra null til 104,6 sekunder og har 544 hestekrefter i denne spesielle X drive 60 fulladet spesifikasjonen. Denne modellen er også utstyrt med med M sportspakke, større 22 tommers felger. Mange ting i tillegg til at det er en dyr bil, men alt er bra her målt på nøkkelparametere. Jeg må si at jeg har registrert flere ganger at BMW i5 touring er den beste elbilen å kjøre på markedet i dag. Og jeg står fast selv etter å ha kjørt denne, den faceliftede IX. Nå vil jeg si at den generelle kjøreopplevelsen er i de fleste tilfeller ganske enestående for BMW. De er virkelig blant de beste, og det gjelder vel, om ikke de fleste, enn alle deres nåværende modeller i sortimentet, den er bare så god. Det er den virkelig. Men denne er mer innstilt på å være en rolig cruiser enn en aggressiv, sporty sak. Selv om vi har M-sportstriper på setene og har du betalt mye ekstra for M sportspakken. Dette er rolig og samlet raffinert, vel i noen tilfeller stille hvis du vil ha det og luftig. Jeg vil si at den har fine gassrespons. Den har fin lett luftig styring, men du føler definitivt at denne er en stor og tung bil, noe som gjør den komfortabel og stødig på veien. Igjen, jeg foretrekker moroa som i5 touring gir. Og fordi det er en stasjonsvogn eller en stasjonsvogn, vel, du fortsatt fordelen av et stort bagasjerom. Men hvis det du virkelig vil ha er en SUV, ja, da Dette er ganske bra. Så det var interiøret. Men her er eksteriøret."
"Og se på denne blåfargen med M Sport-felgene og den raffinerte grillen.og nye frontlykter. Den ser helt nydelig ut. Jeg liker virkelig utseendet til den. Noen synes den er for lang her foran, og så er den nesten hatchbacking bak. Jeg er ikke enig. Jeg synes dette er et veldig raffinert stykke design. Og..."
"Jeg tror at når det er i en setting som denne, dansk skog, så står det virkelig som luksuriøs, raffinert og selvsikker. Jeg elsker linjene. Og jeg vedder på at når ...du ser på dette, tenker du at det er attråverdig. Det er attraktivt. Jeg vil ha det. Det er det Jeg tenker i det minste. Så alle tommelen opp."
"iX er fortsatt en superkonsistent pakke, og det kommer tydeligere frem med denne ansiktsløftning, som spesielt tar opp på rekkevidde, som har vært en mangel for merkevaren.Men det er ikke tilfelle her lenger. Så sammen med de andre store, klumpete, dyre el-SUV-er, har iX fortjent sin plass. Jeg ville fortsatt valgt touring, og det kommer jeg nok til å fortsette med."
"standhaftig i den forbindelse, skjønt. Men hvis du er på jakt etter en SUV, bør du vurdere iX. Den er bare så bra."