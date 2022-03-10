GRTV News - Animal Crossing: New Horizons får en Nintendo Switch 2 -versjon

Den lanseres i midten av januar.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Animal Crossing New Horizon fordi Jeg tror mange ble overrasket over Nintendos kunngjøring i går, da de avslørte at det kommer til å komme en Nintendo Switch 2-versjon av spillet som kommer til å noen forskjellige oppgraderinger, en oppgradering som du også kan få hvis du allerede eier spillet for jeg tror rundt £5 eller noe sånt."
"Det kommer i januar, det kommer i midten av januar, og det kommer til å bringe alle disse nye tingene eller forbedringer som 4K-oppløsning på Switch 2, noen nye funksjoner å utforske og vel, det er noen forskjellige ting, så vi skal snakke om det, så la oss klikke videre.Så ja, Animal Crossing New Horizons kommer til Nintendo Switch 2 den 15. januar sammen med med den gratis 3.0-oppdateringen for begge versjonene."
"Den opprinnelige versjonen for den nye spillkonsollen vil dra nytte av nye sosiale funksjoner som spillchat og webkamera, og utvide flerspillerfunksjonen til 12 samtidige spillere og mer.Nintendo har nettopp kunngjort via sin Nintendo Today-app at de vil lansere den opprinnelige versjon av Animal Crossing New Horizons for Nintendo Switch 2 den 15. januar 2026."
"Denne nye versjonen vil bli utgitt i fysisk format for €64,99 og vil også være tilgjengelig som en oppgradering for nåværende spillere og Nintendo Switch 1-versjonen for €4,99.I tillegg til å finpusse grafikken til 4K 60fps, vil den nye versjonen av Nintendos storsuksess i 2020 vil også dra nytte av nye Switch 2-funksjoner som muligheten til å chatte live med vennene dine når dere alle besøker samme øy sammen, samt bruke webkameraet for å se hverandres ansikter mens dere spiller, og det vil du sannsynligvis trenge, for nå er det vil være flere besøkende på en gang."
"Maksimalt antall venner i et spill øker fra 8 spillere til 12 på Nintendo Switch 2.Også med den innebygde mikrofonen, hvis du sier navnet på en landsby du vil finne, kan du får du et varsel på skjermen om hvor de befinner seg for øyeblikket.Sammen med denne utgivelsen vil Animal Crossing New Horizons oppdatering 3.0 bli utgitt for alle spillere den 15. januar, og inneholder blant annet nytt innhold som et hotell på kysten av øya som drives av kapteinens familie, og du må hjelpe til med å dekorere interiøret hotellet og få flere besøkende til øya."
"Som belønning for å hjelpe dem vil du motta hotellkuponger som du kan løse inn mot eksklusive varer i hotellets egen butikk.Lagringsplassen i lagerrommet har også blitt utvidet, og du kan nå oppbevare opptil til 9000 lagrede gjenstander, inkludert blomster, trær og busker."
"Men viktigst av alt er at vi nå har dobbelt så mye plass til å bokstavelig talt skape vårt drømmehjem fordi Nintendo nå inkluderer en drømmeøy som dukker opp når du er i drømmene dine.Du kan faktisk opprette opptil tre drømmeøyer, slik at du aldri slutter å bygge og nyte spillet."
"Med alle disse forbedringene og utgivelsen av Nintendo Switch 2-utgaven er det ingen tvil om at Animal Crossing New Horizons kommer til å gjøre et stort comeback.Ulempen er kanskje at dette sannsynligvis betyr at en ny del av serien er en et par år unna."
"Sjekk ut alt som kommer til Animal Crossing New Horizons i den gratis oppdateringen og Nintendo Switch 2-versjonen i den omfattende traileren nedenfor.Og jeg kommer ikke til å spille det, men hvis du vil se det, er det der fordi det er 12 minutter lang, og den er ganske, du vet, som Javier skriver, det er en veldig omfattende trailer."
"Så et par ting fra denne.Det er fint at vi får en Nintendo Switch 2-versjon av spillet.Jeg tror disse Nintendo Switch 2-versjonene kan føles litt, de kan føle det, de kan de kan noen ganger føle seg litt skuffet når du hører kunngjøringen av en Nintendo Switch 2-versjon av et spill, men jeg tror det er fordi vi har gått gjennom en hel generasjon nå hvor vi har hatt disse oppgraderingene fra ikke en hel generasjon, men mesteparten av en generasjon hvor vi har hatt alle disse oppdateringene fra du vet en Xbox One eller et PlayStation 4-spill som får en Xbox Series eller en PlayStation 5-versjon."
"Det er til et punkt hvor det føles helt normalt, men Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 har ikke hatt sjansen til å gå gjennom den fasen ennå.Så vi går gjennom det for øyeblikket, så jeg tror ikke at når du får disse kunngjøringene de ikke lander med samme enormitet som det som skjedde i forrige den andre generasjonen av konsoller vi sier, men ja, det kommer."
"Jeg er glad for at det er det ser ut til å legge til ganske mange ting, og du vet hvis du allerede eier spillet, som de fleste som har spilt eller som er interessert i Animal Crossing eier dette spillet allerede, vil du kunne hente denne oppgraderingen for en veldig rimelig pris, så det er veldig spennende."
"Den andre tingen som du må lese inn i dette og si er at hvis Animal Crossing New Horizons nå får sin Switch 2-oppgradering, betyr det sannsynligvis at det ikke er et annet Animal Crossing-spill i den umiddelbare horisonten, må du anta at hvis de er gi dette spillet en Nintendo Switch 2-versjon og alt dette nye innholdet til tross for det faktum at vi hadde inntrykk av at de var ferdige med spillet tidligere, og for et par år siden tror jeg det var hvis det nå får en oppdatering 3.0 må du se på det og si at det kanskje er et tegn på at Animal Crossing, det neste spillet, uansett de kommer til å kalle det er sannsynligvis du vet kanskje tidligst 2027, så vi vil må holde oss oppdatert for mer om det, men det har ikke vært noen rykter om Animal Crossing et nytt spill med det første, og dette kombinert med denne kunngjøringen viser for meg at vi er sannsynligvis en stund unna et nytt Animal Crossing-spill, så det er mye å glede seg til men samtidig er det nok en idé å strekke dette innholdet noe ut fordi det er uklart når vi kommer til å få et nytt Animal Crossing-spill som er faktisk er helt nytt og annerledes, men ja, 15. januar kommer oppdateringen versjon 3.0 og Nintendo Switch 2-utgaven også, så du må vente et par måneder fortsatt før det kommer eller nesten tre måneder faktisk for den saks skyld, men når det lastes av nye ting for Animal Crossing og igjen gå og sjekk traileren ut i din lokale GameRantor region fordi den er full og den er helt full av interessante ting å sjekke ut, men ellers er det all den tiden jeg har, så takk alle sammen for at dere ble med meg i dag, jeg kommer tilbake nå mandag så håper du nyter fredagen din håper du nyter Halloween håper du nyter din helg og jeg ser dere alle på den andre siden ta vare på dere alle"