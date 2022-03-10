GRTV News - Microsoft viser til et skifte til programvare, spill i skyen og abonnementstjenester i den siste finansielle rapporten

Xbox maskinvare er ned 29 %. Er dette den siste spikeren i kisten?
"Det var mye å snakke om i morges, eller i ettermiddag, som jeg trodde ville være interessant.Amazon kansellerte et annet Ringenes Herre MMO, det var visse finansielle tall fra Konami i det å gå inn i AI, Taylor Sheridan kommer til å lede Call of Duty-filmen, det er til og med rykter knyttet til Xbox om at Halo 2 og 3 også skal få remakes i samme stil som Campaign Evolved, men jeg tror den største hitteren, den tyngste hitteren, er igjen en annen skuffende vending for alle som ønsker at Xbox på en måte skal komme tilbake i noen form for konsoll krig som kanskje eller kanskje ikke eksisterer, som definitivt ikke eksisterer lenger og som egentlig ikke har eksistert på omtrent 10 år, men hvis vi ser på de økonomiske tallene som Microsoft har lagt ut, fanget av Games Industry Pop Biz og rapportert her av Alberta, ser vi at mens Microsoft selv gjør det ganske bra med 12 % økning og 18 % økning i inntekter over hele linjen, Xbox som produkt gjør det ikke på langt nær like bra."
"Vi ser på nedgangen i maskinvare, og det er hele 29% som ikke kjøper Xbox.Men på den annen side får programvaren 1% økning, noe som faktisk er bedre enn forventet, så det høres ikke så bra ut, men så lenge Microsoft er litt imponert over det, så kan du si at det er greit."
"Microsofts finansdirektør Amy Hood hadde følgende å si, og jeg siterer, Så kanskje vi vil se skyen i fremtiden.Det ser ut til å være en prioritet for Xbox akkurat nå, ettersom konsollene og maskinvaren kommer i bakgrunnen, med mindre vi snakker om ROG Ally og ROG Ally X, som ble lansert nylig, men selv da blir disse tingene nærmest sett på som tilbehør til en Xbox."
"Veldig dyrt tilbehør, men sammenlignet med en hjemmekonsoll er de ikke brød og smør av det vi pleide å tenke på når vi tenkte på Xbox.Det setter igjen spørsmålstegn ved om vi får se en ny Xbox-generasjon om et par år.år når Sony forventes å avduke PlayStation 6."
"Med avsløringen, som jeg nevnte, av Halo Campaign Evolved og at det kommer til PlayStation 5, virker det som om Xbox ikke lenger bryr seg om å få folk til å spille spesielt på konsollene sine, og det har det sannsynligvis ikke gjort siden Game Pass, da vi virkelig begynte å se eksklusive Xbox-spill også bare være tilgjengelige på PC hele tiden."
"Så hvis du har en PC, trenger du egentlig ikke en Xbox, punktum, så lenge den PC-en kan kjøre spill, og hvis du ser på ROG Ally og tenker, vel, det er $ 1000, og du ser på Xbox Series S skråstrek X og tenker, vel, det er omtrent $ 500, så kan du virkelig sette disse to tallene sammen og få en ganske heftig PC for den summen."
"Men ja, jeg vet ikke, dette er litt uheldig for Xbox.Jeg tror Microsoft definitivt holder et nøyere øye med det etter Activision Blizzard-oppkjøpet, og samtidig blir programvaren bedre, men maskinvaren er definitivt det, definitivt sakker akterut nå."
