GRTV News - Salgsinformasjonen for Assassin's Creed Shadows tegner et bekymringsfullt bilde

Det virker som om kapittelet ikke har vært en kommersiell gigant.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Assassin's Creed fordi en ny reporter begynte å gjøre rundene og gi oss et slags innblikk i hvordan dette spillet har prestert i et, du vet, i et salg forstand. Vi vet at det var, jeg vil beskrive det som bedre enn gjennomsnittet når det gjelder kritisk poengsummer, men spørsmålet er selvfølgelig hvor mange som strømmer til spillet og kjøper kopier fordi, vel, kritisk konsensus er bare en del av prosessen, ikke sant, den andre del er å tjene masse penger på spillet som koster masse penger å lage i prosessen."
"Og i følge disse rapportene har Assassin's Creed Shadows faktisk ikke vært en, la oss si si, en stor suksess for Ubisoft, det har faktisk vært en av de dårligst selgende Assassin's Creed spill i serien så langt. Så det er mange ting å plukke fra hverandre her, så la oss dykke inn."
"Så ja, Assassin's Creed Shadows er visstnok et av de dårligstselgende spillene i serien ifølge data fra Alinea Analytics. Og ja, det har vært flere rapporter i løpet av året om hvordan Assassin's Creed Shadows, Ubisofts siste gjentatte ganger forsinkede og ekstremt dyre Assassin's Creed-spillet, har nådd millioner av spillere. Men nå som det faktiske salget tall har blitt gjort tilgjengelig, og byråer som Alinea har studert det hele nærmere, tegner det seg et helt annet bilde, og det er ikke pent. Til tross for generelt positive anmeldelser som blant annet roser spillets visuelle presentasjon, er det mye som tyder på at Assassin's Creed Shadows faktisk er en fullstendig flopp. Kanskje et litt sterkt uttrykk, men uansett. Sju måneder etter lanseringen har spillet solgt anslagsvis bare 4,3 millioner eksemplarer, 56 % på PlayStation 5, 26 % på Xbox Series og 18 % på Steam. Hvis dette stemmer, vil det bety at Assassin's Creed Shadows er en av de dårligst selgende titlene i serien, hvis man ser bort fra alle de mindre spinoffene som Bloodlines Liberation og Chronicles, for å nevne noen. Til sammenligning har Mirage solgt rundt 5 millioner eksemplarer til dags dato, mens Valhalla har solgt hele 20 millioner eksemplarer. Hvis vi graver enda dypere, kan vi sammenligne Shadows med Ghost of Yotei, et spill som i det minste tematisk er noe lignende, men som også får bildet til å se enda dystrere ut. Alinea rapporterer at etter syv måneder på markedet har Assassin's Creed Shadows solgt mindre på PS5 enn Ghost of Yotei gjorde på under tre uker, noe som viser at dette samurai-oppgjøret er så godt som avgjort. En nærmere titt på det japanske markedet, som i det minste på papiret burde være et populært marked for Assassin's Creed Shadows, viser det seg at bare 1,6 % av alt salg av Assassin's Creed Shadows kommer fra der, en snau tredjedel av hva Ghost of Yotei har klart i det samme markedet. Så gjør dette betyr det at Assassin's Creed er i tilbakegang, eller er det rett og slett et tilfelle av at Shadows er rammet av en uheldig kombinasjon av faktorer som har begrenset eller hindret suksessen? Hva er dine tanker?Vel, for det første er det noen forskjellige ting. Jeg tror at å sammenligne det med Ghost of Yotei er merkelig fordi Ghost of Yotei er eksklusivt for PlayStation 5, så å si at Assassin's Creed Shadows ikke har solgt like bra som Ghost of Yotei gjorde når PlayStation har hatt som bokstavelig talt, vel, ett eksklusivt førstepartsspill i år, to store eksklusive, hvis du teller Death Stranding, som igjen ikke er et eksklusivt førstepartsspill fordi det er laget av Kojima Productions. I synes det er en merkelig ting fordi jeg tror PlayStation-spillere har vært desperate etter en eksklusiv i år, og de fikk en, og den har ikke engang solgt like bra som de håpet, fordi det ikke har gjort det like bra som Ghost of Tsushima. Så for å sammenligne det med Ghost of Yotei er en merkelig ting for meg fordi, igjen, Assassin's Creed Shadows er ikke en PlayStation-eksklusiv, så å si at det ikke selger like bra på PlayStation 5 er litt merkelig."
"Den andre tingen å merke seg er at, ja, jeg vil ikke nødvendigvis si at det er en av de bestselgende spill i Assassin's Creed-serien, og det er tydelig i dataene, men samtidig samtidig er det et av årets bestselgende spill. Så du ser på det på den måten når du har et spill som Monster Hunter Worlds som solgte 8 millioner eksemplarer på tre dager, og siden da, i løpet av de åtte månedene som har fulgt, har det solgt omtrent 2 millioner eksemplarer. Så skal vi da tilskrive Monster Hunter Worlds som å være litt av en flop fordi det ikke har hatt noen ben eller veldig dårlige ben?Battlefield 6 kom ut av porten og solgte veldig bra. Vi har ikke mer informasjon om dele om det for øyeblikket, så vi vet ikke hvordan det har fortsatt å selge siden den gang, men vi vet at Battlefield 6 har vært et av de spillene som kom ut av porten og solgte, tror jeg, rundt 6 millioner eksemplarer på noen få dager. Mario Kart World var et annet som solgte mange eksemplarer, mest på grunn av det faktum at Switch 2-eierne ikke hadde noe annet å spille på ved lanseringen. Så det har vært en håndfull spill som har kommet ut portene i år og solgt millioner av eksemplarer, men generelt sett, et spill som kommer og selger 5 millioner eksemplarer det første året, er fortsatt ganske bra. Når du sammenligner det, og det er noen franchiser som vi egentlig ikke rapporterer på salgsstatistikken fordi de ikke deler dem fordi vi bare vet at de kommer til å være høye, som Call of Duty vil være i november, og også ting som EA Sports FC-serien. Men poenget er at ethvert spill som kan selge millioner av eksemplarer generelt sett er et ganske vellykket spill. Så Assassin's Creed viste oss at man må ta hensyn til nå, er hvor godt det vil fortsette å selge gjennom årene, fordi Assassin's Creed Valhalla, for eksempel, ikke solgte 20 millioner eksemplarer det første året, og så solgte det ikke mer. Det solgte 20 millioner eksemplarer siden den ble lansert i 2020, tror jeg det var. Så du må bare se på det slik måten og si, kan vi betrakte Assassin's Creed Shadows som en flopp akkurat nå? Jeg tror du har komme tilbake til det om et år, to år og se hvor mange salg det er på da, fordi hvis den kommer opp i, la oss si, 10 millioner solgte enheter når den feirer 18-månedersjubileet, toårsjubileum, er det da virkelig en flopp? Vanskelig å si, fordi det er en fullpris spill som folk må kjøpe til full pris, noe som betyr at hvis 10 millioner mennesker kjøpte det for 60-70 dollar, er det fortsatt et spill som Ubisoft har tjent masse penger på. Så vi vil ha for mer informasjon om det. Jeg tror det er litt tidlig å vurdere et spill som en flopp som dette, spesielt når jeg akkurat nå ser på nyhetsoppslaget i Sonic Frontiers solgte nylig sitt femte millionte eksemplar. Nå er det en helt annen ballpark sammenligningsgrunnlag, men du snakker om Assassin's Creed Shadows som ble lansert i slutten av mars og Sonic Frontiers ble lansert for flere år siden, og de selger like mange eksemplarer akkurat nå. Vanskelig ting å gjøre. Så uansett, vi kommer uten tvil tilbake til dette i fremtiden, men akkurat nå Jeg tror det viktigste å merke seg er at Assassin's Creed Shadows ikke har solgt i samme måte som Ubisoft kanskje hadde håpet, men jeg tror ikke det er helt i panikkstasjoner modus ennå. Så vi kommer tilbake til det i fremtiden uansett. Men uansett, det er all den tiden jeg har, så vi ses i neste års TV-nyheter, i morgen."