GRTV News - Cyberpunk skaperen erter med at han "har måter" å sikre at Keanu Reeves er involvert i CD Projekt Reds oppfølger

Mike Pondsmith kan være i ferd med å gjenopplive Johnny Silverhand.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i Gamereactor nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt stoff, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer uten videre, i dag snakker vi om oppfølgeren til Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2078, Cyberpunk, uansett hva det kommer til å hete, er spillet under utvikling, så mye vet vi, vi vet at The Witcher 4 kommer til å bli CD Projekt Reds neste store prosjekt som kommer til å bli avslørt, unnskyld ikke avslørt, utgitt og så blir det neste sannsynligvis det som tidligere var kjent som Project Orion, men som nå bare kalles Cyberpunk 2077-oppfølgeren. I alle fall, skaperen av Cyberpunk-bordrollespillet Mike Pondsmith har nylig snakket om hvem som kan dukke opp i dette nye spillet, vel det ser ut til at Keanu Reeves kan være på kortene, nå hvis du spiller Cyberpunk 2077, hvis du ikke har spilt det heller, tror jeg vi bør begynne med det faktum at det blir en spoiler her, men hvis du har spilt det, vet du at Johnny Silverhand er det er svært usannsynlig at du fortsetter å spille eller overlever gjennom hendelsene på slutten av spillets historie noe som betyr at man skulle tro at Keanu Reeves, som spiller Johnny Silverhand, ikke kommer til å være kommer tilbake. Men som Pondsmith sa i et nylig intervju eller i en nylig livestream av CD Projekt Red, sa han at for ikke så lenge siden så jeg at Keanu gjerne ville finne en måte å komme tilbake fra de døde og spille Johnny igjen, jeg har måter å gjøre det på Keanu, kontakt meg. Så du vet det, Han eier vel settingen på en måte, så han kunne bare knipse med fingrene, og Keanu kunne komme tilbake. Det ville være et stort trekk å bringe Keanu Reeves tilbake fordi han var en av de viktigste markedsførings for Cyberpunk 2077 på samme måte som Idris Elba var det for Phantom Liberty. Det er interessant fordi Pondsmith også bemerker at Scarlett Johansson ikke nødvendigvis kunne være involvert i et Cyberpunk 2077-prosjekt, men da han snakket om hvordan han ble overrasket over å se at det var Idris Elba i Phantom Liberty og ikke bare en modell som ligner veldig på Idris Elba, sa han Hva blir det neste Scarlett Johansson? Det virker som et spissformulert svar på en måte, men det ville være interessant å se en svært kjent kvinnelig kjendis komme ut på den måten i en lignende som Idris Elba og Keanu Reeves, en som Scarlett Johansson som tar en rolle i en video spill som dette. Vi har sett kjente kvinnelige kjendiser gjøre roller i videospill, Hideo Kojimas et godt eksempel med Death Stranding 2 som har Lea Sadeo, Shiori Kutsuna og Elle Fanning i ett og samme spill spill, og det er derfor ikke overraskende å se en stor kvinnelig kjendis gå for et slikt spill, men det ville bare være enda en ting for CD Projekt Red å promotere Cyberpunk 2078 eller hva det måtte være det kommer til å hete, spesielt hvis de ikke ønsker å bringe Keanu Reeves tilbake for å liksom beholde prestisjen til den originale historien, slik den var den gangen. Men ja, la meg få vite det, Hvem vil du se i Cyberpunk 2078? Tror du Idris Elba kan komme tilbake? Tror du tror du Johnny Silverhand kan komme tilbake? Det ser ut til at døren er åpen for hvem som helst hvis Mike Pondsmith knipser med fingrene, men hvilke kjendiser tror du ellers ville gjort det bra i det spillet? La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRT-nyheter, ha det bra!"

