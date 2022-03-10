GRTV News - Homeland Security lover å fortsette å bruke spillinspirerte bilder

På samme måte som det nylig har vært med Halo-lignende innlegg.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om en av de mer aktuelle verdensbegivenhetene, eller verdensnyhetene faktisk som påvirker videospillverdenen. Nemlig at i USA har Homeland Security Department fortsetter å bruke videospillbilder som inspirasjon for sine innlegg som er usmakelige for å si det mildt. Det siste har med Halo å gjøre, de bruker Halo som inspirasjon hvor de avbilder medlemmer av det amerikanske presidentskapet, spartanere som medlemmer av UNSC og de avbilder alle som er ulovlige innvandrere som Flood, som alle som har spilt Halo Halo-serien eller forstår Halo-serien vet at Flood er på en måte som den ultimate parasitten i hele universet som kommer til å drepe oss alle. Det er en veldig grov sammenligning men i bunn og grunn er det mange som ser på dette og synes det er litt usmakelig det faktum at de går ut av deres måte å bare i hovedsak bruke andre folks arbeid som inspirasjon for det som i realiteten er propaganda. Og nå har de gått ut og sagt at de ikke kommer til å slutte, så la oss ta en titt. Homeland Security sier at de vil fortsette å bruke spillbilder som inspirasjon til innlegg på sosiale medier, så nylig har Homeland Security har skapt bølger ved å bruke Halo-bilder der den parasittiske entiteten kalt Flood er knyttet til ulovlige innvandrere i USA. Så i en tid nå har ulike grener av amerikanske presidentadministrasjonen brukt enten AI-tjenester for å generere raske memes eller eksisterende popkulturelle bilder for enten å signalisere styrken til sittende president Donald Trump for å fremme deres pågående kamp mot ulovlige innvandrere. Nylig har de imidlertid valgte de ikke AI-genererte kunstverk, men brukte i stedet et bilde fra Halo Combat Evolved som sammenligner immigranter med Flood, den parasittiske arten som representerer den største eksistensielle trusselen mot menneskeheten i Halo-universet. Journalisten Alyssa McCante har nå mottatt en offisiell uttalelse fra Department of Homeland Security som bekrefter at dette ikke vil være siste gang de henter inspirasjon fra videospill. Og dette sitatet er bare alt som du kan tilskrive USAs nåværende presidentskap. Så de sier vi vil nå ut til folk der de er, med innhold som de kan relatere til og forstå, enten det er Halo, Pokemon, Ringenes Herre eller et hvilket som helst annet medium. DHS forblir laserfokusert på å sette søkelyset på den flommen av kriminalitet som kriminelle ulovlige utlendinger har påført på landet vårt. Vi setter ikke ned farten. Når det er sagt, uten eksplisitt tillatelse er det teknisk sett ulovlig å bruke et etablert varemerke til å fremme en bestemt politisk agenda, men Microsoft har ennå ikke kommentert saken. Så ja, de innleggene du stadig ser av Donald Trump i Master Chief-rustning med et energisverd, vil ikke bli stoppet med det første av ser det ut til. Det er uklart hva som blir det neste, eller om noen noen gang vil foreta seg noe mot det. Pokemon Company har allerede gjort det. Da Ice brukte Pokemon som inspirasjon for innlegget sitt, tok Pokemon Company grep og ba dem slutte å gjøre det. Microsoft har ikke stoppet eller gjort det samme med bruken av Halo. Men vi blir nødt til å se hvordan dette vil gå over som de sier vil fortsette å gjøre det. Så kanskje Microsoft til slutt må sette foten ned og be dem om å slutte å gjøre det fordi det er ikke akkurat et godt inntrykk på Halo-merket. Og på samme måte, hvis de så går over til og bruke andre merker som inspirasjon, får vi kanskje se hvordan det vil påvirke dem. Men ja, det er interessant, for å si det mildt, at de aktivt har gått ut og sagt at vi ikke bryr oss, vi er kommer til å fortsette å gjøre det. Og ja, det viser i grunnen bare alt det som er med alle stereotypiene som folk har om det nåværende amerikanske presidentskapet er i bunn og grunn gjenspeiles i måten de tilnærmer seg denne situasjonen på akkurat nå. Så ja, etter hvert som mer kommer skal vi sørge for å holde dere oppdatert. Men ellers er det viktigste er at de ikke vil slutte å komme. Så ja. Men uansett, ja, det er hele tiden Det har jeg. Så vi ses på neste års TV-nyheter i morgen."