GRTV News - Her er de nominerte til Ultimate Game of the Year

"Men uten videre, i dag beklager jeg at denne videoen kommer så sent, faktisk fordi Jeg innså at det blir mørkt, jeg var bare opptatt med andre arbeidsoppgaver resten av dagen og bestemte meg for å gjøre dette helt på slutten før jeg logget av, men i alle fall, som vi mot slutten av året, kommer vi selvfølgelig til å snakke om spillene av året, og 2025 har vært, vil jeg si, et av de mest overraskende spillene for konkurranse for årets spill vi har sett."
"Jeg tror at fordi vi alle gikk inn i dette året med ganske høye forventninger til GTA 6, trodde alle at den ville feie over alle prisene, og uansett kvalitet av spillene vi så, ville det ikke være noen konkurranse om dem.GTA 6 blir så skjøvet tilbake til 2026, og nå har vi et ekte åpent løp og de gylne joystickene har nettopp avslørt de nominerte til deres ultimate game of the year-pris, og de er som følger."
"Blueprints, Claire Obscure, Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Donkey Kong Bonanza, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight, Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance 2, Peak, Silent Hill F og Split Fiction.Nå er det noen bemerkelsesverdige spill som kanskje mangler på den listen, sier jeg Mario Kart World er nok blant favorittene til mange, og det kommer til å være noen spill som dessverre ikke når helt opp, som Indiana Jones and the Great Circle gjorde i fjor fordi de ble lansert for sent."
"Spill som Dispatch, spill som Metroid Prime Dread, hvis de lanseres veldig bra, vil bli litt til side, men ellers vil du sannsynligvis, jeg tror denne listen er utrolig god til å vise hvor sterkt 2025 har vært for gamere.Hvilket som helst av disse spillene kunne nok vunnet den gylne joystick-prisen for det ultimate årets spill, som du forresten kan stemme på nå, mange spill har allerede blitt promotere det, og mange vil ikke kunne argumentere mot at de blir valgt som årets spill, for eksempel er årets spill for meg personlig Hades 2, men Claire Obscure Expedition 33 er en helt fenomenal opplevelse som jeg ikke ville vært sur på noen som helst måte hvis det vant årets spill."
"Jeg tror ikke Hades 2 vil vinne årets spill på de fleste av disse prisene, rett og slett fordi, det er en oppfølger, og mange andre spill har bevist at de har vært utrolige, vel faktisk vet jeg ikke, når jeg sier det, mange av spillene her er oppfølgere, så kanskje det er ikke fordi det er en oppfølger, kanskje det bare er fordi mange spill har skapt mange mye mer buzz og mye mer varig påvirkning, for eksempel Claire Obscure eller Hollow Knight Silksong, der det slo gjennom på Steam og Playstation Storefront fordi alle var kunne spille det samtidig, og det var ingen tidlige anmeldelser eller noe sånt, så det er interessant."
"Men ja, i utgangspunktet er avstemningen nå åpen, og hva er ditt årets spill?Jeg vet at dette har vært litt kort, men jeg tenkte det ville være interessant å ikke telle det ned, så gi meg beskjed, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det bra!"