Det er en slags magi: Fra tegneserier til omslag og nøkkelkunst - Toni Infante BCN Game Fest Intervju

I Barcelona møtte vi cover/key-artisten som i det siste har blitt en fanfavoritt takket være sitt arbeid med lisensierte kortstokker på Magic: The Gathering.
"Hei Gamereactor-venner, dette er Barcelona Game Fest, tidligere kjent som IndieDevDay, og dere vet at dette arrangementet ikke bare har handlet om indiespill, også tidligere, det handlet også om artistene, og om de mange standene som vi har på venstre side av lokalet, og jeg har med meg Toni, som jeg nettopp har møtt, og det har vært hyggelig å treffe deg, og jeg elsker kunsten din, og du er ikke en videospillkunstner, det du gjør er relatert til spill, er relatert til fantasy, er relatert til tegneserier, og vi var på San Diego Comic-Con i Málaga for et par uker siden, og det er veldig hyggelig å snakke med kunstnere her også, så la oss først og fremst snakke om magi, så du er mest kjent fra magi i det siste, hva kan du fortelle meg om din erfaring med magi?Vel, jeg begynte faktisk å jobbe med magi for tre år siden, så kunstdirektøren min kontaktet meg fordi hun elsket fan-kunsten min av Final Fantasy, og hun fikk jobben for det nye settet for Final Fantasy, og så tenkte hun på meg, og sendte meg en e-post om prosjektet, og jeg tenkte: "Hva? Skjer det virkelig?Og det er ekte, tre år senere er den nå utgitt, og den er fantastisk."
"Nå er det mer virkelig, for jeg har jobbet med dette settet i to år, og jeg kunne ikke snakke om det, eller vise noe til noen, så det har vært veldig rart, men nå er det helt sprøtt.Og du signerer kort, fansen kommer, du signerer kortene deres, Hvilke samarbeidspartnere eller IP-er har du jobbet med?Jeg har sett den store Chocoboen i bakgrunnen, så det er Final Fantasy, hva annet?Ja, og så er det nylig utgitt, Spiderman, Spiderman er der borte, så kommer Avatar, Den siste luftbøyeren, og så, hvem vet? Det er mye mer som kommer."
"Det er et pågående samarbeid.Ja, jeg har jobbet med det i tre år, og det er et pågående samarbeid.Hvordan er arbeidsflyten med Magic og med Wizards?Hvordan jobber du med dem?Har du en bestilling på en hel kortstokk, eller et antall kort?Hvordan jobber dere med dem i den forbindelse?Det er faktisk veldig enkelt."
"Du kan selvsagt fortelle oss det.Det er veldig enkelt.De spør først om du er interessert i IP-en, om du liker den, eller om du vil være med på settet."
"Selvfølgelig vil du vanligvis det.Så spør de hvor mange kort, eller det.For Final Fantasy husker jeg at jeg ba om syv kort.Jeg var gal, jeg vant alt."
"De spurte meg også hvilket Final Fantasy som er min favoritt.Liker du innlegget?Ja, ja, ja.Hvilken er din favoritt?Akkurat nå?Sju, ni?Ni."
"Ni.Og min favorittkarakter er Bibi.Bibi ga meg jobben min akkurat nå, så ni er...Vi var sammen med Nobuo Uematsu i Malaga her om dagen, og vi spurte ham om nyinnspillingen av Nine, og han sa, Square Enix, så vi får se om det skjer."
"Kunne du tenke deg å jobbe med spill også?Det er rart, for produksjonen er veldig annerledes enn å lage illustrasjoner eller key art.Jeg jobber vanligvis med key art."
"Det betyr at du jobber i to uker eller en måned på ett prosjekt, og så bytter du.Så det er min måte å jobbe på.Jeg tror jeg kan jobbe i et langt prosjekt eller..."
"Med planleggingen og hele...Jeg tror ikke jeg er et sånt dyr.Nå som du nevnte key art og cover, Vi så selvfølgelig noen av de vakre GTM-omslagene og nøkkelbildene dine."
"Så hva vil du si er høydepunktene dine?favorittverkene dine når det gjelder key art og coverart?Vel, i år tror jeg et av høydepunktene er plakaten for MCI, League of Legends-turneringen, turneringen midt i sesongen."
"Jeg synes det var helt sprøtt å gjøre og så se det på showet og alt.Så det var litt sprøtt.Og så tror jeg at stort sett alle bøkene eller emballasjen Jeg lager for Magic."
"Men jeg vet ikke.Det kommer mye mer, og det er omslag jeg gjør som jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble.Kanskje det er et lite prosjekt, men du liker virkelig hvordan det ble, selv om du bare bruker tre eller fire dager."
"Som forsiden min for GTM, for Metal Gear Solid, den siste.Ja.Så, ja, ja, ja.Og det er interessant fordi mange artister vi har intervjuet i den senere tid, Comic-Con i Napoli, San Diego Comic-Con i Malaga, de er alle først og fremst tegneserieskapere."
"Men du er annerledes.Du har jobbet med tegneserier tidligere, og nå er du ikke det lenger, som du sa, er artiklene dine mer som treff, som beats, ikke sant?Så hvordan vil du si at det formet deg eller informert deg til å jobbe med tegneserier og nå å gjøre denne andre typen arbeid?En ting jeg alltid sier, er at å lage tegneserier er din beste skole fordi du må tegne veldig fort, og alt."
"Mange karakterer, byer, skoger, mange forskjellige bakgrunner, mange forskjellige karakterer, og også holde samme stil i lang tid.Jepp."
"Perspektiv, alt.Så mellom alle jobbene jeg hadde, Jeg tror tegneserier er den mest...Tegneserietegnere er helter for meg fordi det er så vanskelig og tidkrevende."
"Det er ikke veldig godt betalt avhengig av hvor du jobber.Så det vil jeg si.Jeg lærte mye av å lage tegneserier som nå viser seg i historiefortellingen å gjøre bare én illustrasjon, men historiefortellingen er der fortsatt."
"Det er annerledes fordi du ikke har mange, mange paneler, men du kan fortsatt fortelle en historie, og det får folk til å knytte seg til verket."
"Det utgjør forskjellen.Veldig interessant.Ok, og den siste.Hva kan du røpe at vi kan se frem til til å se fra deg neste gang?Fortsett å spille magi."
"Mer magi.Ja, ja, ja, ja...Tusen takk for at du tok deg tid, Tony.God fornøyelse.Takk skal dere ha."