GRTV News - Gratis spillkonkurranse og Steam dominans er de største samtaleemnene innen PC-spill i dag

Er utviklerne av PC-spill i større trøbbel enn vi tror?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, og går til ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Uten videre om og men i dag snakker vi om PC-spillindustrien, jeg antar at PC spilldistribusjon generelt fordi en ny studie har kommet ut fra Rocky i samarbeid med med Atomic Research som peker på hva som er de største utfordringene innen PC-spill i dag."
"PC har vært et stadig voksende marked de siste årene, Jeg tror åpenbart at covid-19 ga gaming et stort oppsving generelt, men etter hvert som flere og flere innser PC-ens tilpasningsevne, det faktum at du på en måte kan spille mange spill uten å nødvendigvis å ha den beste maskinvaren eller at flere er villige til å bruke mer penger på å ha den beste maskinvaren og spille de nyeste spillene på PC, er det mange som slutter seg til på plattformen."
"Nå har Steam vært og vil sannsynligvis alltid kunne være kongen av distribusjon av PC-spill, og noen mennesker mener at det er et monopol, eller noen mennesker er redde for det monopolet, skulle jeg si.72 % av 306 ledere i spillbransjen som ble spurt, sa at de tror Steam effektivt eksisterer som et monopol, og 53 % sa at de var bekymret for sin avhengighet av Steam på grunn av dette."
"48 % av utviklerne har prøvd andre spilldistributører som Epic Game Store, 30 % hadde prøvd Kinguin og G2A, og bare 10 % av utviklerne hadde distribuert på GOG, mens tallet falt til 8 % for H.io.Så GOG og H.io er ofte sett for mindre spill, H.io vet jeg spesielt er for indiespill og solo utviklere og sånne ting, så kanskje folk som er ute etter en bredere rekkevidde vil gå til Steam, fordi det fortsatt er der flertallet av brukerne er."
"Det er derfor vi bruker Steam når vi rapporterer om samtidige spillkontoer, og det er derfor vi bruker Steam når vi ser på hvordan et spill gjør det med en brukeranmeldelsesvurdering, ser vi på Steam, det er ikke bare fordi Valve lager lett å finne, og takket være SteamDB også, men vi vet også at de aller fleste flertallet av PC-brukere stort sett bare bruker Steam. Epic Game Store prøvde og mislyktes med å gamere med konstante gratisspill, men selv om Epic Games-biblioteket ditt kanskje er du vet verdt hundrevis og hundrevis av pund til tross for at du ikke bruker noe, vil folk fortsatt heller bruke penger enn å få spillet gratis på Epic, noe som er rart, men ja, det var en reell ting for noen år siden med Epic som desperat prøvde å motvirke Steams dominans."
"Også når vi ser på andre problemer og andre utfordringer som folk står overfor i PC-markedet spillmarkedet i dag, ble fremveksten av free-to-play-spill sett på som den største trusselen mot salg av PC-spill 40 % av utviklerne i undersøkelsen, så det er vanskelig å konkurrere med et spill som folk bare spiller gratis. Fortnite, Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, Marvel Rivals, Deadlock Jeg spilte personlig, du vet at alle disse spillene er gratis, og likevel kan du bruke hundrevis og hundrevis av timer i dem, og hvorfor vil du bruke penger hvis du bare kan gå tilbake til din favorittspill som hele tiden kommer til å gi deg mer og mer underholdning til tross for at du ikke har brukt en krone. Det er en stor ting, og markedsmetning og konkurranse ble valgt som den største trusselen av 35 % av utviklerne, og 33 % sa at oppdagbarhet er den største hindringen som de må overvinne, så i bunn og grunn er det å gjøre spillet ditt sett og få spillet ditt til å skille seg ut midt i et massivt marked av andre spill er det veldig, veldig vanskelig å få et spill til å skille seg ut nå for tiden, du trenger du vet at noen ganger kommer spill ut fra ingensteds og overtar massive franchiser noen ganger spill krever massevis av markedsføring for å bli en suksess, du vet, noe som Claire Obscure i år gjør det ikke så bra som det gjør uten mange trailere på forhånd og mye hype i forkant, spesielt med ting som de store navnene som er involvert, Charlie Cox, Andy Circus, Jennifer English, alle de folkene som kommer inn, Ben Starr, du vet, så det er interessant for å se hva synes du om pc-spill i dag synes du det er rettferdig at steam har monopol bør det fortsette det monopolet og hva tror du spillutviklere kan gjøre for å motvirke problemene de har sett der, la meg få vite alt dette og mer, så ses vi i morgen"