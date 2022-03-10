Blightstone - Matías Seguer BCN Game Fest Intervju

Dette vakkert utseende RTS vil bli utgitt av Kepler Interactive neste år, men her har vi allerede fått en grundig oversikt over hele forslaget, historien og den nye mekanikken.
"Hei Gamereactor-venner, dette er Barcelona Game Fest, og dette er slutten på dag én og jeg tar en titt på et spill som jeg ønsket å sjekke ut før, men jeg kunne ikke som heter Blightstone. Det er et RTS og det ser fantastisk ut, så gratulerer med det Takk skal dere ha Hva vil du si er heispresentasjonen som beskriver dette spillet?Blightstone er et taktisk rollespill i mørk fantasy, inspirert av gamle spill som Xcom og mer aktuelle spill som Darkest Dungeon Hovedtrekket er at vi ikke bruker et rutenett, og vi lar spillerne samhandle med nesten alle objekter du kan finne i scenariene Du nevnte Xcom, som jeg liker, jeg liker Fire Emblem også, men det er ikke på et rutenett, men det er turbasert og så fortsetter du å utvikle karakterene dine gjennom historien?Ja, det viktigste er at du kjemper, du håndterer en gruppe på tre, fire helter så du må bruke dem, de har forskjellige ferdigheter, de kan for eksempel plukke opp ting, kaste dem, sprenge tønner bruke magi og rå kraft for å slå demonene, så du må utvikle deg Jo lenger du går, begynner du å låse opp nye ferdigheter, du kan låse dem opp, stat øker og så videre og så videre Med permanent død?Ja, helt sikkert Det er selvsagt en viktig del av sjangeren Og hva kan du fortelle meg, dette er inspirasjonskildene, men dette er selvfølgelig ikke sci-fi eller futuristisk, som du nevnte er det mørk fantasy Så hva kan du fortelle meg om historien, om historiene du kommer til å fortelle med disse karakterene i denne settingen?Ja, det viktigste er at demoner har tatt over verden Ok, igjen?Ja, igjen Og det er en trollmann som heter Xander som vil redde verden Så han plukker opp en gruppe eventyrere og hjelper dem med å dra til demonenes hovedkilde Så hver gang heltene faller, er han en kronometer, så han kan spole tilbake i tid Så han plukker opp heltene, går tilbake i tid, og alt begynner på nytt igjen Så du går alltid med samme gruppe helter Men de husker ingenting, de tror alltid det er første gang De begynner på nytt Så vi nevnte permanent død tidligere, hvis du mister noen, kan du også gjøre dette for å redde dem, eller ikke?I løpet, når du starter det, når de dør, så dør de Så du kan ikke gjenopprette dem før du starter kjøringen på nytt Start på nytt Og rent mekanisk, er det noe som gjør at dette skiller seg ut sammenlignet med andre referanser i sjangeren?Er det noe spesielt med, jeg vet ikke, kampene, eller måten du nevnte karakterprogresjon på?Eller måten du interagerer med verden på, noe du er stolt av?Ja, det mest tiltalende med kampsystemet er at det er mange interaksjoner mellom nesten hva som helst Så det vi ønsket å oppnå, var at du kunne tenke som om du var der For eksempel, hvis du ser en stein som du kan plukke opp og kaste den Så du kan dytte folk, du kan bruke magi som telekinese Du kan også flytte ting, du kan kaste folk ned i hull Vi ønsker å ha et spill som utvikler seg slik at jo lenger du spiller, jo mer oppdager du ting som du selvfølgelig kan kaste ting Og den slags ting, men de fleste ganger i denne typen spill, i taktiske spill, er de tingene du kan gjøre veldig..."
"Er veldig begrenset Er svært begrenset Og så har du grådigheten, men du fjerner grådigheten, og så får du oss også til å samhandle med omgivelsene Noe som er veldig interessant Jeg vet at du er programmerer, men jeg ville også spørre deg om kunsten, fordi jeg synes kunsten er fantastisk Er det noe du kan fortelle meg om kunsten i spillet?Ja, kunsten, scenariet, det meste er i 3D, foruten karakterene Figurene er laget i 2D, men de har sine egne 3D-modeller for å lage skygger og sånne ting Så vi har den slags... Vi slår dem sammen, 3D og 2D Ja, det er stort sett... Yeah Og statusen til spillet, jeg mener, det er stort sett... Det ser veldig godt ferdig Så hvorfor kan du ikke fortelle meg om det, om en potensiell utgiver og om et utgivelsesvindu?Ja, jeg vil si at vi er i sluttfasen av spillet, vi går inn i tidlig tilgang neste måned, mest sannsynlig Hvis alt går som det skal Vi samarbeider med Kepler som hovedinvestor, og vi samarbeider også med dem om markedsføringen Og det er alt, vi pusser mest på spillet, legger til innhold og fikser feil."
"Og du sikter mot PC for øyeblikket, antar jeg?Ja, foreløpig satser vi bare på PC, men vi kommer også til å satse på konsoller Og hva er Blightstone?Hva er Blightstone?Du må også spille Ja, det må du finne ut selv Tusen takk for at du tok deg tid, og kos deg med programmet Thank you"