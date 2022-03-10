GRTV News - Bryt inn i hyperrommet i Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimension DLC

Den kommende betalte DLC-en lanseres 10. desember.
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid, går gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil, og faktisk hva du enn elsker, er vi alltid her for deg på GLTV News og i Gamereactor nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre, men i dag snakker vi om den nye Pokemon Legends ZA Mega Dimension, jeg tror det er Mega Dimension, ikke Mega Dimensions som det står i overskriften der, så jeg må gå og fikse det, men i alle fall, den nye DLC for Pokemon Legends ZA som slippes om litt over en måneds tid, så Pokemon Legends ZA kom ut noen uker for noen uker siden, den 16. oktober, og siden da har det på en måte vært en veldig, veldig populær Pokemon spillet, det solgte 6 millioner enheter i løpet av den første uken, som jeg har sagt her i min gamle GRTV nyhetsvideo om det emnet som du kan sjekke ut, men i alle fall skal vi la traileren spille i bakgrunnen, den er 3 minutter, så vi kommer ikke til å gå gjennom den i sin helhet her, men jeg skal bare gå over hva du får se, som du kan se er det noen nye Pokemon som kommer inn med denne DLC-en i spillets Pokedex som Corviknight som du så der, kanskje erting en Mega Corviknight fordi vi ser at vi får noen nyere generasjon Pokemon får sine Mega Evolutions som jeg vil komme inn på senere, men ja, hovedpoenget med dette er at det er disse portalene som du kan se her, som lar deg gli inn i en annen dimensjon som du kan få tilgang til gjennom introduksjonen av denne NPC-en Unsha, og Hoopa som åpner opp portalene, og Unsha gir deg også smultringer fordi det virker som om det er en greie for henne, hun ser ut til å være veldig interessert i ringer, og så snart du går gjennom disse portalene kommer du inn i en versjon av Lumiose City som er ulik din egen, men som også er ganske lik din egen, det er som å snu opp ned på Lumiose, nå som Stranger Things er i tankene med Stranger Things kommer tilbake en gang senere denne måneden, i alle fall ser vi også regionale former av Pokemon, slik som du så Galarian Mr Mime der, du så Alola Marowak der, og det største for meg, Pokemon som går over nivå 100, nivå 164 Marowak der, bare slå den absolutte pokker ut av hvilken som helst Pokemon hovedpersonen vår i traileren brukte, så det er veldig interessant fordi det betyr at du ikke kan bare si for eksempel med tidligere Pokemon DLCer kan du på en måte komme unna med å ha din Pokemon på nivå 50 til 80 og sannsynligvis være greit, mens denne ser det ut til at du vil bli fullstendig knust hvis du dukker opp uten ditt beste lag, noe som er veldig interessant med tanke på de åpne ideene som er i disse Pokemon Legends-spillene av og til du trenger ikke engang en Pokemon for å fange Pokemon, hvis du skjønner hva jeg mener, men i alle fall som vi så får vi også nye Mega Evolutions, Mega Chimecho ser helt utrolig ut og Mega Backscalibur litt mindre fordi Mega Backscalibur ser ut til å være på en slags Mega Pyro-toget av Mega-design der det bare er den tingen du kjenner, men større som Mega Backscalibur har bare et større sverd enn den hadde i sin normale form, Mega Chimecho dog som vi skal se her, er absolutt, jeg synes det er et flott design, se på endringen du ser der, den får en haug av seg selv knyttet til seg selv, den kan bruke mer kraftigere angrep, det ene og det andre, det føles virkelig som om Pokemon har blitt tatt opp til en Mega-standard for den i det minste, og jeg er sikker på at vi vil se mye mer av disse i DLC når det lanseres den 10. desember, som er lanseringsdagen, men ja bortsett fra det ser det ut til at det kommer til å bli en ganske standard Pokemon DLC vil jeg si, mer historie, flere Pokemon lagt inn i kortstokkene fordi de ikke legger alle 1000 inn i kortstokkene i hvert spill lenger, så du vet alt du sannsynligvis vil ha pluss gimmicken med det originale spillet kommer til å være der, jeg vet ikke om dette blir den første av en par DLC-er som tilfellet var med Pokemon Sword and Shield og Pokemon Scarlet and Violet men det virker i det minste at det nåværende fokuset for Game Freak er på denne med det kommer ut den 10. desember som sagt. Kommer du til å spille det? Kommer du ikke til å spille det? Fortell meg hvorfor, så ser jeg deg i morgen for litt mer JRTV-nyheter, farvel! Takk for at dere så på!"