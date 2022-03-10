GRTV News - Grand Theft Auto VI har blitt forsinket med seks måneder

Rockstars etterlengtede tittel er nå over et år unna.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag snakker vi om bomben av uken, ja Grand Theft Auto 6 har blitt forsinket, det veldig etterlengtede spillet som skulle komme ut i år og så ble forsinket til mai 2026 har blitt forsinket igjen og det er nå over et år unna, så Rockstar har kommet ut og de har i utgangspunktet sagt at de trenger rundt seks måneder til for å fortsette å finpusse spillet og gjøre det klart til lansering og nå er det satt til å komme ut i midten til slutten av november 2026, nå skal vi gå inn i det og vi skal snakke om hva dette kan bety og hva ikke om et øyeblikk, så la oss ta en titt på Rockstars uttalelse først, så ja, GTA 6 har blitt forsinket til november 2026, så jeg må vente minst et år lenger enn først lovet, så mange av dere håper nok at spillet vil komme, men veldig få gjør det faktisk tror Grand Theft Auto 6 ville bli lansert i 2025 da Rockstar hevdet det i avsløringstraileren, derfor var det ikke spesielt overraskende da utgiverne hos Take-Two bekreftet at spillet ville lanseres i ekstraordinært etterlengtede tittelen ble skjøvet til 26. mai 2026, var vi til og med fortalt at en ny forsinkelse var svært usannsynlig, vel Rockstar har annonsert en ny forsinkelse GTA 6 er nå satt til lanseres 19. november 2026, og teamet sier at disse seks ekstra månedene med utvikling er for å finpusse spillet til sin og vår standard, og dette betyr at vi nå er mer enn ett år unna lansering."
"å se om spillet faktisk kan leve opp til forventningene, og det er også interessant at dette betyr GTA 6 er nå satt til å bli sluppet på en torsdag i stedet for en tirsdag, noe jeg mistenker at mange arbeidsplasser og skoler er glade for å høre, hva synes du om denne forsinkelsen, og tror du det vil til og med bli skjøvet til 2027? Og vi hopper bare raskt over hit, for dette er det faktiske innlegget fra Rockstar hvor det står hei alle sammen, Grand Theft Auto 6 vil nå slippes på en torsdag, på torsdag fra og med 19. november 2026, vi beklager at vi har lagt til ekstra tid til det vi innså har har vært en lang ventetid, men disse ekstra månedene vil gjøre det mulig for oss å fullføre spillet med et nivå av polering vi har forventet og fortjent, og de fortsetter med å si at vi vil takke dere igjen for deres tålmodighet og støtte, selv om ventetiden er litt lengre, er vi utrolig glade for at spillerne skal oppleve den viltvoksende staten Leonidra og vende tilbake til dagens Vice City, oppriktig Rockstar Spill. Så ja GTA 6 har blitt forsinket til november, da de opprinnelig forsinket ut av 2025 og satte det til 2026, så jeg på en måte på det som om det var en tilbakestilling nå, spørsmålet ville skifte bort fra vil spillet bli forsinket igjen, det er det er mer bare du må bare vente, men igjen den forsinkelsen skjedde for måneder siden nå og når du snakker om Grand Theft Auto nøkkelen ting er hva Rockstar viser og vi har ikke sett noe om dette spillet på lang tid og det er det viktigste det er ikke som om du vet at de har trikset ut biter av informasjon så plutselig har denne forsinkelsen skjedd de har bare ikke sagt noe om det på lenge lenge, og det er derfor du vet at det skulle lanseres i mai, som igjen er en god seks måneder unna, men vi mangler fortsatt mer informasjon om hva som sannsynligvis kommer til å bli et av de største spillene gjennom tidene, kanskje det største spillet gjennom tidene, så det betyr ikke nødvendigvis overrasker meg at det har blitt forsinket, men det overrasker meg at de presset det så langt som de gjorde fordi igjen, hvis de utsatte det til juli eller noe sånt, er det et par ekstra måneder uansett, men nå er det over et år til Grand Theft Auto 6 igjen, det er bare føles som om hver gang du begynner å komme litt nærmere dette spillet, blir det skjøvet igjen og det blir lenger og lenger unna og det blir nesten mytisk du vet vil Grand Theft Auto 6 noen gang bli utgitt, det vil det fordi det er for mye penger som har blitt brukt på utviklingen, men Jeg begynner å tro at det kanskje foregår mer bak kulissene av dette spillet enn vi opprinnelig forventet, du vet, kanskje Rockstar begynner å bli litt bekymret for nivået av forventning det er knyttet til dette spillet, vi må åpenbart se det interessante med å skyve det til slutten av 2026 er at vi nå kommer til et punkt hvor det er veldig nærme neste generasjons konsoller nå kan du argumentere for at det gir dem muligheten som det ville hvis de lanserte det selv i år, til å lansere det på denne nåværende generasjonen av PlayStation 5 og Xbox Series XS og deretter neste generasjons konsoller når de kommer ut, men jeg ser på det nå og tror at mange rykter antyder 2027 for de neste konsollene ville Grand Theft Auto 6 dra nytte av å bare lansere på neste generasjons konsoller, og vil det i så fall være som en lanseringstittel for disse konsollene, det er alt jeg begynner å tro på dette tidspunktet fordi forsinkelsene fortsetter å skje, og igjen er vi så langt unna lanseringen at du kan begynne å spørre disse spørsmål fordi det igjen ikke er noen umiddelbar lansering for dette spillet i sikte, det er så langt unna igjen er vi over et år unna lansering, så det er en fascinerende situasjon, jeg er nå på et punkt hvor igjen, selv om jeg tror at klokken nok en gang har blitt stilt litt tilbake, og at vi ikke burde være nødvendigvis snakke om hvordan det står til med spillet, men jeg tror at hyppigheten av forsinkelser og lengden på forsinkelsene som Rockstar legger ut må du begynne å stille spørsmål ved er dette spillet kommer til å bli bygget for denne generasjonen av konsoller, kommer de til å fortsette å presse det og så lansere det som en neste generasjons tittel, jeg vet egentlig ikke for å være ærlig, jeg tror det er det er en interessant situasjon som Rockstar har satt seg selv i, men vi vil uten tvil høre mer snart men ja, det er all den tiden jeg har, så jeg håper du nyter resten av fredagen din, nyt helgen din og jeg ser deg på den andre siden for neste GRT News. Ta vare på dere selv, alle sammen."