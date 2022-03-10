GRTV News - Square Enix står overfor oppsigelser i Storbritannia og USA

Dessverre må vi nok en gang rapportere om masseoppsigelser i spillbransjen.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og Gamereactor nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre, men i dag snakker vi dessverre om noen oppsigelser, nå dette har vært et pågående tema de siste to eller tre årene, jeg vil si hvor vi virkelig har vært klar over hvor tøff denne bransjen kan være noen ganger og Square Enix er det siste store navnet som har forårsaket masseoppsigelser i hele selskapet, så Square Enix er et litt upopulært selskap vil jeg si, avhengig av hvor du ser på i visse internettkretser for øyeblikket, fordi vi også så i går kveld at de planlegger å få omtrent 70 % av produksjonen sin til å bli gjort med kunstig intelligens eller noe en stor del av arbeidsflyten kommer til å gå mot kunstig intelligens, det gjør den alltid på de nyeste trendene innen NFT-er og strømming og slike ting og krypto som kan gjøre det litt mindre populært, selv til tross for at folk elsker spillene som Square lager som Final Fantasy, Nier, alle disse andre titlene som folk elsker fra studioet og det ser ut til at oppsigelsene kommer til å være hovedsakelig i USA og Storbritannia som Ben skriver her, er det opptil 137 stillinger som kan gå tapt bare i Storbritannia, dette tallet kan være lavere avhengig av hvordan Square Enix kommer til å håndtere ting fremover, men ja, dette kommer fra IGN, og Square Enix sa i utgangspunktet at det er en omorganisering av sine utenlandske de bruker alltid ordene omorganisering for oppsigelser og sånne ting, og sier at du kjenner klassikeren, det var en ekstremt vanskelig avgjørelse, en tøff avgjørelse, slike ting og håper å styrke sin utviklingsstruktur for å overleve den globalt integrerte markedsføringsstrategi og best mulig posisjonere konsernets langsiktige vekst, slik at all den klassiske virksomheten sjargong der du aldri får noe reelt svar på hva som skjedde bak kulissene som vi sier at vi ofte ikke vet hva som egentlig skjer når vi får disse oppsigelsene, hvem som blir berørt er sannsynligvis noe vi kommer til å finne ut av etter hvert mer enn akkurat nå, men ja, nok en gang, som alltid går våre hjerter ut til menneskene som er berørt av dette fordi dette virkelig suger, uansett om det er tilstanden til industrien akkurat nå eller noe sånt, å miste jobben på denne måten er ofte det som kommer som en massiv overraskelse, og det er ikke en veldig god en, så og vi ser du vet nær mot slutten av året nå, og det er usannsynlig at disse oppsigelsene kommer til å finne sted før jul, men det faktum at folk vet at jobben deres er i fare, er henger i en tynn tråd når vi går inn i et nytt år, er ikke akkurat de beste nyhetene for de fleste av tiden, men ja, dessverre har vi ikke så mange flere detaljer å dele akkurat nå, men Jeg er sikker på at når jobbene går opp som går tapt, vil vi kunne rapportere om det som vel, litt av en mørk dag i dag faktisk for spill, vi har Square-oppsigelsene Ben dekket GTA 6-forsinkelsen tidligere, og vi har også hatt Marvel 1943 Rise of Hydra forsinket til noen tid senere neste år også, la meg få vite hva du synes om denne slags litt av en lavt nyhetsnivå, så ses vi neste uke for flere GRTV-nyheter."