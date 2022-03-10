GRTV News - Yoshis The Super Mario Galaxy Movie -design har blitt lekket

Nå vet vi hvordan den grønne dinosauren kommer til å se ut i den animerte oppfølgeren.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om den kommende Super Mario Galaxy-filmen av den enkle grunn at det har skjedd en liten lekkasje, og nå vet vi på en måte hvordan Yoshi kommer til å se ut."
"Yoshi er en av de karakterene som de ikke eksplisitt har gått ut og sagt at kommer til å være en del av filmen men du kan antyde at den absolutt kommer til å være med på grunn av teaseren på slutten av Super Mario Brothers-filmen.Så alle forventer at Yoshi skal dukke opp, og det er spennende fordi i filmen, den som allerede er der ute, Mario, prinsesse Peach, Luigi, Donkey Kong, de er alle redesignet."
"Noen av dem er mindre enn andre, noen av dem er mer søte design som bedre gjenspeiler Illuminations animasjonsstandard.Noen av dem er litt mer betydningsfulle, og vi har sett at de overføres til de faktiske spilluniversene som Nintendo bygger, som i tilfellet med Donkey Kong.Så Yoshi er fascinerende fordi det kanskje bare er en liten designendring som gjenspeiler Illumination og måten de gjør ting på eller det kan være en mer betydelig designoverhaling som vi etter hvert vil se snike seg inn i fremtidige Nintendo-prosjekter."
"Det kommer sannsynligvis til å være formannen fordi det kommer et Yoshi-spill til våren.Jeg husker ikke navnet på det. Det var det rare spillet som ble annonsert i en av de siste regissørene.Men poenget er at den nå har blitt lekket, så nå vet vi hvordan Yoshi ser ut, takket være et matvarefirma fra Amerika av alle ting.Så ja, det er slik Yoshi kommer til å se ut i Super Mario Galaxy-filmen."
"Det virker som om noen har trykket på knappen for tidlig, og den skyldige denne gangen er et bakerfirma.Det er ingen hemmelighet at Yoshi vil dukke opp i Super Mario Galaxy-filmen når den har premiere 3. april.Så langt har vi imidlertid ikke fått et glimt av hvordan han kommer til å se ut.Mario, Luigi, Peach og kanskje særlig Donkey Kong gjennomgikk en stor redesign for Super Mario Brothers-filmen så det har vært mange spekulasjoner om Yoshi."
"Men nå kan vi slutte å lure.Det amerikanske bakerfirmaet Pillsbury har ved et uhell, antar vi, lagt ut et bilde av kakedeig inspirert av filmen og gir oss en god titt på den elskede dinosauren.Som du kan se i den blå himmelen nedenfor, er endringene ganske små, men vi legger merke til at han har en skjellignende tekstur på huden."
"For alle som fortsatt tviler på at det er ekte, kan vi minne om at Old Spice også ved et uhell la ut bilder av Yoshi for noen måneder siden men den gang trodde mange at det var falskt.Nå som Pillsbury har publisert et relativt høyoppløst bilde på sine nettsider som stemmer overens med bildet fra Old Spice kan vi anta at det mest sannsynlig er slik Yoshi kommer til å se ut."
"Hva synes du om filmen Yoshi?Forhåpentligvis får vi se ham i aksjon i den første traileren senere denne måneden.Og her er den.Du kan se det her."
"Det ser ut som Yoshi.Det er et ganske trygt design.Det betyr at vi sannsynligvis ikke vil se denne designen snike seg inn i noe annet eller endre måten vi legger merke til og forstår og ser Yoshi på i videospillene."
"Denne her er litt mer detaljert men denne her er laget for å gjenspeile Super Mario Galaxy-bildet og selv om Mario ser litt annerledes ut igjen litt mer animert for å gjenspeile belysningsstandarden Yoshi ser ut som Yoshi."
"Det er egentlig ikke så mye du kan se annerledes der så det er veldig mye den Yoshi du kjenner og den Yoshi du elsker.Men ja, Yoshi har blitt lekket.Det nåværende, vi kaller det et rykte, men vanligvis er disse tingene forankret i sannhet fordi de må dele denne informasjonen på forhånd for å fortelle folk eller du vet som kinoer og forskjellige selskaper som det når disse tingene skal sendes."
"Men det har blitt rapportert at Super Mario Galaxy-filmtraileren vil bli vist før Wicked for Good.Nå kommer Wicked for Good på kino 21. november og da har traileren kinopremiere."
"Og vanligvis når de har en slik kinopremiere betyr det vanligvis at du får traileren på nettet noen dager før spesielt for en film som denne, som ikke er drevet av kassakjennskap den er drevet av popkultur og videospill-kjendisstatus så de vil få traileren til å leve på internett før de vil vise den på kino."
"Så jeg tror vi får se traileren neste uke kanskje på tirsdag eller noe sånt.Gi den noen dager på nettet, så vil du begynne å se den på kino før Wicked for Good og jeg tror den også er planlagt før Zootropolis 2 også."
"Så det er mye på gang for Super Mario Galaxy-filmen så forvent å se mer om filmen, og ellers er det all tiden jeg har så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste års TV-nyheter i morgen."