Å være modig og dristig med Batman - Matt Fraction San Diego Comic Con Malaga Intervju

Vi har snakket med tegneserieforfatteren som har skapt historier om Iron Fist, Iron Man, Hawkeye, Uncanny X-Men, Fantastic Four, og nå sist om den siste utgaven av Batman.
"Hei Gamereactor-venner, dette er dag to på San Diego Comic Con i Malaga, og jeg er her sammen med Matt, og det er veldig hyggelig å snakke med en forfatter.Fordi vi har møtt, du vet, herlige kunstnere, og det er kanskje 50 % av arbeidet, eller av suksessen, kanskje enda mer."
"90%.Avhengig av historien.95%.95 % for kunstnere.Tegneserier er et visuelt medium, folk kommer for å se på kunsten."
"Jeg er en koppholder på racerbilen.Selvfølgelig, men vi elsker historiene, og vi elsker historiefortelling.Og dere har gitt ut en ny Batman.Ja..."
"Hvordan føles det? Den ble utgitt for et par uker siden.Ja...Vi venter fortsatt til våren i Europa.Så hva var tilbakemeldingene? Hva synes du om det?Den solgte 500 000 eksemplarer, det er årets mest solgte tegneserie."
"Da jeg innså at jeg burde være redd, var det for sent.Jeg var seks utgaver inn i serien før det gikk opp for meg.Dette er en stor greie, jeg burde bli skremt av dette.Det føles utrolig, mottakelsen har vært fantastisk."
"Det er Batman, han er den kuleste figuren i tegneserier, folk elsker ham.Jeg er glad for å være her, jeg kan ikke tro at jeg lurte noen til å betale meg for å skrive det.Det er flott.Og Jorge er kunstneren."
"Ny Batman, ny drakt, ny Batmobil, nytt Gotham.Hva kan du fortelle meg om disse tingene narrativt?Jeg tror...Jeg ville gjøre... Jeg var interessert i å fortelle en historie som var veldig superhelt."
"Og Batman har vært veldig svart og grå og brun og grønn.Og Gotham City ser ut som en død avokado, og du trenger en stivkrampesprøyte hver gang du går ut.Det var ikke det som fikk meg til å forelske meg i karakteren.Og jeg tror grunnen til at den har holdt ut i 85 år, er fordi man kan fortelle alle disse forskjellige historiene med den karakteren."
"Og jeg ville lage en superheltversjon av boken.Første gang Jorge og jeg snakket sammen, tenkte jeg: "Jeg vil ha ham tilbake i blått og grått.Jeg savnet det, og han sa umiddelbart: "Ja! Jeg tullet ikke, tegneserier er et visuelt medium."
"Jeg ville ha en bok som så vakker ut, jeg ville se et Gotham der jeg forsto hvorfor folk ville bo der.Jeg ville feire alle tegneseriestoffene som folk elsker.Bare fordi jeg savnet det, men det er også det som fikk meg til å...Batman var den første tegneserien jeg leste. Jeg var tre år gammel, det var i 1978."
"Det føles som om jeg danser med jenta som kom med meg.Så jeg vil feire alt det som fikk meg til å elske tegneserier.Og det betyr farger og pop og skala og energi og alt det der.For alt det bemerkelsesverdige arbeidet som har skjedd med Batman, Jeg tror virkelig at han har holdt ut fordi ingen av disse historiene ugyldiggjør noen av de andre."
"Du kan ha Lego Batman og Ben Affleck på kino samtidig uten at noen blir forvirret.Alt er Batman.Så jeg ville skrive en tegneserie med den samme energien, som om alt er lov.Alt er tillatt uten å komme inn på spoilerterritorium, og tegneserien er ikke ute her."
"Kan du erte oss? Kan du fortelle oss noe sprøtt som kommer til å skje?Noen hendelser som du kan dele?Jorge og jeg har skapt en ny skurk som har oppnådd noe ingen av de andre skurkene noen gang har gjort.Så det er en helt ny utfordring i Gothams underverden."
"Det er interessant, Batman er på en måte, slik jeg har arvet boken, han er på en måte bakstreversk.Skurkene styrer politiet, skurkene styrer de politiske kontorene.Han har ikke Batcave, han bor ikke i herskapshuset lenger.Han begynner på nytt på mange måter."
"Så han står overfor en utrolig utfordring, men han er ikke på høyden av sine krefter.Det er et øyeblikk hvor man går tilbake til det grunnleggende.I et øyeblikk som også skyver superheltgreiene fremover.Han er fortsatt Batman. Han er fortsatt Bruce Wayne."
"Det er en spoiler. Batman er Bruce Wayne, det vet dere, beklager.Barnes ble også drept.Så hva skjer når han må møte denne utrolig store tingen som aldri har skjedd før, men han er ikke på full kraft.Det er en begynnelse."
"Og som forfatter var dette også en utfordring, men hver utgave er selvstendig.Det er en lang historie vi forteller, men hver utgave har en begynnelse, en midte og en slutt.Det er et komplett måltid, og det var veldig bevisst, så det er en annen karakter og tone og tekstur i hver utgave.Hvert nummer føles annerledes enn det forrige så langt, fordi det er en veldig forskjellig modus."
"Jeg tror på den månedlige tegneserien, det er slik jeg snakker, det er der jeg har lært.Jeg pleide å drømme om Europa. Du leste om ting om hvordan tegneserier var i Europa, og hva da?Hva har de der? Festivaler som staten betaler for? En parade for en tegneserieskaper? Det er vanvittig! Den første utstillingen jeg gjorde i Europa, tror jeg..."
"Luca?Nei, det var kanskje i Paris, men Astrolux og Oblix kom ut.Den solgte to millioner eksemplarer. Herregud, det var reklame for den på busser? Det er vanvittig.Uansett, jeg elsker månedsformatet og ønsker virkelig å gjøre det tilfredsstillende og underholdende."
"Det føles som en flott popsingel, som en låt du hører på radio.Album er flotte.Du kan ikke få den ut av hodet.Ja, men gi meg en banger. Gi meg bare killer, ikke noe fyllstoff."
"Hvor mye politikk får du? Fordi du nevnte de tingene Batman står overfor.Du ga oss en tease, litt forvirrende detaljer, selvfølgelig, for det er ingen spoiler her.Nei, men jeg skrev om nyere historie. Jeg har skrevet på boken siden april for et år siden.Hva er tittelen?Ja, Batman."
"Mener du boken?Ja, jeg begynte for et år siden.Jeg trodde du mente en annen bok, en annen ting.Nei, jeg begynte for halvannet år siden, og jeg skrev om fortiden."
"Og nå ser det ut som om jeg skriver om det som skjer utenfor vinduet mitt.Foretellers.Det skjedde da jeg skrev Iron Man, det var en nedtur.En eller annen ny, genial teknologi ville bli omtalt, et eller annet gjennombrudd, en eller annen innovasjon, og jeg måtte straks finne ut hvordan en skurk kunne drepe folk med den."
"Det ble veldig mørkt etter en stund.Jeg skriver en Batman-tegneserie om en fyr som gjør det rette for alle, og jeg tror det er det vi er sultne på akkurat nå.Hvis øyeblikket har gjort oss sultne på det, la oss undersøke øyeblikket."
"Men...Nei, dette er...Alt er politisk.Alt er politisk.Men alle har vært utrolig støttende, og jeg tror alle skjønner det og forstår det, og ser hva som skjer, og..."
"Batman er den perfekte karakteren for øyeblikket.Man ser at det er en tegneserie, for han er en milliardær som vil hjelpe folk.Perfekt måte å si det på.Du har flere ganger nevnt superhelt-tilnærmingen."
"Det er ditt varemerke, en slags motostil, eller...Med denne i hvert fall, ja, med denne.For de som ikke liker dette konseptet som du har brukt på tidligere superhelter, hva betyr det egentlig?Det betyr en tegneserie, i hvert fall i amerikansk språkbruk, som fungerer som en tegneserie."
"Jeg vet ikke...Det er ikke en filmatisering.Jeg trenger ikke å bekymre meg for hvordan noen skal filme dette.Det betyr at det bare er fantasien som begrenser oss."
"Det betyr at det bare er fantasien som setter grenser.Fysikk, tid og rom er bare tull.Den eneste grensen i tegneserier er det du kan drømme deg frem til.Jeg vil ha en tegneserie som feirer det."
"Som beveger seg som en tegneserie, og tenker som en tegneserie, og ikke som en filmatisering av en film, en serie eller en roman.Hvis jeg ville gjøre det, ville jeg gjort det.Jeg har nettopp jobbet fem år i TV."
"Det er en annen motor.Det er mye felles språk.Spansk og italiensk er veldig forskjellige.De er veldig like, men de er også veldig forskjellige."
"Det er noe drømmende og fantasifullt over dem, og en romantisk vei til tegneserier.Du trenger ikke å forklare hvor Batmobilen får dekkene sine fra.Det er Batmobilen."
"Du har kjøpt billetten, du tar turen.Det er en energi.Har du sett den nye Supermann-filmen?Nei, ikke ennå.Jeg var henrykt over det."
"Det er en tegneseriefilm, ikke en superheltfilm.Det er forskjellige ting, ikke sant?Har du barn?Det føltes som når barnet ditt forklarer en drøm for deg, men de måtte også gå på toalettet."
"Og så, og så, og så, og så, og så.Og tegneserier kan gjøre det.Tegneserier har den energien.Jeg bryr meg ikke.Vent, hvor fikk han dekket fra?Hvem fyller bensin?Det er noe annet, ikke sant?Det er noe veldig drømmeaktig."
"Det er en felles drøm.Og fordi det er en drøm, kan du gjøre ting som det virkelige livet ikke gjør.Herregud, han kommer til å brekke nakken."
"Nei, det gjør han ikke. Han er Batman.Han vet hva han skal gjøre.Hvis han hopper ut av bygningen, har han de store vingene.I det øyeblikket du tenker på, å nei, han kommer til å..."
"Nei, jeg vil ikke...Den virkelige verden er vanskelig nok.La oss lage fantastiske, morsomme, spennende, energigivende, håpefulle historier om mennesker som gjør det rette, fordi det er det rette."
"Det er vakkert.Jeg hadde tenkt å spørre deg om menneskeheten, men jeg tror du har svart på det allerede.Så la meg spørre deg om narrative strukturer."
"Noen av dine har vært stille, banebrytende, annerledes, variert.Så hvordan går du frem?når du starter, for eksempel, Batman, og du sier: "Jeg skal prøve dette helt originale, nye greia som ingen har sett før."
"Fordi det er en risiko.Det er en risiko.Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.Det har blitt fortalt Batman-historier fortløpende i de siste 1063 månedene av menneskets eksistens."
"Jeg vet ikke om det finnes en ny Batman-historie der ute.Vet du hva?Det føles som om det er rock and roll i 4-4-tid.Det er som..."
"Når jeg vil gjøre noe sprøtt...Hva om jeg...Det finnes andre steder for det.Jeg vet ikke...Når jeg finner Batman-historien, Tenk om tiden ikke eksisterte?Det føles ikke riktig akkurat nå."
"Det føles som om jeg prøver å levere...Bare treff.Som store...Det er bare bangers.House-banger."
"Den er gjenkjennelig, ikke sant?Men vi elsker den likevel.Det er en grunn til det. Den fungerer.Det er en struktur som kan romme alt dette andre."
"Så jeg vil skrive veldig underholdende og tilfredsstillende historier om min favoritt-superhelt.Og det er målet.Og hvis jeg kan komme til et øyeblikk hvor jeg kan bli formelt dristig, Ok."
"Men jeg synes det er noe formelt dristig.Men jeg prøver bare å...De grunnleggende tingene ble utført bra føles like dristig."
"Kan du...Er du baseballfan?Er du baseballfan?Det føles som om du tar en sjanse.Det er som å gå inn på en fotballbane, en fotballbane, og du pekte på nettet."
"Det var det. Et avspark.Her kommer den.Det er det vi prøver å gjøre.Jeg skal prøve å levere Batman-historier så godt jeg kan med alle de verktøyene og den erfaringen jeg har."
"Kanskje det fungerer, kanskje ikke.Jeg har ikke kontroll over det.Men ambisjonen er ikke å finne opp hjulet på nytt.Men la oss minne folk på hvorfor hjul er fantastiske."
"Batman er den kuleste figuren.Han har det kuleste kostymet, de kuleste skurkene, de kuleste alt.La oss bare gjøre det."
"Den trenger ikke å bli funnet opp på nytt.Det er 85 år uten å være det.Avslutning.Bortsett fra Batman, Vi har snakket mye om Batman."
"Hawkeye og sexforbrytere.Noen spesielle minner du vil ha dele om disse to verkene?Er det noe som skiller dem fra hverandre for deg?Å, ja..."
"De forandret livet mitt.Mine samarbeidspartnere.David Aja, en annen spanjol.Min bror fra en annen mor.David er den eneste personen i tegneserier jeg har møtt som tenker om tegneserier slik jeg gjør."
"Og det føles som om vi falt av samme romskip.Jeg elsker ham.Jeg elsker arbeidet hans.Han forandret livet mitt.Og å jobbe med ham gjorde meg til en bedre forfatter."
"Det gjorde meg til en bedre leser.Det gjorde meg til en bedre tenker.Og vi skrev en bok som ingen trodde på eller forventet om en karakter vi elsket fordi vi falt av et romskip."
"Og det fant en utrolig resonans som fortsatt er magisk og livsforvandlende.Det finnes et pizzahundgosedyr som de selger i Disneyland."
"Den kommer til å overleve meg.Det kommer til å fortsette for alltid.Ikke sant?Det har vært helt vilt, men at jeg fikk jobbe med David var utrolig meningsfylt."
"Og med Sex Criminals jobber vi med Chip Zdarsky, som er min beste venn.Jeg takker Gud for at vi fikk oppleve det sammen for ingen ville trodd oss hvis vi forklarte noen hvordan det var og hva vi så."
"Og at jeg fikk jobbe med noen som jeg kom til fordi jeg elsket arbeidet hans.Og vi var venner.Og så har vi virkelig dette båndet."
"Og Chip skrev Batman før meg.Og da han dro, sa han.., Jeg går nå.Hva tror du?Og jeg følte meg beæret over det."
"Og jeg elsker samarbeidspartnere og begge disse bøkene for alle de utrolige tingene som vi har opplevd.Det mest betydningsfulle er menneskene som vi har møtt."
"Det er kjedelig.Det er ikke kjedelig i det hele tatt.Det er vakkert.Det er den beste måten å avslutte dette på.Tusen takk for at du tok deg tid, Matt."
"Nyt resten av San Diego Comic-Con i Malaga.Takk, Malaga.Gracias."