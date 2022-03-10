GRTV News - Sony kunngjør PlayStation State of Play Japan for i morgen

Gjør deg klar for 40 minutter med spill fra Japan og Asia.
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om Sony PlayStation State of Play Japan som Sony har kunngjort for i morgen, så det handler om den tiden av året hvor vi begynner å avvikle ned når det gjelder store spillutgivelser, jeg vil si at det største spillet som ennå ikke er utgitt dette år som ennå ikke har kommet ut er Call of Duty Black Ops 7 som selvfølgelig lanseres tror jeg denne fredagen den 14. november, men etter det kommer vi til å se frem til noen flere store kunngjøringer, for dessverre endte forrige uke med noen triste kunngjøringer GTA 6 ble forsinket, og vi fikk også en forsinkelse på Marvel 1943 Rise of Hydra på ubestemt tid på ubestemt tid neste år, men det ser i det minste ut til at vi kan få noen spennende nye kunngjøringer for å fylle gapet, ettersom PlayStation hopper på en ny spillstatus for å gi oss litt mer informasjon om spill laget i Japan og Asia og andre steder med noen få spennende oppdateringer også, det er ting fra indiespill til store IP-er tilsynelatende i denne den kommer til å være 40 minutter lang, noe som er ganske omfattende for en showcase, vanligvis det er lengden som vi ser PlayStation-show går for nå for tiden, med tanke på at de kaster en god del få spill der ute, ikke så raskt som Nintendo gjør hvor Nintendo vil si fokus på et spill i 3 minutter og så gir de deg omtrent 8 spill i løpet av det neste minuttet mens de prøver å stappe inn så mye som mulig av det som kommer til Nintendo Switch eller Nintendo Switch Online eller hva annet, men ja, dette kommer til å bli, jeg tror det kommer til å bli spennende, det kommer til å bli holdt på 22.00 britisk tid, 23.00 europeisk tid, og det er egentlig ikke så mye å gå på, for som jeg sier den kommer i morgen, den 11. november, eller den 12. november hvis du bor i Japan, for det blir sendt kl. 07.00 der, det føles litt bakvendt å si at dette er en japansk showcase, det kommer til å bli holdt av, det kommer til å bli ledet av en stemme skuespilleren Yuki Kaji, og det vil også ha en japansk språkversjon på PlayStation Japan offisielle YouTube-kanalen, men bortsett fra det kommer det også til å bli holdt rett i starten av av morgenen i japansk tid og ser igjen ut til å henvende seg mer til de amerikanske tidssonene for eksempel 2pm PT og 5pm EST, så det er en vanskelig en, men hei det er slik ting går det er slik disse spillpresentasjonene går, og det kan være vår siste store fremvisning før vi får spillprisene om en måneds tid, ja, det er den 12. desember, så vel, det vil tikke over til den 12. desember vår tid når vi går inn i den tidlige morgentimene for å se hva Jeff Keighley har kokt sammen til sin showcase, men ja la meg få vite om du kommer til å se PlayStation State of Play Japan, hva du forventer fra denne utstillingen, hvis du forventer mye i det hele tatt, og jeg ser deg i morgen for litt mer GRTV-nyheter, farvel!"