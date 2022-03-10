GRTV News - Nintendo er vertskap for The Super Mario Galaxy Movie Direct i morgen

Forvent å endelig få se traileren til animasjonsfilmen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny JRTV News, i dag har vi en rask en som faktisk bygger litt på den vi snakket om i går, hvor vi snakket om Yoshi-designlekkasjen for Super Mario Galaxy-filmen. Nå har Nintendo kommet ut og de har i utgangspunktet sagt når vi kommer til å få se traileren for denne filmen og vi kommer til å få se vår første skikkelige titt på denne animerte oppfølgeren. Den kommer i morgen, onsdag 12. november, og det kommer til å bli en direktevisning som kun fokuserer på på filmen. De har sagt eksplisitt at det ikke vil være noen spillnyheter i denne kommende showet, noe som betyr at det sannsynligvis kommer til å bli en ganske kortfattet affære. Man skulle tro at hvis de fokuserer utelukkende på filmen, snakker vi sannsynligvis om 10 minutter eller av en direktesending, inkludert traileren som er innebygd i den direktesendingen. Så de gode nyhetene er at det kommer opp og ja, vel med det som er tilfelle, la oss dykke inn. Så ja Nintendo vil sende en spesiell direktesending med fokus på Super Mario Galaxy-filmen denne onsdagen, det blir ingen spilloppdateringer, men vi får se den første offisielle traileren. Som vi alle vet at oppfølgeren til Super Mario Brothers-filmen blir Super Mario Galaxy-filmen og den kommer den 3. april 2026. I den siste Nintendo Direct avslørte Shigeru Miyamoto tittelen på filmen, og nå ser det ut til at vi får mange flere detaljer denne uken."
"Det stemmer, Nintendo har nettopp bekreftet på sosiale medier at en Nintendo Direct vil sendes onsdag 12. november kl. 14 GMT 15, hvor den offisielle traileren for filmen vil bli avduket, og vi håper den nylige lekkasjen av Yoshis utseende vil bli bekreftet en gang for alle. Vi har ingen ytterligere detaljer om varigheten av den digitale arrangementet, men selskapet har allerede informert om at ingen spilloppdateringer vil bli gitt, noe som betyr ingen 3D Mario-avsløringer, noe vi håper å se i løpet av de kommende månedene i forbindelse med av Super Mario Brothers 40-årsjubileum. Så du kan følge direktesendingen fra denne lenken til den offisielle YouTube-kanalen, men ikke bekymre deg hvis du ikke kan få det på nettet, for vi vil gir deg informasjonen etter hvert som det skjer på Game Reactor. Gleder du deg til første traileren for Super Mario Galaxy-filmen? Og dette er informasjonen fra dem, de delte den faktisk en gang til på Nintendo Today opprinnelig før de delte den med verden, men den inneholder bare verdenspremieren på den offisielle Super Mario Galaxy-filmen trailer, ingen spillinformasjon vil bli inkludert i denne presentasjonen. Så vi har en travel par dager fremover i spillverdenen, for senere i dag eller senere i kveld når dette spilles inn, så den 11. november er en asiatisk fokusert spillstatus. Så jeg vet ikke tror vi noen gang har sett en av dem før, men de sa spesifikt at det kommer til å være fokusert på, jeg tror det faktisk bare er spesifikt på japanske utviklere, selv om jeg kanskje har dobbeltsjekke det. Men det kommer til å skje i kveld, så rundt 22:00 GMT, 23:00 CET, og i morgen på ettermiddagen har vi selvsagt denne Nintendo Direct som fokuserer spesielt på Super Mario Galaxy-filmen. Så mange spennende ting å se frem til, og selvfølgelig for all informasjonen og alt det gode ekstrastoffet og alt det andre vil du kunne finne alle trailerne, alle avsløringene, alt det du kan ønske deg om disse seriene i din lokale Game Reactor-region. Men ja, det er all den tiden jeg har, så takk alle sammen for at dere ble med meg, og jeg kommer tilbake nå i morgen for neste GRTV News of the Week. Ta vare på dere selv, alle sammen."