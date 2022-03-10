Å gjenskape Miles Morales - Sara Pichelli San Diego Comic Con Malaga Intervju

Vi tok en prat med den italienske kunstneren, som er mest kjent for sin innsats som medskaper og illustratør av den første versjonen av Miles Morales som Ultimate Spider-Man.
"Hei Gamereactor-venner, dette er dag 3 av San Diego Comic Con i Malaga, og jeg er her sammen med Sara, så tusen takk.Vi har sett mange Miles Morales-cosplayere. Vi har hatt glede av karakterene i mange år nå.Vi har sett ham i tegneserier, filmer, animasjoner, videospill, overalt."
"Så hva synes du om hva det har blitt av å se alle disse fansen på San Diego Comic Con?Vel, jeg er alltid glad for å se karakteren min på filmer og TV-skjermer, videospill som jeg ikke spiller fordi jeg er en boomer.Jeg er veldig stolt, det er alt.Så da du designet denne figuren, hva vil du si var nøkkelen til at han ble en av de mest innflytelsesrike og inkluderende figurene noensinne i Marvel?Min mening er at det først og fremst var historien hans, fordi det var en helt ny historie som måtte fortelles."
"Og etter det, utseendet, fordi jeg gjorde det.Og når vi snakker om utseendet, vil du si at kroppsspråket og håret er to av dine varemerker, av dine varemerkestiler eller -trekk?I Miles eller generelt?Generelt, i din stil."
"I min stil, ja. Jeg legger mye vekt på kroppsspråk, ansiktsuttrykk eller klær, du vet, styling.Så ja, jeg synes det er gøy å gjøre det.Så det er noe jeg elsker, du vet, å bruke tiden min på når jeg skaper en karakter.Det samme gjorde jeg med Miles."
"Hvordan vil du si at stilen og teknikken din har utviklet seg gjennom årene?Jeg tror den har gjort det. Jeg er ikke så flink til å bedømme min egen stil.Men hvis jeg ser på tilbakemeldingene jeg får, endrer det seg mye fordi påvirkningene mine endrer seg med tiden.Så ja, jeg utvikler meg, antar jeg, som i det virkelige liv."
"Og apropos utvikling og hvordan du begynte og hva du gjør nå, så begynte du faktisk med animasjon og storyboarding.Så hvordan vil du si at det formet deg til å bli en annen type tegneserieskaper?Definitivt, ja. Min erfaring og min, du vet, skolen jeg gikk på var tradisjonell animasjon og 3D-animasjon.Det var det som endret stilen min, måten jeg tilnærmer meg en kropp, en sekvens, alt."
"Så jeg jobbet med karakterdesign, historiefortelling, beklager, layout, storyboarding, teksturering.Jeg gjorde mange ting, og det hjelper å se karakteren i tankene dine på en annen måte.Spesielt når du må animere noe. Så jeg tror det har formet mye av arbeidet mitt.Og du ble funnet av Marvel via Chesterquest. Hva kan du fortelle meg om det? Jeg visste ikke om den prosessen. Hvordan fungerer den?Vel, det var merkelig, for jeg var ikke tegneserietegner i det hele tatt. Jeg jobbet med animasjon på den tiden."
"Jeg fikk sparken noen måneder før det, og Chesterquest var fortsatt på utkikk etter en jobb.Og jeg sendte tingene mine. Jeg har noen få sider som jeg har laget for moro skyld, eller som en slags prøve til et italiensk forlag.Og jeg ble valgt ut. Det var som, herregud, nå må jeg gjøre dette seriøst.Det er greit. Og den siste, du er italiensk. Jeg var på Napoli Comic Con 25-årsjubileum i år."
"Der er Luca, som er vanvittig stor. Og jeg har spurt noen spanske tegnere om hva de må gjøre for å lykkes med Marvel og DC i USA.Og de forteller meg at det kan være innflytelsen fra andre europeiske tegneserier, for eksempel fransk-belgiske.Eller det kan være vår kunsthistorie, som i Italia, som går langt tilbake i tid.Eller også at vi tar fra Japan, vi tar fra nord, vi tar fra overalt."
"Er du enig i at det er noe som former deg som italiener, en rikere kunstner som italiener?Jeg tror det er alt dette sammen, fordi vi har en annen sinnstilstand.Vi er veldig langt fra den amerikanske måten å tenke på, både på den gode og den dårlige måten.Så kanskje de trengte det i tegneseriebransjen nå."
"På den tiden, da Internett begynte å bli den viktigste måten å sende ting på, porteføljer, var det lettere å finne talenter over hele verden.Så kanskje det er vår historie, kanskje vi bare er gode til det.Den liker jeg."
"Ok, tusen takk for at du tok deg tid, Sara. Nyt panelet ditt og resten av Comic Con.Takk skal dere ha."