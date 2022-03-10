GRTV News - Horizon MMO er ekte, og det har blitt offisielt avduket med en ny spilltrailer

Horizon Steel Frontiers kommer til mobil og PC, men hopper over PlayStation.
"Sånn ja, det er litt mer normalt.Uansett, spillet er Horizon Steel Frontiers, det er et Horizon MMO som har vært under arbeid i årevis, som vi har snakket om i veldig lang tid fordi det ble, tror jeg, lekket eller rapportert av andre kilder på et visst tidspunkt, og siden da har vi bare hørt mer og mer om det etter hvert som tiden har gått."
"Men uansett kommer dette til å bli et samarbeid mellom Sony og NCSoft for å gi oss en hel ny Horizon-historie, som fortsatt foregår i den samme verdenen med mekaniske dyr og ting og det kommer til å handle mer om å ta dem ned som et slags hovedmål av spillet, hovedpoenget med spillet."
"Det kommer ikke til å ha med Aloy, i stedet kommer vi til å kunne lage vår egen karakter fordi det er et MMO, og det ville vært rart hvis det bare var hundrevis av Aloys som løp rundt rundt.Men ja, i spilltraileren nedenfor kan du se litt mer av den typen spilling loop som jeg snakket om, med en helt annen karakter."
"Dette forklarer nok også hvorfor Sony har vært så på med Light of Motorama og stadig mot det Tencent-spillet, som ser ut som en massiv Horizon-kopi.Jeg snakker selvsagt for meg selv, jeg snakker ikke på vegne av noen eller for noen.Uansett ser dette mye mer ut som et offisielt Horizon-prosjekt, med skriftene som du kan se der, men det har også en veldig tydelig forskjell sammenlignet med Guerrilla Games fungerer, som du kan se med alle de forskjellige våpentypene, og HUD-en ser annerledes ut og brukergrensesnittet ser annerledes ut, og alt ser litt mer skalert ut for et MMO."
"Det kommer til å komme til mobil, PC og ingenting annet når det slippes.Det kommer ikke til å komme til PS5, så langt denne første kunngjøringen går, noe som høres veldig veldig rart med tanke på at Horizon frem til nå har vært en spillserie som utelukkende ble lansert på PlayStation-konsoller."
"PC-versjonene kom selvfølgelig senere for Forbidden West og Zero Dawn, men i utgangspunktet da det kom ut var det bare tilgjengelig på PlayStation-konsoller.Så du må lure på om dette ikke bare er slutten på Xbox-eksklusiviteten, men om vi kommer til å se flere spill som dette i fremtiden."
"Uansett ser det veldig fint ut å kjøre på telefoner, men vi må bare se hvordan den gjør det på det punktet når den lanseres en gang i fremtiden.Det er rapporter om at vi kan få se det så tidlig som neste år, ettersom NCSoft er ganske fornøyd med måten de tidlige inntrykkene har gått på, men det er ingenting offisielt så langt som en utgivelsesdato ennå, vi har bare fått denne spilltraileren, og vi har fått en kunngjøring trailer som viser hvordan spillet ser ut."
