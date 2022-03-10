Et fint hus fullt av moderne skrekk - Álvaro Martínez Bueno San Diego Comic-Con Málaga Intervju

Marínez Bueno utviklet seg fra å være superhelt til å bli en fremtredende horrortegner. Her diskuterer vi denne transformasjonen, inspirasjonskilder og betydningen av DC Comics Vertigo-avtrykk.
"Hei venner, jeg er på San Diego Comic-Con i Málaga.Dette er den andre dagen, og det er veldig praktisk fordi, du vet, Eisner Awards deles ut på San Diego Comic-Con i San Diego."
"Og vi har en vinner med oss, så det er en stor glede.Dere vant prisen for The Nice House on the Lake.Men først vil jeg spørre deg om panelet ditt i går, fordi du snakket om moderne skrekkfilm."
"Så hva vil du si var det viktigste å ta med seg?som du vil dele fra dette panelet?At det skaper en skrekkendring for de nye generasjonene.Det var et ganske interessant panel fordi jeg delte med tre andre skapere som alle har jobbet med James Tynion IV, som sannsynligvis er den viktigste skrekkforfatteren innen tegneserier nå for tiden."
"Og jeg tror James, på en måte, og med vår hjelp, omformer hva skrekk og frykt er i tegneserier.ved å utforske sin egen indre frykt og også frykten i dagens samfunn, som å utforske isolasjon, utforske angsten i vår tid."
"Det handler ikke om skrekkfilm, monstre, blod eller blodige scener, men i stedet handler det om å utforske menneskelig frykt i dag.Hva frykter vi som samfunn?Så jeg tror det var hovedideen som kom frem i panelet."
"Og det fører meg til det neste, som er, du nevnte det nettopp, du utforsker disse følelsene og faktisk dette spesifikke arbeidet, The Nice House on the Lake, er veldig karakterdrevet.Hvordan gikk du kunstnerisk til verks?Fordi jeg antar at det ikke er som vanlig."
"I dette tilfellet var du veldig, veldig fokusert på karakterene og uttrykkene deres.Ja, det stemmer. For meg er det sannsynligvis den største utfordringen jeg noensinne har stått overfor.Kanskje det å begynne med tegneserier var den første, og så denne, fordi vi skapte noe fra bunnen av."
"Vi må skape en hel verden.Og det var en ganske spesiell verden, for når man lager en tegneserie, har du vanligvis en hovedperson, og de har et kostyme eller rekvisitter.Så jeg ble vant til det, å lage superhelter."
"Men i stedet for det, er det denne gangen 12 personer i et hus, i vanlige klær.De fleste av dem er på samme alder og har samme sosiale status.Så de måtte ikke se like ut, men ganske like på en måte.Så jeg måtte gjøre dem forskjellige."
"Og de må være gjenkjennelige for leseren.Og de må være levende, for som du sa, dette er en veldig karakterdrevet serie.Og det er følelsene som bærer deg gjennom det vi forteller, historien vi forteller."
"Og de tilbringer mesteparten av tiden fanget inne i huset.Så det er huset, og det er menneskene.De snakker for det meste hele tiden i rom.Så jeg må forbedre mimikken og kroppsspråket mitt, og kameraføring, og gjøre miljøet interessant for leseren."
"Til slutt leser de, jeg vet ikke, 200 sider med folk som snakker, snakker, snakker.Det kan bli litt for mye for leseren.Mange mennesker som snakker.Så det er min oppgave å levere noe visuelt tiltalende, og at fortellingen flyter som den skal."
"Og i tillegg prøver vi å håndtere den enorme rollebesetningen, slik at leseren ikke går seg vill.Jeg gjorde mitt beste.Jeg skulle ønske jeg gjorde en bedre jobb nå i ettertid."
"Men jeg gjorde det jeg kunne.En annen ting jeg ville spørre deg om, San Diego Comic Con handler ikke lenger om tegneserier.Det handler også om film, manga, videospill og animasjon."
"Og du begynte faktisk som storyboardtegner lenge før du ble tegneserieskaper.Hva kan du fortelle meg om den overgangen?Eller hva du har tatt med deg fra din erfaring med film, kanskje det er noe du har lært som er annerledes enn andre kunstnere som har startet et annet sted."
"Ja...I 2013, da jeg begynte med tegneserier, hadde jeg nettopp jobbet i The Impossible med Juan Antonio Bayona, filmene om tsunamien og sånt."
"Han er i nærheten. Jeg tror han er her.Og det var en mulighet til å fortsette å jobbe med ham i Penny Dreadful, en serie han gjorde i sin tid, og starte en karriere, en viktigere karriere innen storyboarding i film."
"Men jeg måtte velge.Så jeg valgte tegneserier.Og jeg savner det litt, for det var veldig interessant å jobbe med en film for en skaper, men bare ved å kunne sette pris på arbeidet til resten av teamet, som den kunstneriske lederen, de som lager rekvisittene, Det var fascinerende for meg som skaper, å være inne i beistet av en film."
"Men det jeg tror jeg lærte av å lage storyboards var, for det første å levere arbeidet i tide.Det er veldig viktig for tegneserier.Tidsfrister og sånt i en film, så det var som en treningsleir for tegneserier."
"Og så tror jeg fortellingen min er sterkere, fordi jeg har laget mye storyboarding før.Hvis jeg bare fokuserer på illustrasjon, som jeg gjorde mye, bare vanlig illustrasjon eller tegneserier, Jeg ville ha en... Jeg vet ikke hvordan fortellingen min kan være, men jeg tror den er sterkere på grunn av det."
"Så, jeg mener, alt er...Du lærer i hvert steg.Det var disse stegene som førte meg hit, så jeg er glad jeg tok dem.Det er en fantastisk tilnærming, og med de nye trekkene du har tilegnet deg med de siste verkene, og med alt du har gjort tidligere, hvordan vil du si at din personlige stil har utviklet seg?Hvordan vil du definere din avtrykksstil akkurat nå?For meg er The Nice House on the Lake var prosjektet som forandret alt i min kunstneriske tilnærming, fordi jeg gikk over fra tradisjonell penn og blekk til digital."
"Jeg har jobbet med digitalt i mange år, men dette var første gang jeg lagde en hel tegneserie.Jeg tusjet den selv digitalt.Så mange ting endret seg."
"Jeg fikk et stort angstanfall da jeg var...Ja, ja, ja, ja.Men jeg fikk bare støtte fra resten av det kreative teamet, redaktørene mine og James, så jeg ble mer og mer trygg på meg selv."
"Så fra det veldig lave utgangspunktet, fordi jeg følte angsten for det, da jeg lagde superhelttegneserier, Jeg prøvde å passe inn på det amerikanske markedet."
"Jeg prøvde å lage en intern stil for DC Comics.Jeg mener, jeg er en DC-tegner.Det er slik DC Comics burde se ut.Men i dette prosjektet frigjorde jeg meg ved å bruke alle slags verktøy, digitale verktøy, alle slags blyanter, alle slags pensler, og det var min..."
"Jeg ble mer meg selv med dette prosjektet.Og leserne ble tydeligvis knyttet til det mer enn mine tidligere arbeider.Så jeg er glad jeg gjorde det."
"Det er som en ny tåre, et nytt steg, en ny versjon av deg som aldri vil se seg tilbake.Ja, sannsynligvis.Det er noe sånt."
"Men nå for tiden begynner jeg å føle at jeg føler meg mer komfortabel med denne nye stilen, og jeg har lyst til å prøve noe annet.For øyeblikket føler jeg meg mer komfortabel, ...i det øyeblikket jeg kjeder meg, det øyeblikket arbeidet mitt vil se kjedelig ut."
"Så jeg vil prøve å endre ting hvis jeg kan.Hvor da? Hva blir det neste?Nei, jeg kan ikke...Jeg tar deg der.Nei, jeg jobber fortsatt med oppfølgeren av Det fine huset ved innsjøen, som heter Det fine huset ved sjøen, som for tiden utgis av DC Comics, og det kommer til å ende slik..."
"Under Vertigo?Ja.Det er den første Vertigo-boken.Vertigo, forlaget, kommer tilbake neste år, og dette er flaggskipet til forlaget."
"Så den kommer tilbake tidlig neste år, og vi avslutter denne sesongen, og så...Hvem vet?Hvem vet?Kan du fortelle meg om den overgangen?Påvirket det deg på noen måte?overgangen fra Black Label til Vertigo?Eller er det bare navngivning og merkevarebygging?Følelsesmessig, mye."
"Fordi Vertigo betyr mye for meg, betyr mye for mange lesere over hele verden.Først var det som om jeg var i New York for presentasjonen av avtrykket."
"Det ble kunngjort at Vertigo skulle komme tilbake, og det var stor begeistring rundt hele panelet og i salen, det var overveldende.Men til syvende og sist jobber jeg med de samme folkene, med de samme redaktørene, de samme..."
"Så når jeg sitter ved skrivebordet mitt, gjør jeg jobben min slik jeg gjorde da jeg var Black Label.Jeg har stor kreativ frihet med denne serien.Det har ikke endret seg, og det er det som betyr mest for meg."
"Så ingenting har endret seg i de tingene jeg...Og fra din fortid som superhelt, som du nevnte kort, kan du dele et minne som du har holdt fast ved i det siste?Dette er en ny Alvaro, Kan du dele noen minner fra den tiden?Minner? Jeg mener, jeg har mange."
"Fordi superhelt er min sjanger.Det var min sjanger da jeg vokste opp, så den er veldig kjær for meg.Så den første tegneserien jeg laget for superhelter var veldig, veldig sterke følelser."
"Det var virkelig sterke følelser.Så var det første gang jeg gjorde X-Men.Ultimate X-Men var virkelig første gang jeg gjorde en Marvel-tegneserie.Men for meg er nok høydepunktet i karrieren min var Detective Comics 1000, fordi det var en milepælsutgave med mange imponerende skapere som jeg tilber veldig mye, ...og jeg var der også."
"Så jeg fikk gåsehud.Men husk at det var veldig, veldig, veldig spesielt.Virkelig, virkelig spesielt.Det er vakkert.Ok, avslutning."
"Hva har dere, spanske kunstnere at vi ser dere, vi har sett dere mer og mer i løpet av det siste tiåret med både DC og Marvel og amerikanske plateselskaper?Ja, det er interessant, ...for jeg har ofte stilt spørsmål ved det selv."
"Først tenkte jeg: "Ok, vi er billige.Men noen av oss er ikke billige lenger.Ikke nå lenger.Prøv å ansette Jorge Jimenez eller Pepe Larraz."
"Jeg har dem i dag.Senere i dag skal jeg spørre dem om dette.Nei, nei, nei, nei.Vel, for å være ærlig, Jeg tror vi leverer noe annet til bordet, fordi Spania har mange..."
"Mange vil si det.Sannsynligvis deler mine kolleger denne oppfatningen med meg.Vi har innflytelse fra det amerikanske markedet, fra det franske markedet, fra det japanske markedet, også vår egen arv."
"Kunstnerisk.Kunstnerisk arv i Spania, som har vært sterk i århundrer.I århundrer.Så vi har ingen..."
"Vi føler ingen tilbakeholdenhet med å levere...Hvis du ser på Jorge Jimenez' arbeid, er det perfekte superhelter, destillert til den perfekte form."
"Men hvis du skraper litt, er det mye manga der, det er mange europeiske kunstnere der også.Og hvis du ser på Pepes arbeid, er det det samme."
"Pepe er påvirket av mange, mange, mange franske kunstnere.Pepe har en grad i kunsthistorie.Han vet mye om kunst.Så du kan se at det bringer noe annet til bordet."
"Og det er virkelig merkelig, fordi det er et par tusen kunstnere, spanske artister som jobber på det amerikanske markedet, og ingen ser like ut."
"Så vi har mye personlighet.Også i skolen.Jeg vet ikke hvorfor, men hvis du ser på Gabriel Baltas arbeid, eller Jorge Fornés, eller Pepe Larraz, Det har ingenting å gjøre med..."
"Så jeg tror vi tar med den personligheten.Jeg synes det er en fin måte å avslutte dette på.Tusen takk for at du tok deg tid, Álvaro.Kos deg på Comic-Con."
"Takket være deg."