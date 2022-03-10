Swann Buddy 4K & Max Ranger 4K - Oppgradering av hjemmets sikkerhet og lagring

Selv om Swanns produkter ikke er de billigste du finner, får du tilgang til skylagring uten ekstra kostnad når du kjøper utstyret deres.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er på tide å ønske velkommen til en helt ny produsent her på desken.Og det er alltid en fin ting, for det betyr at du ikke trenger å tenke på hele historien til Lenovos ThinkPads."
"Du kan bare se på disse nye produktene fra en ny produsent du ikke har hørt om før.eller ikke har rørt eller har noen erfaring med før, og ta dem for det de er, med en ignorering av potensiell produkthistorie.Dette er et selskap som heter Swan, og de er veldig, veldig, veldig seriøse når det gjelder smart sikkerhet hjemmeutstyr, noe som betyr at de trekker en linje mellom noe som på en måte er prosumer-aktig funksjoner og en mer vanlig kundevennlig stemning."
"Så hva er det vi har her?Vel, vi har to forskjellige produkter her på bordet.Vi har Buddy 4K, som er en videodørklokke, og vi har Max Ranger 4K, som er utstyrt med en solcellepanel på toppen og en liten stasjon her hvor du, gjennom en dedikert antenne som du kan du aktivt lagre alle videoklippene dine, enten det er fra Buddy eller Max Ranger, uten behov for et skybasert abonnement."
"Nå skal det sies at hvis du kjøper noe fra Swan, vil du ha tilgang til begge lokalt, gjennom noe som dette, og sikkerhetskopier i skyen av opptakene som er tatt opp.Og alt dette er tilgjengelig uten å betale Swan noe ekstra.Disse er ikke akkurat billige."
"Dette settet med to Max Rangers og denne stasjonen koster rundt 530 euro, og Buddy er, tror jeg, 200 euro, men uansett er det fortsatt ganske mye for pengene hvis du tenker på hva du må betale Arlo for bare ett års sikkerhetskopiering i skyen og ekstra bruk på toppen av det du allerede betaler for for eksempel et ultrakamera eller noe sånt, eller til og med de billigere dørklokkene deres."
"Så hva kan de gjøre?Vi tar den lille dørklokken først.Dette er en videodørklokke.Den har en AI-stemmeassistent, som gjør det mulig med toveis lyd på avstand."
"Det er også direkte toveis lyd, noe som betyr at du kan koble denne trådløst til noen av monteringsutstyret som følger med i esken, eller du kan montere den der du allerede har dørklokke, noe som betyr at den kan motta vanlig dørklokkekraft hvis det er det du trenger.Du vil også ha denne."
"Dette er en trådløs liten ringeklokke, noe som betyr at det er dette du vil høre på innsiden når noen trykker på knappen på utsiden av huset.Dette lille, disse to kameraene her, det er faktisk ikke to kameraer, men poenget er at det er et 165 graders 4K fargekamera."
"Det har varme- og bevegelsesdeteksjon og nattsyn med infrarødt.Det er faktisk veldig, veldig kult.Det er nøkkelfunksjoner.Det betyr at du kan bruke den under forskjellige forhold, og avhengig av om du bare ønsker en planlagt gjest velkommen, eller om det er noen du ikke vil ha inn eller som du må holde øye med, ja, da vil dette kunne gjøre det på en rekke forskjellige måter."
"forskjellige scenarier også.Det har også den adaptive AI-en.Vi kan ikke unnslippe den.Og det Swan sier at den kan, er at den kan snakke med besøkende på dine vegne og gi lyd som en ekte person."
"Det er noe vi virkelig må teste for å vite om det bare er skummelt eller om det gir mer personlighet til det som ellers ville ha vært litt kynisk.Så det er virkelig kult."
"Og for 200 euro, som faktisk virker som om du får mye for pengene.Da er det bare Max Ranger igjen.Det er et trådløst sikkerhetskamera med lang rekkevidde som kan filme opp til 600 meter.Det er et 4K-kamera med et solcellepanel på toppen."
"Det bruker denne store sensoren her.Den har en Sony Stratus-sensor, som vanligvis brukes til sikkerhets- og overvåkingsutstyr.Den har innebygde sirener, noe som er fantastisk.Fargesyn i mørket, toveis samtale, 64 GB lokal lagringsplass inni, og samme varme og bevegelsessensor."
"Når du installerer denne, gjelder det samme.Den kan lagre den på seg selv direkte i skyen eller på en liten basestasjon.Og på denne basestasjonen er det faktisk både SD-kortspor der du kan utvide den selv, USB for lagring, noe som er fantastisk."
"Og du kan selvsagt koble Ethernet direkte til den trådløse ruteren din eller til internettløsning og sikkerhetskopiere den til skyen derfra.Dette er noe vi selvsagt må teste, for med sikkerhetsutstyr, er det virkelig beviset som ligger i puddingen."
"Men hvis det fungerer etter hensikten, og du får disse tingene for rundt 700 euro, er det virkelig konkurransedyktig også.Og 4K i farger med varme- og bevegelsesdeteksjon, det høres ganske kult ut.Igjen, vi kommer snart med en fullstendig anmeldelse."
"Vi ses på neste."