GRTV News - De første offisielle bildene fra filmsettet på The Legend of Zelda

Vi fikk vår første offisielle titt på live-action Hyrule og dens innbyggere.
"Hei, velkommen tilbake til JLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, har vi det alltid her for deg på JLTV News og Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra.Flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer."
"Uten videre om og men i dag snakker vi om Legend of Zelda filmen som hadde over helgen lekket noen bilder fra settet og noen videoer fra settet mens de filmer for øyeblikket i New Zealand for den filmen, og som Alberto har skrevet her, bestemte Sony og Nintendo seg for at de bare skulle ta kontroll over situasjonen ved å dele det første offisielle settet bilder."
"Det er uklart om vi ville ha hatt disse nå uansett, men det vi vet fra dette er at vi kommer til å få en film inspirert av Breath of the Wild snarere enn noen annen Zelda- eller Link-historie.Som du kan se her, får vi et par bilder av både Benjamin Evan Ainsworth og Beau Bragson som skal spille henholdsvis Zelda og Link, unnskyld, omvendt, henholdsvis Link og Zelda."
"Bare i en slags generisk New Zealand-slette, som du kan se i bakgrunnen.Du kan til og med se at det ser ut som om dette kanskje ikke er et komplett sett fordi du kan se der borte, og du kan se at de har feltene, jordbruksfeltene er ganske tydelige å se."
"Du kan se de unaturlig bygde hekkene som skal skille to åkrer og gårder og ting.Så igjen, det er egentlig ikke noe vi kan gå gjennom her når det gjelder hoveddetaljer, men kostymedesignet ser ganske bra ut, vil jeg si.De har definitivt fått til de spisse ørene uten at de ser for åpenbare ut."
"De har fått til håret uten at det ser for åpenbart ut som en parykk, selv om du sannsynligvis kan se at det er en parykk.Det er en av de der vi åpenbart vet at disse skuespillerne og skuespillerinnene kommer til å må ha håret stylet og sånne ting, så det er bare når du kjenner filmen hemmeligheter så vet du det."
"Men uansett, som sagt, kostymedesignet ser ganske bra ut.Det er ikke helt likt Breath of the Wild, for der ser du at Link har sin tradisjonelle mer grønn tunika, men du kan se det på fargene og på utseendet til disse figurene at vi kommer til å være mer Breath of the Wild, og det er også bekreftet at jeg tror handlingen vil følge etter Breath of the Wild-spillet, noe som kan være kontroversielt for noen med tanke på at det kanskje ikke er den mest kjente Legend of Zelda-historien, men det er den nyeste og den som sannsynligvis flest spillere vil kjenne til, ettersom du generasjonene fordi Nintendo og Sony kommer til å ønske å gjøre dette til en familieeventyr fantasy så mye som mulig, da det er på en måte der Zelda passer inn som en sjanger uansett."
"Jeg tror ikke noen forventer at dette skal være som en film med aldersgrense R, eller kanskje til og med være på nivået til noe som Peter Jacksons Ringenes Herre, til tross for at den er filmet på New Zealand, men det faktum at vi får disse fulle kulissene og masse, du vet, som store kostymedesign, stor innsats for å få kulissene til å se ekte ut og gå ut og filme på virkelige steder."
"Vi så også fra de lekkede videoene at damen fra Succession, herregud, hva er det hun heter?navn, Dechen Lachman, som er klar til å spille prinsesse Zeldas mentor og verge Impa ble også vist i de lekkede set-videoene, men vi har ikke fått noen offisiell bekreftelse av hennes ankomst ennå."
"Men uansett, la meg få vite hva du synes om disse bildene, hva synes du om offisielle utseendet til Legend of Zelda filmen nå som den har blitt avslørt for oss, og jeg skal vi ses i morgen for flere JRTV-nyheter, ha det!"