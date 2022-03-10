GRTV News - Sadie Sink blir med i rollebesetningen til Avengers: Secret Wars

Spekulasjonene om hvem Sink skal spille i den kommende team-up-filmen vokser.
"I dag snakker vi uten videre om Avengers Secret Wars."
"Overskriften er litt annerledes, la meg bare endre det for dere, fordi Sadie Sink er med i rollebesetningen nå.Sadie Sink, du kjenner henne sikkert fra Stranger Things, du kjenner henne kanskje fra andre filmer som The Whale, du kjenner henne kanskje fra Spider-Man Brand New Day hvis du er en tid reisende som har vært i fremtiden og av en eller annen grunn bare har sett Spider-Man Brand New Day og alle de tingene du kunne ha gjort et år frem i tid."
"Sadie Sink har offisielt sluttet seg til rollebesetningen i Avengers Secret Wars ser det ut til, som Deadline rapporterer at hun vil være i London, ikke bare for å gjøre sin West End-debut, men hun vil også filme på settet i London hvor Avengers Doomsday, tror jeg, for tiden blir filmet.Så det sies at hun skal være med senere neste år, senere i 2026, noe som virker å utelukke at hun dukker opp, med mindre hun kommer inn i en slags cameo fra Avengers Doomsday ettersom du kan forestille deg at de er langt inne i etterproduksjonsfasen av den filmen da da den lanseres i desember 2026. Uansett er vi fortsatt usikre på hvem Sadie Sink skal spille i enten Spider-Man Brand New Day eller Avengers Secret Wars. Det er tro på alle slags teorier, noen tror at hun er Felicia Day aka Black Cat, noen tror at hun er Mayday Parker som skal være datteren til Tobey Maguires Spider-Man, det er andre som tror at hun vil være Gwen Stacy, det er alle slags karakterer som Sadie Sink kan spille i Spider-Man Brand New Day. Det er til og med rykter om at hun kan være Jean Grey, noe som igjen vil knytte seg til Secret Wars-ryktene kanskje fordi det tilsynelatende kommer til å bli en stor tilbakestilling av Marvels tidslinje, av MCU-tidslinjen. Det kommer til å bli trykket på en stor knapp i slutten av desember 2027 når den som er med i den filmen, den som overlever Dommedag, antar jeg, får gå inn og slåss mot den som er skurken i Secret Wars, kanskje Doctor Doom igjen, hvem vet?Det er veldig interessant å se at dette allerede er bekreftet, fordi hun er en av de første bekreftede skuespillerne i Avengers Doomsday av de faste Marvel-medlemmene Jeg antar hvem som ville være, herregud, hva heter han, han som spiller Falcon, for eksempel, Sebastian Stan, Florence Pugh, du kan tenke deg at alle de folkene kommer til å være der, kanskje David Harbour også, en annen Stranger Things alumni, men ja, vi er fortsatt usikre hvem Sadie Sink skal spille, men det gir oss bare mer plass til å spekulere. Spider-Man Brand New Day kommer i juli neste år, så da håper man at vi vet hvem hun kommer til å være, men ellers tror jeg fansen er fri til å trekke den konklusjonen de liker om hvem hun kommer til å være, for uansett vil hun sannsynligvis ha noen slags superkrefter, men jeg tviler på at hun vil være Gwen Stacy, sannsynligvis fordi hvis hun er skal være med i Avengers Secret Wars, vil hun ha mer enn bare en opptreden som et menneske og noen som kommer til å sparke rumpe eller hva som helst, men ja, la meg få vite hvem du tror Sadie Sink kommer til å være, tror du hun kommer til å være et godt tilskudd til MCU eller ikke, la meg få vite alt det og mer, så ser jeg deg i morgen for flere GRTV-nyheter, farvel!"