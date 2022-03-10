GRTV News - Megabonk trekker seg fra The Game Awards

For første gang noensinne har et spill trukket seg fra TGA.
"Uten videre om og men i dag snakker vi om et enestående tilfelle av noen som trekker seg seg selv fra Game Awards.Megabonk er spillet som trekker seg fra Game Awards etter å ha blitt nominert for kategorien Best Debut Indie Game, da de mener spillets utvikler, spillets soloutvikler, Verindad, tror jeg det er, Vedinad, ikke Verindad, Vedinad mener at de ikke nødvendigvis kvalifiserer for det til tross for at de er nominert av juryen av utvalgte dommere som vi er en del av, Gamereactor er en del av, så gjør med det hva du vil, men ja, spillet kommer til å bli trukket tilbake, så i hovedsak kommer det ikke til å bli nominert lenger, og det sannsynligvis ikke kommer til å vinne Best Debut Indie Game med tanke på at fyren har sagt veldig offentlig på Twitter at han ikke tenker på det."
"Det interessante er at resonnementet hans kanskje kan gjelde for alle de beste debutantene Indiespill, og det kan også gjelde for mange av kategoriene i Game Awards fordi Vedinad skriver, og jeg siterer, jeg trekker meg fra Game Awards, det er en ære og en drømmer om at Megabonk skal bli nominert til TGA, men dessverre tror jeg ikke det kvalifiserer for kategorien beste debutindiespill."
"Jeg har laget spill tidligere under forskjellige studionavn, så Megabonk er ikke mitt debutspill." Så det er sunn logikk, men når du ser på de andre spillene som er i denne kategorien, Claire Obscure Expedition 33, Dispatch, tror jeg Blueprints kan være et av de eneste der det kanskje er greit, men alle i den kategorien har sannsynligvis vært involvert i produksjonen av et spill før, og det virker som om kategorien i stedet handler mer om at det skal være studioets første spill."
"Så ja, Vedinad har laget spill før under forskjellige studionavn, men de laget ikke Megabonk, derfor kan dette regnes som en debut.Det er helt opp til tolkning, det ser ut til at Vedinad mener at de ikke kvalifiserer seg, men andre studioer som Sandfall Interactive og Adhoc Studio som har jobbet med Ubisoft-spill, har jobbet med Telltale-spill, har jobbet med andre spill i det hele tatt, holder fortsatt sin nominasjon fremover."
"Det er verdt å merke seg at det er mange nye personer i Sandfall Interactive, mange nye som jobbet med Claire Obscure Expedition 33 i et team på rundt 30 personer så man kan si at de fortjener den beste debuten hvis det går den veien.Det er den eneste nominasjonen som Dispatch fikk, så man kan argumentere for at den bør gå dit."
"Uansett er det en veldig, veldig interessant debatt som har blitt tatt opp, og det er første gang noen har trukket seg fra spillprisene.Er det virkelig noen som tror at Megabonk ville ha vunnet den kategorien?Nei, fordi det er utrolig, utrolig omstridt, dessverre for Megabonk, til tross for at den tjente en million salg og er et av de beste indiespillene vi har sett utgitt dette året."
"Men bare fordi den ikke ville ha vunnet, betyr ikke det at det ikke er viktig at den trekker sin nominasjon nå og på en måte uttaler seg om disse kategoriene.Enten Vedinad vil ha gjort det eller ikke, har han på en måte kommet med en uttalelse som sier kategoriseringen av spillpriser er feil, i hvert fall i denne kategorien, fordi det bare er tillater folk som har laget flere, flere spill å si, vel, dette er debuten min, dette er mitt nye, uavhengige studio."
