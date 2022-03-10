GRTV News - Shroud retter skytset mot The Game Awards på grunn av ARC Raiders

Streameren har hevdet at showet er rigget for at spillet skal gå glipp av.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om noe som vi snakket om tidligere denne uken faktisk fordi det involverer Game Awards.Og da vi spilte inn den forrige videoen, som endte opp med å bli ganske lang faktisk, fordi vi gikk gjennom alle nominasjonene, snakket vi kort om noen av de som ikke ble nominert, og om den uvanlige oppførselen som folk reagerer på når de ikke blir nominert."
"Eller skal vi si snubber?Men den som virkelig har fått fart på seg i det siste, er denne om Shroud.Så det er det vi skal snakke om i dag, for det virker som om alle har en mening om dette, om hvordan noen reagerer på at spillene deres ikke blir, eller favorittspillene deres ikke blir nominert til Game Awards i visse kategorier."
"Så la oss dykke inn og snakke om dette stadig mer virale temaet.Så ja, Shroud kritiserer Game Awards etter at Arc Raider ble snytt for GOTY.Streameren har havnet i hardt vær etter å ha anklaget arrangementet for å være rigget.Shroud, den populære streameren, har nok en gang havnet i hardt vær etter å ha anklaget Game Awards for å være et rigget arrangement."
"Som noen av dere kanskje vet, er Shroud en stor fan av Arc Raider. Det er et spill vi også har rost her på Gamereactor.Les anmeldelsen her.Da årets nominasjoner til Game Awards ble presentert, ble Arc Raider knapt nevnt i det hele tatt.Shroud ble tydeligvis forbannet på Steam og kritiserte arrangementet, og sa, Nok et år, nok et rigget år. Det er galskap."
"Da Donkey Kong Bonanza så endte opp med å bli et av spillene som var nominert til Årets spill, gikk Shroud helt av skaftet.Hvem faen spiller Donkey Kong Bonanza? Ingen spiller Donkey Kong Bonanza. Ingen. Det er sinnssykt.Shroud hevdet altså at verden rett og slett ikke er klar for AI-drevne spillopplevelser, og han antydet for alvor at juryen består av en gjeng feiginger som tydeligvis bare nominerer det de anser som sikre kort."
"Da Arc Raiders i det minste fikk en nominasjon i en annen karakterkategori, følte han det som en liten trøst, men helhetsinntrykket fra Shroud var tydelig.Det er selvfølgelig absolutt ikke grunnlag for hans påstand om at showet på noen måte er rigget.Det er rett og slett en ren foliehattkonspirasjon, spesielt med tanke på at den består av både spilljournalister og bransjefolk."
"Mest sannsynlig er han bare veldig skuffet over at favorittspillet hans ikke fikk den anerkjennelsen han mente det fortjente.Synes du Arc Raiders burde ha vært blant de nominerte til Årets spill?Vel, først og fremst synes jeg Arc Raider's helt klart er et veldig populært spill, og det er helt klart et spill som har imponert mange mennesker, men jeg tror ikke det er Årets spill-materiale personlig."
"Jeg tror at hvis du kaster Arc Raiders inn i Årets spill-samtalen, kaster du også ting som Battlefield 6 inn i Årets spill-territoriet, og jeg tror ikke noen av disse spillene faktisk er Game of the Year-materiale, til tross for at jeg synes de begge er ganske gode og jeg har hatt mye glede av spesielt Battlefield 6.Når vi snakker om hele denne situasjonen, er det to viktige ting å påpeke, nominasjonsprosessen for Game Awards, du vet, det er ikke slik at folk kan stemme frem til dagen før nominasjonene kommer ut."
"Det fungerer ikke slik.Vi snakket om dette for noen dager siden, Arc Raider ble lansert i slutten av oktober.Jeg tror det var den 30. oktober det ble lansert.Dette spillet hadde i utgangspunktet ikke noe anmeldelsesvindu."
"Med disse store flerspillerspillene med live-tjeneste som dette, de som de på en måte må slå på serverne før du kan få tilgang til det, har de egentlig ikke anmeldelsesperioder for dem.Så hvis spillet ble lansert 30. oktober, kan man kanskje si at pressen fikk et par dager tidlig tilgang til det.Så, du vet, hvis du ser på nominasjonene som sannsynligvis kommer i, jeg er ikke, vel, du vet, uten å si datoer."
"Det var ikke dagen før man kunne stemme frem til.La meg bare si det.Så du gir ikke folk mye tid til å spille dette spillet.Og for at et spill skal bli nominert, trenger det ikke bare å bli nominert av én person."
"Det må nomineres av mange forskjellige mennesker.De tar de tar de tar en pool av stemmer fra alle de forskjellige menneskene som nominerer kategorier.Og så tar de gjennomsnittet.Så teller de opp totalsummen og nominerer de som har fått flest nominasjoner."
"Ja, det stemmer. Så Arc Raiders har et enormt fjell å bestige, for ikke bare må det være mange som spiller spillet, men det må også få mange til å spille spillet på veldig kort tid.Det er bare grunnleggende at det ikke gir mening for spillet å motta mange nominasjoner når det blir nominert eller når det blir lansert.Så nær nominasjonsperioden nærmer seg slutten."
"Hvis det hadde blitt lansert i begynnelsen av oktober, ville det vært en annen historie, for da hadde folk hatt mer tid til å spille spillet.Men, du vet, dette er all denne samtalen om Arc Raiders som ikke er nominert når det også er et annet veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig stort og populært spill.Det er virkelig uanstendig hyllet også i form av Dispatch som heller ikke fikk mange nominasjoner."
"Nå ser man ikke folkene hos Ad Hoc sutre.Det er faktisk urettferdig å si det, for det er ikke folkene hos Embark som sutrer, det er Shroud som sutrer.Men du ser ikke fans av Dispatch sutre over at spillet ikke ble nominert, fordi de vet at på grunn av lanseringsstrukturen til det spillet på to episoder i nesten en måned, betyr det at det ikke nødvendigvis er det mest kvalifiserte spillet til å bli nominert til årets priser."
"Kanskje neste år. Vanligvis blir spill glemt i prisutdelingen året etter.Når de lanseres så tett opp til en prisutdelingsperiode som denne, blir de glemt.Så det er i grunnen et ubeleilig tidspunkt.Det er greit for en som Shroud, som bokstavelig talt bruker 12-16 timer om dagen på å spille videospill."
"Men når folk har andre ting å gjøre, er det vanskelig å bruke tiden sin på å spille et spill som angivelig er veldig bra.Det er en veldig nisjepreget sjanger som folk enten elsker eller hater.Personlig synes jeg ikke jeg har noen som helst glede av ekstraksjonsskytespill.Så Arc Raiders står ikke så høyt oppe på min liste over ting å spille."
"Men likevel å si at alle bør gå må gå og sjekke ut dette spillet for å blidgjøre fansen av av av spillet er helt vanvittig oppførsel.Det er en helt vanvittig oppførsel og en ekstrem kravstorhet.Men uansett, den andre tingen å merke seg også er den andre tingen som han sier er bare, synes jeg, grusom, som er hvem i helvete spiller Donkey Kong Bonanza."
"Ingen spiller Donkey Kong Bonanza, noe som også er galskap, for det solgte millioner av eksemplarer.Jeg tror en av de tingene som spesielt streamere har en tendens til å glemme, er titlene som de ser på som en slags virale hits, de som får mange spillere på spesielt Steam, betyr ikke nødvendigvis at det er en stor hit over hele verden.Donkey Kong Bonanza er en massiv hit, spesielt for fansen i Japan, som er flere titalls millioner spillere på Nintendo-konsoller."
"Så jeg synes det er litt grusomt.Og det viser også en slags lukket tilnærming til hvordan videospill distribueres globalt, for Donkey Kong Bonanza er uten tvil et større og mer beryktet spill enn Arc Raiders noensinne vil bli, bare av den enkle grunn at det er en del av Nintendo-maskinen."
"Så det er en veldig uvanlig ting å ta opp.Det er en merkelig ting å liksom, du vet, plante flagget ditt på og utkjempe krigen din over.Men jeg vet ikke helt. Det er en veldig uvanlig ting i det hele tatt.Jeg synes at hele denne situasjonen, reaksjonene og alt det der, de viser bare at de er litt berettiget."
"De viser litt mangel på forståelse.Og når alt kommer til alt, så fortjener jo stort sett alle spill som blir nominert i disse prisutdelingene å bli hyllet på en eller annen måte.Så hvis spillet ditt ikke er nominert til Årets spill, betyr ikke det at det er blitt snubbet, men du kan også se på det og si at det er så mange andre ting der ute som får stor suksess."
"Du vet, Hades 2, som Supergiant, er et lite team som har laget et fantastisk spill, og de blir hyllet for det.Hollow Knight Silksong, igjen, Team Cherry, et lite lag.De har brukt lang tid på å lage dette spillet, og de får suksess for det.Donkey Kong Bonanza, Nintendo, de blir ikke alltid nominert til Game of the Year-priser."
"Det er faktisk ganske sjeldent.PlayStation pleier å ha en hvert år, men Nintendo, det er mer sjeldent, men de har en i år.Så har du ting som Death Stranding, som i likhet med Kojima er en utvikler som på en måte er unik.Du vet, du ser ikke mange ting han gjør."
"Så å se ham bli hyllet viser bare hvor kreativt fokusert spillbransjen kan være.Og så har du, jeg prøver å komme på de to andre nominerte, Claire Obscure.Jeg mener, jeg tror nok det er, i mine øyne, jeg tror det er årets spill i år på grunn av alt det har gjort og måten det har endret folks meninger på."
"Og igjen, det er en debuttittel fra et nytt team, og det er så ambisiøst, og det er så vakkert og detaljert.Og så avslutter du det med Kingdom Come Deliverance 2, som folk ser på og sier, Det er nok det som er mest usannsynlig å vinne.Warhorse er ikke et stort lag."
"De laget et spill med et veldig, veldig stramt budsjett, og de laget et veldig stort og bredt spill.Og det er en imponerende opplevelse, en imponerende tittel som fortjener all den æren den får.Så bare fordi Ark Raiders ikke er i den kategorien, betyr ikke det at de andre er bløff.Det er bare det at den ikke kom med. Og det er bare det."
"La oss bare feire det som ble nominert, og slutte å sutre over det som ikke ble nominert.Ark Raiders ble nominert i visse kategorier.Vinner den ikke, så vinner den ikke, men det er mot hard konkurranse.Hvis den vinner, er det både Embarks og spillets fortjeneste."
"Veldig uvanlig situasjon som helhet, men jeg tror det er det eneste vi vil si mer om det nå, for du fortsetter å snakke om situasjonen en lang, lang stund.Men, ja, det er all tiden jeg har i dagens episode av GRTV News.Men jeg er tilbake i morgen med ukens, ja, faktisk ukens siste."
"Så, ja, følg med for det. Ellers takk for at dere ble med meg.Og jeg håper dere alle får en fantastisk torsdag. Ta vare på dere selv, alle sammen."