GRTV News - Epic Games og Unity samarbeider for å bringe Unity-spill til Fortnite

Er dette en av de største avtalene noensinne for spillutviklingsmotorer?
"Uten videre om og men i dag snakker vi om en enestående avtale mellom Epic Games og Unity.Epic Games og Unity samarbeider, ikke bare for å bringe Unity-spill til Fortnite, som jeg har skrevet i overskriften der, men det kommer også til å bli noen store endringer i Unreal Engine som har tilgang til Unitys plattform for handel på tvers av plattformer, mange plattformer der inne."
"Men i bunn og grunn slår disse gutta seg sammen, og det er en ganske enestående avtale med tanke på Unity og Unreal Engine er to av de største spillutviklingsmotorene når det gjelder å se på utviklere som lager spill i dag.Og borte er tilsynelatende andre dager hvor hvert studio på en måte hadde sin egen motor, det er mange prosjekter som nå går over til enten Unreal Engine 5, det er nok den største som du hører om når du tenker på store kommende spill som The Witcher 4 eller noe som det, eller Unity hvor folk lager noen ganger mindre prosjekter, men prosjekter som kan selge veldig godt likevel."
"Jeg tror Peak, for eksempel, er laget i Unity, og så du ville sannsynligvis ikke være så bekymret for søke etter et spill som har Unity som er på toppselgerlisten i 2025 hvis du var også leter etter et med Unreal Engine.Men som vi ser på Unreal Engines nettside, har både Epic Games-sjef Tim Sweeney og Unity administrerende direktør og president Matt Bromberg har rost dette partnerskapet som de sannsynligvis vil gjøre, det ville vært veldig rart om de ikke gjorde det."
"Men ja, Bromberg sa at vi er glade for å samarbeide med Epic Games for å skape flere muligheter for spillutviklere over hele verden, valgmuligheter i åpne systemer, stor vekst for alle i spilløkosystemet.Sweeney sa, og jeg siterer: "Akkurat som i nettets tidlige dager, tror vi at selskaper må samarbeide for å bygge det åpne metaverse på en måte som er interoperabel og rettferdig, og ved å jobbe sammen med Unity hjelper vi utviklere med å bygge morsomme spill, nå et større publikum og oppnå suksess."
"Så alt i alt, hurra, hurra, hurra, hurra, holde hender, regnbuer, tusenfryd i åkeren, det alt ser flott ut.Vi kommer sannsynligvis ikke til å få vite de faktiske detaljene i denne avtalen før neste år, for da er det forventet at det vil bli snakket litt mer om den, men i hovedsak er det mye brukergenerert innhold kommer til å komme til Fortnite fra dette fordi folk vil ha tilgang til Unity-spill derfra, noe som betyr at Fortnite kan få mer av en Roblox-stil med brukergenerert innhold der vi ser hele spill og spillmoduser bli brakt inn i Fortnite på den måten, og også folk som lager spill med Unreal Engine kan ganske enkelt bruke Unitys evne til å spre ting som, du vet, bruke deres handelsplattform for spillkampanjer, markedsføring, har mange flere valg og har mange flere alternativer der."
"Det ser virkelig ut til å være ganske gunstig for spillutviklere.Jeg er ikke selv spillutvikler, så jeg kan ikke uttale meg om hvorvidt dette er noe som høres bra ut, men som ikke kommer til å bli bra, eller om dette er ekte vare, men ja, la meg få vite hva du synes, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det!"