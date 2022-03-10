Unboxing Magic: The Gathering - Secret Lair slipper Beauty of the Beast & Featuring: Fersken Momoko

Secret Lair er MTGs mest eksklusive og spesielle samleobjektserie. Enten det er samarbeid med anerkjente kunstnere eller superbegrensede kunstsett og engangssamarbeid, Secret Lair gir deg en unik mulighet til å få tak i noen av de mest interessante og originale Magic-kortene. Denne gangen viser vi frem to av disse spesielle utgivelsene: en med kunstneren Peach Momoko, og en annen med spesielle folieutgaver av mytologiske dyr i tidligere upublisert kunst. Sjekk ut nettstedet for mer informasjon om Magic: The Gathering Secret Lair-serien.