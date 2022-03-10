Gamereactor

007 First Light

IO Interactive avslører bilen som James Bond skal kjøre

Forvent å sette deg bak rattet i en Aston Martin Valhalla på 007 First Light.

