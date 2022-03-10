Gamereactor

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem kan se ut til å tilby minst én utvidelse

Med det angivelig basert på Alyssa Ashcroft fra Resident Evil Outbreak.

