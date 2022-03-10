GRTV News - Ubisoft bekrefter at Tencent -avtalen er avsluttet, og ny forretningsmodell kunngjøres i januar 2026

Hvordan går det med Ubisofts økonomi etter første halvdel av regnskapsåret?
"Uten videre om og men i dag snakker vi om Ubisofts økonomi, så i forrige uke tror jeg at jeg gjorde en GRTV nyhetsinnslag om det, men i forrige uke stanset Ubisoft i hovedsak handelen med aksjen og de sa også at de ikke kom til å offentliggjøre sin finansielle rapport, noe som sendte alle inn i litt panikk fordi en forsinkelse av en finansiell rapport vanligvis betyr at ingenting høres bra ut hos Ubisoft, men vi har fått den finansielle rapporten, og det ser ut til at ting kanskje ikke er så ille som vi først trodde. Nå er Ubisoft fortsatt i en veldig svak posisjon men som vi fant gjennom hele dette finansielle dokumentet som i utgangspunktet scorer gjennom omtrent 21 sider, ser det i hovedsak ut til å være at Ubisoft har skrytt av en ganske god mengde år-til-år spesielt når vi ser på de samlede nettobestillingene, de er opp 20%, noe som er ganske imponerende mye når vi tenker på et selskap av Ubisofts størrelse og med den svai i spillbransjen som Ubisoft har. Det betyr ikke nødvendigvis at Ubisoft er reddet, for vi vet at det er på vei inn i en avtale med Tencent som nå er avsluttet eller vil avsluttes i løpet av de kommende dagene, noe som ga Ubisoft en fin kontantstrøm for å holde det gående på rundt 1 milliard euro, men på den andre siden får vi også det faktum at Tencent og Ubisoft nå vil slå seg sammen for å fremme Ubisofts tre primære franchiser, som er Far Cry, Assassin's Creed og Tom Clancy's Rainbow Six, og de vil være en del, de vil bli skapt av Vantage Studios som er et nytt selskap som er en slags del Ubisoft, en del Tencent hvis du skjønner hva jeg mener og det vil også bli styrt av Creative Houses, det første av disse Creative Houses vil omhandle med de tre franchisene jeg nevnte, og vi kommer til å få mer informasjon om disse i den kommende fremtiden. I januar 2026 vil vi få høre om en ny forretningsmodell, en ny driftsmodell for Ubisoft ulåst som vil være veldig, veldig interessant å høre om fordi vi ikke er sikre på nøyaktig hvordan dette kommer til å gå fremover. For eksempel når vi vet at et selskap blir kjøpt opp, slik som EA eller Activision Blizzard ble kjøpt av Microsoft, kan vi forstå veldig tydelig hvordan det kommer til å påvirke et selskap eller en utvikler fremover, men når vi ser på Ubisoft, når vi ser på noe som å gå med Tencent og fremtiden til Assassin's Creed og fremtiden til Far Cry og fremtiden til Rainbow Six er virkelig uviss. Vi vil få nye sjefer for franchisene for disse franchisene, og de vil sannsynligvis bli annonsert rundt tidlig neste år også. Det kan være tilfelle at selv fra folk som rapporterer om bransjen til folk som bare spiller spill, at det kanskje ikke er noe vi egentlig, virkelig forstår hvordan det kommer til å fungere som en forretningsmodell i januar 2026 når det er avslørt, men foreløpig vet vi at avtalen med Tencent er i ferd med å bli avsluttet, Ubisoft er ikke blir ikke kjøpt opp, men går inn i en interessant ny æra der de store franchisene vil bli laget sammen med Tencent. Hva synes du om dette? Tror du Ubisoft er fortsatt på huggestabben? La meg få vite alt dette og mer, så ses vi neste uke for flere GRTB-nyheter. Farvel og på gjensyn!"