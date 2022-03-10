GRTV News - Intergalactic: The Heretic Prophet forventes ikke å bli lansert i 2026

Den forventes heller ikke å dukke opp på The Game Awards.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om et av de mer etterlengtede spillene som kommer i fremtiden. Det er den neste tittelen fra Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet. Nå ble det annonsert en noen år siden, og du tror kanskje at hvis det ble annonsert for et par år siden at det sannsynligvis er relativt nært, kanskje til og med en større bølge og ankomst i 2026. Det ser ut til at det ikke vil være tilfelle, det ser ut til at hvis noen som er venter på Intergalactic The Heretic Prophet og har gledet seg til dette med spenning neste prosjekt fra Naughty Dog, bør du nok forvente å vente gjennom hele hele 2026 også, for det ser ikke ut til at spillet kommer til å lanseres neste år, og det ser heller ikke ut til at det kommer til å vises på Game Awards i desember heller. Så ja, ikke forvent at Naughty Dogs Intergalactic The Heretic Prophet blir utgitt i 2026, og ifølge en vanligvis veldig pålitelig kilde, vil det ikke bli vist i løpet av Game Awards heller. Det var under fjorårets Game Awards at Naughty Dog kunngjorde sin kommende spill, Intergalactic The Heretic Prophet. Dessverre fikk det ikke den vanlige triumfen og mottakelsen studioet er kjent for. Tidlig kritikk kom fra dem som hadde håpet på noe mer fra Uncharted eller The Last of Us, samt fra de som syntes det så generisk og hadde andre grunner til å mislike det, noe som førte til at kunngjøringstraileren fikk tommelen ned på YouTube enn Hot Mess Express kalt Concord, som var den mest populære mislikte spillet på det tidspunktet på PlayStation-kanalen. Utviklingen hadde allerede startet i 2020, så mange håpet at det ville bli ferdigstilt i løpet av et år eller to og dermed komme i 2026, men på våren, rapporterte den pålitelige Bloomberg-journalisten Jason Schreier at dette ikke så ut til å være tilfelle. Over helgen har det imidlertid versert rykter om at vi vil få se Intergalactic The Heretic Prophet igjen på Game Awards 12. desember eller 11. desember hvis det er i USA, og at det vil deretter bli utgitt senere neste år. Disse ryktene har tilsynelatende fått folk med god kjennskap til saken, muligens fra Naughty Dog eller Sony, til å kontakte en annen anerkjent ekspert, Giant Bomb-journalisten Jeff Grubb. Han skriver på sosiale medier at ryktene får folk til å bekrefte overfor meg at det ikke kommer ut i 2026, og at den ikke kommer på TGA. Dette er selvfølgelig uoffisiell informasjon, men Grubb er tydeligvis forsiktig med ryktet sitt og vet vanligvis hva han snakker om, så ikke forvent å se Intergalactic The Heretic Prophet neste måned, og la oss heller ikke håpe på en utgivelse i 2026. Dette reiser naturlig nok spørsmålet om det kan være en PlayStation 6-tittel. Hva tror du om det?Naughty Dog har så mye historie og talent og suksess bak seg at de ikke vil forhaste seg med dette spillet ut døren. Du kan si hva du vil om det, enten det er spillet du ville at Naughty Dog skulle Dog skulle jobbe med eller ikke, men når du ser på Naughty Dogs fortid og hva de har gitt ut, har det generelt sett vært av veldig, veldig, veldig høy kvalitet, så det de ikke kommer til å gjøre er skynde seg med dette spillet for å få det ut i 2026 for å innfri de forventningene som har drevet dette troen på at det kommer ut neste år. Betyr det at det blir en lansering i 2027? Betyr det at det blir en PS6-lansering? Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror vi er forbi epoken med å lansere spill utelukkende på én plattform, med mindre det åpenbart er en grunn bak det utelukkende er tilfelle. Ser du på Nintendo, for eksempel, Mario Kart World og Donkey Kong Bonanza er sannsynligvis ville slite med å kjøre på en base Nintendo Switch, så Nintendo Switch 2 eksklusive, men Pokemon og Metroid kan begge, så de kommer til begge plattformene, og jeg tror du vil se at det vil være i tilfellet med Intergalactic. Med mindre det er et astronomisk sprang mellom PS5 og PS6, som jeg vet ikke om vi nødvendigvis vil se det, for jeg tror ikke vi har sett så mye om de sanne grensene for denne generasjonen av konsoller ennå, det ville ikke overraske meg om dette er et PS5-spill og et PS6-spill. Om det igjen betyr at det vil lanseres som en PS6-tittel med PS5 alternativer, eller om det vil komme til PS5 og få en PS6-versjon senere, er jeg ikke så sikker på, men det ville ikke overraske meg hvis det er tilfelle, for jeg tror virkelig vi er forbi det punktet nå av en ny konsoll lansering og det er som, her er en haug med nye lanseringsspill. Jeg tror det er bare borte nå. Jeg tror det er mer av en overgang som de tilbyr, men hvis det ikke kommer i 2026, som dette siste ryktet spesifikt antyder, at den ikke lanseres i 2026, og hvis den kommer i 2027, nærmer vi oss PS7-æraen, selv om, og igjen, dette er den andre viktige tingen, Sony har ved flere anledninger uttalt at de har til hensikt å forlenge PS5-livssyklusen fordi den er gjør det veldig bra. Så PS6 blir kanskje ikke lansert i 2027, det går rykter om at den neste Xboxen vil være 2027, kanskje PS6 er 2028 eller 2029 fordi den fortsetter å selge så godt at den kanskje ikke trenger å få en oppgradert konsoll på dette tidspunktet ennå, men vi får se. Konkurranse og evolusjon driver alltid konkurranse, det er kanskje en bedre måte å uttrykke det på, så kanskje det kommer en ny konsoll for PlayStation i 2027, hvem vet. Men det viktigste å merke seg, for igjen å slutte sirkelen, er at Intergalactic The Heretic Prophet, A, ikke vil være på Game Awards, så ikke forvent å se noe mer om det spillet på Keeley-vert showet om et par uker, og også B, det vil ikke bli lansert i 2026, så forvent at 2026 vil bli definert av andre PlayStation-eksklusiver som, for eksempel Marvel's Wolverine. Men det er all den tiden jeg har, så takk for at du ble med meg, Vi ses i neste JRTV News, i morgen."