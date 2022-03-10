GRTV News - En Blue Prince -oppfølger kan komme, selv om det ikke blir en direkte oppfølger

Blue Princes oppfølger kan til og med være i en helt annen sjanger.
"I dagens video snakker vi om tegninger og en potensiell oppfølger til puslespillet.Jeg vet ikke hvorfor kameraet mitt flipper ut akkurat nå, det distraherte meg litt under introen, men uansett, et av 2025's beste spill som på en måte har blitt, jeg vil si droppet litt av veikanten bare fordi det har vært så mange gode spill i år, er Blueprints og skaperen av spillet, Tondo Rose, som snakket med Polygon, bemerket at han ikke tror at en oppfølger har blitt utelukket ennå, det kommer til å bli ganske vanskelig å lage en direkte oppfølger, men Rose tror ikke at det er, en oppfølger trenger ikke å være noe noe sånt."
"Det vil ikke bli en direkte oppfølger til Blueprints, sa han rett ut, men det kan bli et spill som foregår i det universet, men jeg kan ikke engang si at det sannsynligvis vil være i samme sjanger.Han sa at det ville kreve like mye risiko som Blueprints tok, hvis han skulle lage dette spillet.Men det er, det er håp, men det er også, som Ben skriver her, det kommer ikke til å bli flere håp om en bredere lokalisering av spillet, da det ville være en så stor oppgave at det kunne ta flere år eller kanskje til og med like lang tid som det tok å lage spillet i utgangspunktet."
"Rose sa at det er en vanskelig avgjørelse å la Blueprints være tilgjengelig for mange flere, men potensielt risikere å brenne ut meg selv og eller gi opp å lage et helt annet spill før jeg likestiller det med å lage et nytt spill.Så jeg tror han i bunn og grunn deler arbeidet mellom om han heller vil ha masselokalisering eller bredere lokalisering, eller vil han heller ha et spill nummer to?Uansett har Blueprints vært et av de beste puslespillene i nyere tid, og selv om det har en utrolig vanskelig siste gåte som ennå ikke er løst, tror de fleste at det fans, men det hindrer ikke nødvendigvis folk i å ønske seg mer av dette spillet."
"Det har skapt et stort fellesskap rundt det, og skaperen har åpenbart tiltrukket seg mange øyne for å se hva han kommer til å gjøre neste gang.Det vil sannsynligvis ta flere år før vi får se hva som blir det neste fra Blueprints, men ja, det er uansett en spennende utvikling i dette spillet og i dette potensielle universet som vi kan se utviklet."
"Det er nok en av dem hvor vi ikke ønsker å se det direkte som noe som et massivt univers eller noe sånt, men selvfølgelig når noe selger så godt som Blueprints gjør, eller når noe får så mye oppmerksomhet som Blueprints gjør, lurer man på hva som blir det neste for utvikleren."
"Det virker som om Tonda Rose fortsatt tenker mest på hva som kommer til å bli det neste, snarere enn å være dypt inne i noe prosjekt akkurat nå, men på den annen side kan man jo alltid tro at det er en annen ledetråd til puslespillet eller noe sånt om hva de jobber med, som jeg er sikker på at folk vil plukke det fra hverandre slik de har plukket fra hverandre Blueprints' gåter for mesteparten av året, men ja, la meg få vite hva du synes om potensielt Blueprints få en oppfølger som kan være i en helt annen sjanger."
"Hvilken sjanger vil du at det skal være?Gi meg beskjed om alt dette og mer til, så ser jeg deg i morgen for flere Shroud 2-nyheter.Ha det bra!"