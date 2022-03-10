AD
Nyheter
Forspill
Anmeldelser
Artikler
Hardware
Buyer's guide
Komponenter
TV-apparater
Bildskärmar
Bärbara datorer
Stationära datorer
Smartphones och bärbara produkter
Högtalare
Tangentbord
Hörlurar och in-ears
Möss
Smarta hem
Annan kringutrustning
Verdensnyheter
Sport
Bilar
Teknologi
Lifestyle
Guider
Esports
League
CSGO Tournament
Videoer
User TV
Shorts
Spilltrailere
Filmtrailere
Gameplay
Livestream
Forhåndstitt
Hardware
Intervjuer
Sponsored
Guides
Events
EV Hour
GDC - Game Developers Conference
GC - Gamescom
CES
Gamelab
Summer Events
E3 - Electronic Entertainment Expo
Tokyo Game Show
Esports
Anmeldelser
4K
League
Film
Series
Community
Blogger
Forum
Poll
Konkurranser
Medlemsanmeldelser
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Nederlands
中文
Indonesia
Polski
日本語
한국어
Čeština
Ελληνικά
Türkçe
Tiếng Việt
عربي
Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Chris Charla forklarer at entusiasmen for Game Pass ikke har avtatt
I hvert fall sett fra et utviklersynspunkt.
Publisert 2025-11-25 15:30
Copied!
Copied!
GR Misc
Unboxing Magic: The Gathering - Secret Lair slipper Beauty of the Beast & Featuring: Fersken Momoko
den 21 november 2025 klokken 12:56
Unboxing Avatar: Den siste luftbøyeren x Magic: The Gathering Sett
den 19 november 2025 klokken 12:49
Pokémon TCG Mega Evolution Set (Quick Look) - Et sett for samlere og spillere
den 28 oktober 2025 klokken 15:39
Luto - Utpakking av spesialutgaven
den 16 oktober 2025 klokken 14:11
Xbox ROG Ally - Gamereactor Unboxing
den 15 oktober 2025 klokken 15:00
Den beste måten å komme i gang med D&D i 2025 - Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set Unboxing
den 30 september 2025 klokken 11:05
Counter-Strikes opprinnelige skaper deler sin mening om CS2
den 12 september 2025 klokken 15:54
Battlefield 6 - På besøk i Los Angeles for å se den kommende skytteren
den 6 august 2025 klokken 15:54
Tainted Grail: The Fall of Avalon Collector's Edition - Unboxing
den 17 juli 2025 klokken 14:56
Hvordan perfeksjonerte The Gang andrepersonsperspektivet i Out of Sight?
den 10 mai 2025 klokken 13:50
Akira kommer tilbake for spin-offen John Wick Caine
den 10 mai 2025 klokken 11:04
Nintendo Switch 2 - Nærbilde av tilbehør
den 3 april 2025 klokken 15:10
Flere
Videoer
GRTV News - Lekkede Discord -meldinger viser årsaken til at Rockstar sparket ansatte
den 25 november 2025 klokken 18:00
GRTV News - Ubisoft og FX skal lage en Far Cry -serie
den 25 november 2025 klokken 09:11
GRTV News - En Blue Prince -oppfølger kan komme, selv om det ikke blir en direkte oppfølger
den 24 november 2025 klokken 16:58
Så dette var hvordan skurkenes bytte faktisk blir skapt - The Arti Factory DevGAMM Intervju
den 24 november 2025 klokken 13:29
Kreativitet i bransjen og kosmisk skrekk for flere spillere på Nightholme - Alexandre Amancio DevGAMM Interview
den 24 november 2025 klokken 12:58
Da celloen gikk fra instrument til våpen - Alpha Nomos DevGAMM-intervju
den 24 november 2025 klokken 11:46
GRTV News - Intergalactic: The Heretic Prophet forventes ikke å bli lansert i 2026
den 24 november 2025 klokken 09:00
GRTV News - Ubisoft bekrefter at Tencent -avtalen er avsluttet, og ny forretningsmodell kunngjøres i januar 2026
den 21 november 2025 klokken 15:09
Hva Xbox-økosystemet betyr for indiemarkedet - Chris Charla DevGAMM-intervju
den 21 november 2025 klokken 14:18
Unboxing Magic: The Gathering - Secret Lair slipper Beauty of the Beast & Featuring: Fersken Momoko
den 21 november 2025 klokken 12:56
MGS5 EV - EV Hour
den 21 november 2025 klokken 12:39
GRTV News - Reanimal bekreftet ankomst i februar 2026
den 21 november 2025 klokken 08:56
Flere
Filmtrailere
How to Make a Killing - Official Trailer
den 25 november 2025 klokken 15:04
Industry Season 4 - Official Teaser (HBO Max)
den 25 november 2025 klokken 09:00
Simon Cowell: The Next Act - Official Trailer (Netflix)
den 25 november 2025 klokken 08:59
The Night My Dad Saved Christmas 2 - Official Trailer (Netflix)
den 24 november 2025 klokken 08:27
Stranger Things 5 - Volume 1 Trailer
den 24 november 2025 klokken 00:15
5-STAR - Official Trailer (Paramount+)
den 21 november 2025 klokken 09:36
King of Collectibles: The Goldin Touch - Season 3 Official Trailer (Netflix)
den 21 november 2025 klokken 09:35
Cover-Up - Official Trailer (Netflix)
den 21 november 2025 klokken 09:35
Home for Christmas: Season 3 - Official Trailer (Netflix)
den 21 november 2025 klokken 09:35
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Official Teaser
den 21 november 2025 klokken 09:30
Train Dreams - Final Trailer (Netflix)
den 21 november 2025 klokken 08:59
Stranger Things 5 - Eleven Training - Sneak Peek (Netflix)
den 21 november 2025 klokken 08:58
Flere
Trailers
Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - Survive
den 25 november 2025 klokken 09:05
The Elder Scrolls Online - Seasons of the Worm Cult Part 2 (PS5 & PS4)
den 25 november 2025 klokken 09:04
Call of Duty: Black Ops 7 - S01 Launch Trailer (PS5 & PS4)
den 25 november 2025 klokken 09:03
Embark on New Adventures (PS VR2)
den 25 november 2025 klokken 09:03
Marvel Cosmic Invasion - Opening Animation (PS5 & PS4)
den 25 november 2025 klokken 09:03
Battlefield 6 - Free Trial Trailer (PS5)
den 25 november 2025 klokken 09:02
Project Motor Racing - Launch Trailer
den 25 november 2025 klokken 09:02
Assassin's Creed Shadows x Attack on Titan - Official Collab Teaser
den 25 november 2025 klokken 09:01
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE - Launch Trailer
den 25 november 2025 klokken 09:01
Brawlhalla x Attack on Titan - Crossover Event Reveal Trailer
den 25 november 2025 klokken 09:00
TimeSplitters Rewind - Release Trailer
den 24 november 2025 klokken 22:27
Of Ash and Steel - Official Release Trailer
den 24 november 2025 klokken 16:53
Flere
Events
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
We're attending Summer Games Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:52
MSIology RTX40-hendelse
den 3 mars 2023 klokken 13:48
MWC 2022 - Vuzix Shield - Sebastian Anjou Interview
den 10 mars 2022 klokken 18:27
Flere