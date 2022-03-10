GRTV News - Lekkede Discord -meldinger viser årsaken til at Rockstar sparket ansatte

Forklarer dette endelig hvorfor 34 ansatte på Rockstar plutselig ble oppsagt?
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra.For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre i dag snakker vi mer om de oppsagte Rockstar-ansatte, 34 ansatte fikk sparken i begynnelsen av denne måneden, eller vi ble gjort oppmerksomme på det i begynnelsen av denne måneden, og Rockstar ble umiddelbart beskyldt for fagforeningsknusing, Rockstar kom tilbake og sa at da de oppdaget hva som foregikk på en Discord-server, sparket de de ansatte for å ha brutt retningslinjene."
"Det ser ut til at vi har fått litt mer informasjon, ettersom disse Discord-meldingene har blitt lekket fra en kilde som har snakket med PeopleMakeGames.Jeg vil først be om unnskyldning for det faktum at dette er en veldig sen GRTV News, jeg har hatt å gjøre med noen andre ting i dag, siden det er min siste dag før en liten ferie så jeg har måttet rydde opp i noen andre ting i Gamereactor-virksomheten, men PeopleMakeGames har nylig hatt en video der de viser frem disse meldingene, og i hovedsak kommer dette fra en kilde som ikke er noen som fikk sparken, og det er ikke noen som ble representert av fagforeningen, men det er noen som var villig til å snakke med PeopleMakeGames om hva som skjedde på Discord-serveren."
"Så i utgangspunktet kommer dette fra en Slack-rensing, Slack er forresten, hvis du ikke er klar over det, en chatteserver på arbeidsplassen, forestill deg Discord, men for arbeidsplasser, men mange mennesker har forskjellige kanaler og slike ting som de bruker til å diskutere, kanskje ikke nødvendigvis arbeidsrelaterte ting, men bare for å holde en samtale i gang."
"De ikke-essensielle kanalene i Rockstar Slack ble slettet av ledelsen, noe som var sett på som et stort slag mot moralen fordi det var mange måter for folk å chatte med hverandre på utenom arbeidsdagen uten å bare snakke om jobb, men man kan forstå hvorfor ledelsen kan ha tenkt at det var en god idé å kvitte seg med det fordi de trodde det kunne påvirke produktiviteten."
"På en Discord-server for fagforeningsmedlemmene som fikk sparken som en del av denne store utrenskningen kritiserte de Rockstars avgjørelse om å fjerne Slack-kanalene og i bunn og grunn sa at det kom til å gå hardt utover moralen, som jeg har sagt før, noe som førte til at en av arbeiderne til ledelsen og sa at de var usikre på hvordan disse meldingene som som ble sendt i Discord, kom til å bli oppfattet av noen som kanskje ville å, ja, å komme over til produktivitet generelt, og de mente at det var verdt ledelsen å høre om det på en eller annen måte."
"Ledelsen så disse meldingene, og de ansatte fikk sparken fordi de brøt Rockstars retningslinjer.Dette viser at det ikke hadde noe å gjøre med en potensiell GTA 6-lekkasje eller noe sånt, og at det hadde mer å gjøre med interne arbeidsforhold.Problemet er at dette nå er en sak som har blitt kjent for offentligheten på grunn av fagforening som forsvarer de 34-5-ansatte med at de bare pratet om ting som man har lov til å prate om utenfor arbeidstiden også, de lekket ikke noe, de delte ikke noe som ikke nødvendigvis skulle deles."
"Rockstar står fortsatt fast på at dette var brudd på retningslinjene, og derfor er oppsigelsene var rettferdige, men jeg tror det kommer til å være opp til deg hva du synes om dette er en rettferdig avfyring eller ikke.Du må gi meg beskjed, så skal jeg sjekke hva du har sagt når jeg kommer tilbake om en liten stund, men ellers pass på deg selv, så ses vi snart, ha det bra."
