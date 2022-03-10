GRTV News - Nærmer vi oss den neste store utviklingen av JRPG?

Atlus' Katshura Hashino mener i hvert fall det.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny JRTV News. I dag skal vi snakke om litt om JRPGs fordi en av de menneskene som er mest involvert, best involvert og mest erfaren med JRPGs, spesielt i moderne tid, har kommet ut og i bunn og grunn sagt at de tror vi er veldig nær den neste store evolusjonen for JRPG-formelen, en 3.0 som de kaller det. Så vi snakker spesifikt om Keshira Hoshino, som sannsynligvis er den viktigste personen hos Atlus akkurat nå. Den individuelle som har regissert flere Atlus-spill i det siste fra Persona-serien og også Metafory Fantasio og vært involvert med alle de andre tingene som Atlus har laget inkludert Shin Megami. Så noen som er veldig, veldig erfaren med JRPG formelen, men spesielt Atlus' syn på det. Så uansett, la oss dykke inn i det."
"Så ja, Keshira Hoshino mener at JRPG er på vei inn i sin 3.0-æra. Spillregissøren hos Atlus og sjef for Persona og Metafory Fantasio sier at vi begynner å utforske det neste spranget i sjangeren. Så hvis noen kan ta æren for den globale aksepten av JRPG-er de siste årene, er det Keshira Hoshino, regissøren av Shin Megami Tensei, Persona og Metafory Fantasio. Og mannen som har brakt sin visjon til sjangeren for å plassere Atlus blant de viktigste selskapene i verden, og utfordrer et len der Square Enix alltid har beholdt sine trygge bastioner Final Fantasy og Dragon Quest, som ikke har klart å tilpasse seg eller endre med tilstrekkelig støtte fra spillerne, selv om de fortsatt er populære. Utviklingen av JRPG er imidlertid langt fra over, ifølge Hoshino, og han mener at vi nå lever i en begynnelsen av JRPG 3.0. I et intervju med 4gamer går Keshira Hoshino gjennom historien av sjangeren og deler fremgangen i tre faser. Versjon 1.0 ville være unnfangelsen av JRPG-er i fortiden, det han kaller ekte klassikere. Han nevner ikke eksempler, men Dragon Quest og Final Fantasy på slutten av 80-tallet er de som ligger nærmest denne visjonen. Sjangeren kom inn sin andre iterasjon med deres nåværende stil, som virker av høyere kvalitet på grunn av hvordan mye mer responsive de er overfor spilleren. Det neste steget, som vil revolusjonere disse spillene strukturelt og i presentasjonen av gameplayet, blir 3.0, og Hoshino vil gjerne tro at han er i ferd med å skape det akkurat nå. Intervjuet nevner selvfølgelig ikke noe opplysende om fremtiden hans, men våre forhåpninger er nok en gang knyttet til den kommende kunngjøringen av Persona 6, den neste store delen i sjangerens mest kjente franchise, som Hoshino for tiden jobber med etter å ha fullført Metafory Fantasio i 2024. Hvem vet, kanskje Hoshino advarer oss om at vi kommer til å få se en ny versjon av noe av det JRPG 3.0 veldig snart. Hva tror du om det?Det er fascinerende at han tror det. Fordi alle som kommer til å bringe ...er noen som slipper ting her og der. Alle som skal ta opp noe som dette må være noen som er utrolig, ikke bare kjent med sjangeren det er snakk om, men også noen som er anerkjent i den. Noen som blir sett på som en som virkelig driver den fremover på måter som andre ikke kan, eller ikke har gjort. Og Hoshino er den personen, for når du ser på hva Atlus gjør, så er de er veldig unike JRPG-er i den store sammenhengen. Når du ser på JRPG og hvordan det er utviklet seg, og han velger interessante eksempler der, mellom de slags pioner-JRPG-ene fra Dragon Quest og Final Fantasy som har forandret seg til disse annerledes, nesten action-orienterte spill. Ting som, i det siste med... Alt skjer på denne ...morgen. Det er TV-en min som akkurat har våknet av en eller annen grunn. Men ja, uansett, vi har gått fra de originale JRPG-ene Final Fantasy og Dragon Quest, plutselig til dette neste spranget, som har vært disse mer actionorienterte tingene. Titler som har kommet fra, og sett for eksempel Dragon Quest, har gått bort fra disse pikselaktige, turbaserte spillene."
"ting til mer brede, storskala eventyr med 3D-grafikk og alt det der.Nå er spørsmålet hvor det går videre. Og igjen, Atlus' ting er veldig annerledes. Det føles ikke som de spillene. Det føles ikke som et arketypisk JRPG, eller har ikke, eller var ikke, skulle jeg si. I dag gjør det på en måte det, fordi de har gjort så mange av dem til en så høy og god kvalitet at man nesten ser på Atlus som JRPG JRPG-folkene i disse dager, til tross for at de ikke er JRPG-folkene. JRPG-folkene var Square Enix, for eksempel. Eller Square i gamle dager. Så det er fascinerende, for hvis Hashino, noen som har mye erfaring med dette og kjenner sjangeren ut og inn, sier at det kommer en 3.0, at vi er veldig nær den neste store evolusjonen av JRPGer, og du må på en måte se på det og tenke, hva har han på gang? Hva har han i gang? Hva har han i tanken som får ham til å komme ut med slike på en måte, jeg vil ikke si frekke, men spennende uttalelser. Så ja, jeg vet ikke, vi har ikke sett noe nytt fra Atlus på lenge, vel, ikke på lenge, på litt en stund, fordi Metafority Fantasio er, vel det er et år gammelt nå, det er ikke så gammelt, det er bare litt over et år gammelt på dette tidspunktet. Men Atlus er vanligvis en av de mer effektive utviklere, så man kan forvente at de har noe på gang relativt snart. De har gjort et nytt Shin Megami, de har laget et nytt Metafor, de har ikke laget et skikkelig nytt Persona på en stund, og det er derfor folk er veldig begeistret for denne ideen om et Persona 6, og kanskje det er det vi får. Men igjen, Atlus er veldig effektive, så det ville faktisk ikke overraske meg om det kommer en kunngjøring senere i år på Game Awards, eller du vet, en eller annen gang i begynnelsen av 2026, potensielt med en planlagt lansering i 2026 heller. Så vi må bare holde oss og se hvordan dette spillet virkelig kommer til å riste om på JRPG-formelen som er så mange har blitt kjent med. Men ja, det er all den tiden jeg har, så takk for at dere ble med meg i dag på denne kaotiske JRTV News-videoen. Jeg kommer tilbake nå for neste i morgen tidlig, så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på den."
