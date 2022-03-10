Vi tok en prat med forfatteren bak Joker: El Mundo på SDCCM for å lære mer om hans kunstneriske stil og de personlige synspunktene på dagens globale politiske landskap som inspirerer hans arbeid.
"Hei, Gamereactor-venner. I dag er dag to på San Diego Comic-Con Malaga.Jeg er her sammen med David Rubín, som, som dere vet, signerte en av plakatene, de offisielle plakatene til konferansen. Han er også forfatter og kunstner av mange, mange andre verk."
"Men nå skal jeg slå over til spansk for å snakke ordentlig, og du vil se undertekstene på ditt lokale språk.Tusen takk for at du ble med oss, David, for at du ble med oss. Jeg nevnte plakaten. Du har laget, jeg tror det er, fire superkule plakater.Jeg liker virkelig din, og hvordan folk blir overrasket fra stranden over hva som kommer til Malaga."
"Hva kan du fortelle meg om den plakaten?Vel, det jeg prøvde å gjøre var å gi den et narrativt preg. Siden jeg er en tegneserie-fyr, Jeg prøvde å fortelle en historie i ett enkelt bilde og å gjøre det til noe festlig, for å gi en følelse av at noe veldig stort er på vei hit til byen."
"Folk ble overrasket, og Malaga ble fylt med fantasi og ekstraordinære ting.Det er litt det jeg tror Comic-Con symboliserer.Det er i hvert fall det jeg har prøvd å gjøre, å prøve å vise på den ene siden den forbløffelsen og det temaet Malaga har.og på den andre siden å ta imot all den fantasien, all den verdenen av farger og ting som er blandet med tegneserier, med kinoen, seriene og alt. Mottar alt på en gang i hjertet sitt."
"Du nevnte hva denne plakaten symboliserer.Er symbolikk og metaforikk ditt varemerke, ditt kjennetegn?Bruker du mye symbolikk, mye mening, mye metafor, mye dobbeltbetydning, mye referanse?Jeg har aldri tenkt på det på den måten før."
"Det er sant at jeg ofte prøver å leke med dobbelt- eller trippelbetydninger i arbeidet mitt.fordi jeg synes det er et pluss som gir leseren noe ekstra.Den som holder seg på et overfladisk lesenivå, må se at de kommer til å ha det bra.og nyte lesingen og tiden man bruker."
"Og hvis du vil gå enda dypere, finnes det andre lesninger.Fremfor alt også for å oppmuntre til gjenlesning, som er en måte å holde bøkene i live på, for å holde interessen for boken ved like, slik at selv om du ikke har lest den på noen år, har du lyst til å plukke den opp igjen.og vekke den til live igjen når du leser den."
"Det er noe jeg alltid prøver å få med, men jeg hadde det ikke i tankene som min egen greie.Som serieskaper er jeg opptatt av å lage så gode tegneserier som mulig.Jeg prøver å sørge for at jeg har det gøy når jeg gjør det først, Jeg vokser også som forfatter og oppdager nye ting i arbeidet mitt underveis."
"og at menneskene som mottar dem og som kommer til dem og leser dem, også gir dem en god stund, noe som alltid er morsomt, noe som engasjerer dem.men samtidig gi dem et innblikk i hvordan jeg ser på verden.eller ting som skjer med meg personlig, som jeg alltid siler gjennom metaforer."
"eller symbolikk, slik at jeg ikke forteller livshistorien min fordi jeg synes det er for kjedelig.men å fortelle om ting som bekymrer meg eller som skjer med meg gjennom science fiction.eller gjennom fiksjon, fordi jeg tror det er noe som gir det et pluss.og det gjør at det veldig personlige du vil fortelle, vokser enda mer."
"og enda mer interessant og kraftfullt for leseren.Alt dette i mer overført betydning, hva med den bokstavelige, den visuelle?La oss se om jeg denne gangen fanger deg mer enn den figurative.Er det det svarte, de store kontrastene, ditt visuelle kjennetegn å bruke svart?Når vi ser deg kledd, for eksempel, er svart så viktig?Når det gjelder påkledning, ja, jeg går vanligvis i svart hver dag."
"Det gjør faren min også.Jada, men ikke for den andre, faktisk tror jeg at jeg pleide å gjøre det før, jeg pleide å gjøre mye mer svart.da jeg begynte, bare for å dekke over det jeg ikke visste hvordan jeg skulle tegne, eller det jeg ikke visste hvordan jeg skulle tegne, eller det som ble dårlig.Men jeg tror at hver persons stil, en personlig stil, jeg tror den ender opp med å bli sementert."
"på grunnlag av at man lærer seg å bli bevisst sine egne feil som kunstner.Når du blir klar over feilen du har, kan du bruke den, eller du kan dekke over den.Du dekker over ting du ikke liker, du tegner noe på en annen måte, litt sånn.slik at du får det halvveis riktig, og til slutt blir det til mange andre ting."
"som en slags kjede, og det danner sin egen stil.Plutselig en dag sier du: Jøss, jeg har en gjenkjennelig stil.Men det er faktisk mange som sier at dette var for mange år siden.Nei, nei, dette skjer med oss alle."
"Det handler om å lære seg å være selvkritisk, å innse de tingene vi gjør feil.Og det er den eneste måten å lære å gjøre jobben bedre på.og lære å fikse dem.Og gjennom feil tror jeg det er slik du får arbeidet ditt til å vokse og bli bedre og bedre."
"De tingene du vet hvordan du skal gjøre bra, det er allerede klart, og de vil ikke få deg til å vokse.Apropos å gjøre ting bedre og bedre, Black Hammer, Beowulf, når kommer Eisner til å falle?Vel, jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke, hvis de en dag vil gi den til meg, synes jeg det er perfekt.Det er ikke et formål."
"Nei, det har det aldri vært, noen form for pris, ikke Eisner eller noe.For meg er prisen å kunne leve av tegneserier på heltid, å ha nok folk som leser meg og hører på historiene mine.Det er for meg den virkelige premien."
"Og de andre tingene er bonuser som er flotte hvis de kommer, for det er ikke noe som motiverer meg når det gjelder å lage en tegneserie.Og den siste: Hva gjør Jokeren i Madrid?Han drar ikke til Orense eller Ciudad Real fordi det er over 40 grader, heller ikke til Malaga, som også er veldig varmt her."
"Joker skal til Madrid, hva gjør Joker der?Ingenting, da DC bestilte historien til Joker: The World, fikk jeg velge hvor jeg ville finne den opp, fra Spania, hvor jeg ville."
"Jeg tenkte på det flere ganger, og til slutt valgte jeg Madrid.For det første fordi jeg har bodd i den byen i noen år nå, og jeg kontrollerer den.Og to, fordi akkurat i det øyeblikket, vel, sannheten er at det alltid skjer i Madrid.Det er som Gotham City i Spania, ikke sant?En rulle full av korrupsjon og gale ruller."
"Harley Quinn leder Madrid kommune.Hvem er Pingvinen?Jeg vet ikke, noen av dukkene som er der inne.Det virker bare så sprøtt, sprøtt, sprøtt..."
"Det går ikke en dag uten at noe fra Madrid er et [trending]-tema.og alltid for korrupsjon eller for dette, for Ayusos kjæreste eller for noe annet, men det er alltid for dårlige ting.Og akkurat da, da jeg fikk oppdraget, var det på den tiden da valget nettopp hadde blitt avholdt her."
"og den nåværende regjeringen nettopp hadde blitt dannet.Og Farraz Street ble hver dag fylt med demonstrasjoner av cayetanere, av velstående herrer og folk fra Opus Dei og så videre, som dro dit for å si: "Å, diktatur! Men for et diktatur, mine herrer. Det er slik demokratiet fungerer."
"Jeg var også forbannet da Rajoy satt ved makten.Og jeg gikk ikke til PPs hovedkvarter for å kaste en molotovcocktail.Det er akkurat det samme med dette.Jeg ble så sint av å se så mange mennesker skrike."
"Inspirerte det Joker i Madrid?Ja, og så sa jeg: "Dette ser ut til å kunne snu.Og snakk litt om det store problemet vi har nå, ikke bare i Madrid, ikke bare i Spania, men globalt hva som skjer."
"Du kan se hva som skjer i USA, i Argentina, i mange land, i halve Europa, som er fremveksten av ytre høyre.Nazistene får mer og mer makt, De tar til og med over uttrykk."
"Ordet frihet er fortsatt i hans munn, samtidig som de forbyr flere og flere ting.Her om dagen, da programleder Jimmy Kimmel ble kastet ut, På den ene siden sier de, nei, nei, her er det frihet, frihet, men denne ut fordi den snakker om noe jeg ikke er interessert i."
"Sånn kan det ikke være. Det er frihet for alle.Det er en unnskyldning som brukes mye av fascister og slike folk, Respekt for ytringsfriheten min.Men min venn, ytringsfriheten går begge veier."
"For den siden du ikke liker, må du også utøve den.Jeg trodde det var noe viktig og nødvendig å bruke søkelys, siden det er en karakter som Joker, i en tegneserie som skulle utgis i så mange land, for å snakke om disse problemene som ikke bare finnes i Spania, som jeg sa."
"Jeg tror det fungerte bra for meg, for de ble skikkelig forbanna.De høyreekstreme sendte meg dødstrusler, og her er jeg, skjønner du?Det er veldig interessant, for Jokeren er selvfølgelig Batman-universet, det er Gotham-universet, og vi snakket med Matt Fraction for en stund siden."
"av budskapene som i samme ånd eller politiske aktualiteter Batman sender i sin egen tegneserie.Ikke noe mer, David, navnebror, tusen takk for at du tok deg tid, Det har vært en fornøyelse, og kos dere på Comic-Con."
"En fornøyelse, takk.Takk skal du ha."