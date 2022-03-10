GRTV News - Det ser ut til at Call of Duty på Switch begynner å ta form

Sledgehammer er for tiden på jakt etter utviklere med erfaring fra plattformen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi runde av uken med å snakke litt om Call of Duty av den enkle grunn at en ny jobblytter har gått rundt, og det har på en måte gitt oss et innblikk i hva fremtiden bringer for Call of Duty og hvordan de kommer til å gjøre godt på et løfte som Microsoft gjorde, vel på dette punktet for godt fire år siden tror jeg?Men uansett, la oss dykke inn og ta en titt."
"Så ja, Call of Duty Studio er på utkikk etter utviklere med Switch-erfaring.Microsoft lovet at serien skulle lanseres på Nintendos formater, men så langt har dette ikke skjedd.Så ja, i forkant av Microsofts massive oppkjøp av Activision Blizzard lovet de å fortsette å gi ut Call of Duty-serien i andre formater og sa at dette også ville inkludere Nintendo-maskinvare."
"Men selv om Call of Duty Black Ops 7 ikke kom til Switch 2, er det tegn som tyder på at det nå kan gå fremover.Observante Reddit-brukere har lagt merke til en ny stillingsannonse fra Call of Duty Studio Sledgehammer, der det spesifikt står at det er en bonus hvis søkeren har Switch-erfaring.Det er selvfølgelig ikke sikkert at dette betyr noe, men det er likevel plausibelt at arbeidet med Call of Duty for Switch 2 nå er i gang."
"Switch 2 sies å være nær Xbox Series S når det gjelder ytelse, og som vi vet, får Microsofts budsjettvennlige konsoll også spillene.Black Ops 7 vil sannsynligvis bli utelatt, men kanskje 2026 blir året da et nytt vanlig Call of Duty også kommer til en Nintendo-enhet.Så det ser ut som det er på vei. Det ser ut til at vi endelig kommer til å se Call of Duty komme til Nintendo Switch-plattformer."
"Jeg ville vært forsiktig med dette hvis du er en Switch-fan som har sett på Call of Duty en stund, av den enkle grunn at det har vært mange spill som er laget fra nåværende gen-plattformer på konsoll som har blitt portet til Nintendo Switch-familien og kjempet.Riktignok har det ikke vært så ille som i det siste med Switch 2. Switch 2 er en mye kraftigere konsoll, men Call of Duty krever mye av ytelsen og spillingen."
"Det er et veldig raskt spill med mange ting som det tilbyr. Jeg mener, på konsoll ser du på det som om du vil ha alt lastet ned, som 150 gigabyte eller noe helt vanvittig.Det er en gigant av en tittel, og jeg tror det kan være litt for annerledes for hvordan Nintendos plattformer er strukturert.Når det er sagt, finnes det mange utmerkede porteringsstudioer der ute, folk som har stor erfaring med å portere spill til Nintendo-plattformen."
"Kanskje dette blir en mer sømløs overgang enn forventet, men det har vært mange skrekkhistorier med titler fra den nåværende generasjonen som har blitt portert til Nintendo-plattformer og slitt en smule.Så vi må følge med og se hvordan dette til slutt former seg, men den gode nyheten er at det ser ut som det er et løfte om at Call of Duty vil komme til Nintendo Switch-plattformer.Mest sannsynlig er det bare Nintendo Switch 2, for den saks skyld, som er på vei. Og etter alt å dømme er Sledgehammer, et studio som nesten har blitt skjøvet litt til siden i det siste, en del av Call of Duty-familien."
"Det ser ut til at Sledgehammer kan være de som må ta på seg hovedtyngden av arbeidsmengden for porteringsarbeidet. Men igjen, vi holder oss oppdatert når vi hører mer om dette.Men det som er godt å vite er at det ser ut til at det endelig skjer, og kanskje 2026 er Call of Duty den ene? Kanskje 2027? Kommer an på hvor flytende utviklingen er, hvem vet.Men vi holder oss oppdatert, og vi vil holde deg oppdatert med mer utvikling om det, og ellers er det all den tiden jeg har."
"Så takk for at dere ble med meg på dagens GRTV News, men jeg er tilbake nå på mandag, så nyt fredagen, nyt helgen, så ses vi på den andre siden."