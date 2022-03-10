What Can the Fanatec ClubSport GT Cockpit Do For You? (Sponsored)

Vi tar en titt på dette imponerende simuleringsutstyret, undersøker hvordan vi setter det opp, og hva som gjør det så spesielt.
"Dette er en produktpresentasjon av den nye Fanatec Clubsport GT cockpiten, men som du kan sikkert ser, er den ikke her.Selv om den er fantastisk for både nybegynnere og erfarne sim-racere, trenger du for å få den montert."
"Forhåpentligvis kan Fanatec selv hjelpe oss med å vise dere hvordan det endelige produktet ser ut som.Og mens vi tar oss sammen her, la oss ta en titt på hva dette fantastiske stykket utstyret kan gjøre for deg."
"Ta en titt.Fanatec er ikke bare verdensledende innen utstyr for simracing, men de lager også produkter som ser bra ut, som Clubsport GT-cockpiten, som er tilgjengelig i både svart og hvitt.Som et av få produkter på markedet som fungerer like godt for både nybegynnere og erfarne sim-racere, og Clubsport GT-cockpiten skiller seg ut som overraskende rimelig."
"Til tross for den rimelige prisen er den laget av materialer av høy kvalitet som tåler kreftene i et ekte simracing-oppsett, samtidig som den tilbyr allsidigheten og justeringsmulighetene som seriøse racerkjørere trenger.For å betjene kundene enda bedre støtter denne cockpiten ikke bare det meste av Fanatec-serien, men den er også konstruert for å være kompatibel med mange eksterne enheter fra tredjeparter."
"Stålrammen på 50 mm sikrer stabilitet for kraftige pedalsett og direktekobling med høyt dreiemoment samtidig som den er enkel å konfigurere for ulike sittestillinger.For ekstra bekvemmelighet er rammen full av verktøyfrie justeringsmuligheter, inkludert trinnløs hjulavstand for å finjustere kjørestillingen din."
"Det integrerte skjermfestet er fullt VESA-kompatibelt og støtter skjermer på opptil 49 tommer.Som et supplement til cockpiten, og fordi du trenger et sted å sitte mens du kjører, har Fanatec Clubsport GT-racerstolen har et fiberforsterket skall med ventilert, pustende polstring for bedre komfort under lange økter."
"Setet følger 290 mm boltmønsterstandarden og har en bøtteformet design for ekstra støtte og ergonomi.Akkurat som cockpiten kommer den i både svart og en elegant, stilren hvit farge.Fanatec tilbyr også en rekke dedikerte tilbehør, inkludert et girskiftfeste, PC PC-skuff for å holde PC-tårnet oppe fra bakken og borte fra støv, et øvre feste for knapp bokser og frittstående skjermstativ med utvidelsessett for tre skjermer."
"Takket være det integrerte kabelhåndteringssystemet kan du opprettholde et rent og ryddig oppsett.Du vil kanskje bli overrasket over hvordan vi har innredet bordet for denne presentasjonen, for det ser ikke ut som om vi skal si noe enkelt og vennlig."
"Men jeg kan forsikre dere om at selv om det kan se ut som biter nå, og ganske tunge biter også, så er det kommer til å bli noe helt magisk, som fungerer fantastisk godt for både nybegynnere og mer erfarne sim-racere.Så la oss få satt sammen denne greia, skal vi?Monteringen er designet for å være så enkel og logisk som mulig, og flere tiår med simulering tiår med simuleringsekspertise gjenspeiles i detaljene, som for eksempel de integrerte trekantede forsterkningene for stabilitet, fokus på langsiktig komfort og justerbarhet, fleksibel tilpasning og og kabelhåndtering direkte innebygd i stålrørene."
"Alt dette gjør at kablene er godt skjult, samtidig som de er raskt tilgjengelige ved behov.Planatech dekker alle dine behov innen simracing, og gjør det med stil."