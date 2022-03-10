GRTV News - Sony deler en oppdatering om to kommende PlayStation Productions projects

Disse er TV-serien God of War og filmen Helldivers.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag har vi faktisk en ganske spennende nyhet til dere som er interessert i filmatiseringer.For i løpet av kvelden, eller rettere sagt i går kveld, delte noen forskjellige selskaper mye informasjon om filmprosjektene de har på trappene.Sega var en av dem, og vi kommer ikke til å snakke om Sega i dag, men hvis du er interessert i Sonic the Hedgehog-universet som de har kokt sammen der borte hos Paramount, eller rettere sagt med Paramount, så er den gode nyheten at de har en annen ting på gang, jeg tror den kommer året etter Sonic the Hedgehog 4, så det blir sannsynligvis ikke en ny Sonic the Hedgehog-film, det blir en spin-off kinofilm eller noe sånt. Spennende."
"Men det andre selskapet som har gjort, eller delt litt informasjon om sine kommende filmatiseringer, er Sony, gjennom sin Playstation Productions-portefølje, eller banner kan man vel si.Og da snakker vi spesielt om både God of War, TV-serien som er i produksjon hos Prime Video, og så Helldivers-filmen, som åpenbart vil bli en kinofilm.Så det er noen forskjellige ting å se frem til, la oss dykke ned i det."
"Så til å begynne med har vi Shogun and the Boys-regissøren som blir med i God of War TV-serien. Amazon og Playstation Productions har endelig delt noen gode nyheter.Så ja, det har gått tre år siden Sony bekreftet at TV-serien basert på God of War var på vei. To år gikk uten nevneverdige nyheter, i hvert fall ikke positive, så det var ingen overraskelse da Ronald D. Moore tok over som ny showrunner i fjor.Det virker som om han har hatt det travelt det siste året. Deadline avslører at Frederick E. O. Toye, som også har jobbet med Shogun og The Boys from Fallout, skal regissere de to første episodene av God of War-serien."
"De bekrefter også at pre-produksjonen har startet i Vancouver og at den ryktede castingen har begynt.La oss håpe dette betyr at vi får en haug med spennende nyheter om prosjektet i løpet av de kommende månedene, noe som betyr at det er tid for å spekulere og drømme.Hvem tror og håper du spiller Kratos og Atreus i TV-serien God of War?Og før vi fortsetter, la oss ta en rask titt her."
"Så vi har Helldivers film vil bli regissert av Justin Lin fra Fast and Furious 9 og bli skrevet av fyren som lagde Until Dawn, It og The Nun.Så med mye skrekk, mye skrekkopplevelse for denne skribenten.Playstation Productions ser ut til å ha det travelt med å bli ferdig med film- og TV-planene sine før ferien.Det er bare timer siden vi fikk vite at Frederick E. O. Toye skal regissere de to første episodene av God of War-serien."
"Og nå er det på tide med en oppdatering om et ganske ferskt prosjekt.The Hollywood Reporter kunngjør at Justin Lin, Fast and Furious 9, noen episoder av True Detective og Community, skal regissere Helldiver's-filmen vi hørte om i begynnelsen av året.Vi har også blitt fortalt at Gary Doberman, It, The Nun og Until Dawn har skrevet manuset."
"En annen interessant notis er at folk hos THR hevder at Lin har som mål å finne menneskeligheten i karakterene og veve inn aktuelle temaer i historien, samtidig som han bygger opp en verden og mytologi.Finne menneskeligheten i karakterene fra disse sprø spillene? Er det det du vil ha fra en Helldiver-film?Så ja, to ganske viktige nyheter om kommende filmatiseringer."
"Jeg synes God of War er ganske interessant, for de tre seriene er alle ganske godt mottatt.Shogun, The Boys og Fallout. Man kan si at de sannsynligvis...Man kan si at Shogun er bedre enn de to andre, hvis jeg ser det fra et film- eller TV-perspektiv.Men ingen av dem er spesielt dårlige serier. De er alle godt satt sammen med gode historier, og de er stort sett elsket av alle."
"Så det er spennende å ha noen som har erfaring med å jobbe med disse, og som tydeligvis har gjort godt arbeid tidligere, til å jobbe med denne God of War-serien.Det er lovende. Det betyr at vi har noe bra å se frem til.Det er riktignok fortsatt veldig tidlig på dette tidspunktet.Ja, vi har en regissør tilknyttet. Ja, vi har en ny serie på gang. Ja, forproduksjonen begynner i Vancouver."
"Ja, vi forventer snart rollebesetning og nyheter, men ting kan alltid endre seg. Ting kan alltid skje.Så frem til innspillingen begynner for alvor og Toye sitter i regissørsetet, kan ting endre seg.Men så langt er det gode nyheter, synes jeg.Og jeg tror det er noe å glede seg over, med tanke på denne TV-serien som, hvis den starter forproduksjonen nå, sannsynligvis ikke vil ha premiere før i 2027."
"Det skulle man tro, for de kommer ikke til å begynne å filme den i 2025 nå.Så med mindre de gjør det, gjør de en "Fallout" og fremskynder innspillingen, noe som sannsynligvis ikke er den beste avgjørelsen for den første sesongen av en TV-serie.Man skulle forvente at 2027 var tidligere.Uansett, gode nyheter for en serie som har vært i limbo en lang stund."
"Når det gjelder Helldivers-filmen, er denne litt annerledes fordi Justin Lin, vel, han kan lage litt bombastiske actionfilmer.Jeg tror ikke noen peker på Fast and Furious 9 som et slags godt eksempel på hva man vil ha ut av en film.Det er en underholdende film, og du vet, du kan sitte gjennom den og nyte den.Slå av hjernen og nyte den litt."
"Men det er ikke en stor film.Så det å ha Justin Lin som regissør gir ikke nødvendigvis en enorm tro.Og når det gjelder forfatteren også.Helldivers, jeg vet at den har en slags skrekk og gru med den globale krigen, insektene og robotene og alle disse forskjellige fraksjonene som er fast bestemt på å ødelegge."
"Det er ikke et skrekkspill.Så det å ha noen som har laget, du vet, IT-filmene, The Nun, Until Dawn, filmer som er veldig småskala skrekkfilmer i den store sammenhengen.De fokuserer på et møte med et spesifikt monster.Det er egentlig et uvanlig oppsett."
"Og ideen om å finne menneskelighet i karakterene og veve inn aktuelle temaer i historien er også litt merkelig, for Helldivers, igjen, dette er grunnen til at Helldivers er en merkelig film, fordi den egentlig ikke har karakterer.Du spiller en navnløs soldat som er ment å dø i spillene.Så å nå prøve å presse frem denne typen karakterdrevet narrativ er kanskje ikke den rette retningen, men vi får se hvordan det går."
"Det er tidlig å si, vi har ikke hørt så mye mer om det ennå.Og igjen, ting kan endre seg. Justin Lin kan trekke seg som regissør.Den blir kanskje ikke laget. Alle disse tingene kan skje.Men det virker som om den er på vei."
"Så vi får følge med og se hvordan filmen til slutt barberer seg.Men en ting man kan si om PlayStation-produksjoner, er at prosjektene deres er av varierende kvalitet.Du vet, du ser på Uncharted og du ser på Until Dawn.Filmene er litt over alt, og TV-seriene er litt like."
"The Last of Us sesong én, The Last of Us sesong to, du vet, det går opp og ned.Jeg tror ikke de har fått adaptasjonsideen helt på plass ennå.Så jeg må følge med for å se hvordan dette går.Men det er den tiden jeg har. Så takk for at dere ble med meg."
"Vi ses i morgen på TV-nyhetene neste år."