GRTV News - The Wayward Realms utvikler dropper Unreal Engine til fordel for egne verktøy

Fordi de tror de kan lage et bedre spill på denne måten.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om noe ganske uvanlig, vil jeg faktisk si.Du har kanskje ikke hørt om dette spillet, det er en indie-tittel som er på vei, eller kanskje mer AA, men det er på vei uansett, sannsynligvis noen år frem i tid, og det heter The Wayward Realms."
"Hvis du ikke har hørt det, er det fordi det ikke engang har gått inn på Kickstarter ennå, men grunnen vi snakker om det i dag er fordi utvikleren, Once Lost Games, nylig publiserte et blogginnlegg på Steam hvor de avslørte at de utvikler spillet på Unreal Engine for å lage det på deres egen proprietære motor, og selv om det kan virke ganske typisk på en måte, og det er ganske typisk, gir de mange grunner til hvorfor, og det er i bunn og grunn en gigantisk hit piece på Unreal Engine, som er ganske overraskende å se folk snakke om det på en så åpen og gjennomsiktig måte, men samtidig ser vi mange spill som sliter med Unreal Engine i disse dager, og ser at motoren har ytelsesproblemer, spesielt på PC, og ikke klarer å leve opp til standardene teknisk og ytelsesmessig som andre proprietære motorer har satt."
"Så la oss ta en titt.Så ja, The Wayward Realms går bort fra Unreal Engine, ettersom de har sin egen motor gjør oss i stand til å levere et langt bedre spill.Utvikleren har gitt ut en oppdatering om spillet som bekrefter at det nye målet vil være å lansere det til Kickstarter-støttespillerne i juni 2026."
"Så ja, utvikleren Once Lost Games har bestemt seg for å gjøre en alvorlig endring i hvordan de går frem skape sitt kommende fantasy-rollespill The Wayward Realms.I et nytt Steam-blogginnlegg har studioet avslørt at de dropper Unreal Engine for å i stedet lage spillet på sin egen proprietære teknologi som vil øke fleksibiliteten og gjør oss i stand til å levere et langt bedre spill."
"Sterke ord.Den fullstendige uttalelsen forklarer at tilbakemeldinger fra fans om prosjektet har ført til og tilsynelatende til det bedre, ettersom Once Lost tar for seg hvordan dette vil forbedre den generelle helheten."
"Studioet har bemerket at deres egen motor vil gjøre det mulig for spillet å kjøre med 30 bilder per sekund på tiår bærbare datamaskiner uten dedikerte GPU-er, og at det til og med vil støtte de samme bildefrekvensene på første generasjon Nintendo Switch, noe som betyr at konsollstøtte ikke vil være noe problem.I tillegg kommer et kart som er fire ganger så stort som Manhattan, og som lastes inn på under én sekund, og med en nesten umiddelbar start- og innlastingstid for hele motoren på 300 ms, noe som allerede er mer enn en dobling av utviklingshastigheten vår, og full modifikasjonsstøtte tilbys også."
"Selv om alt dette er spennende, er det ikke sikkert at en så stor endring vil bety at spillet nå ligger bak skjema og ikke vil bli gjort tilgjengelig for kickstarter-backere før i juni 2026, og deretter en offentlig tidlig tilgangsperiode i månedene etterpå.Forvent fortsatt flere oppdateringer om spillet fra og med 3. desember."
"Så ja, det er ikke så ofte man ser en utvikler være så gjennomsiktig og åpen om utviklingen som de har vært her.Igjen, sterke ord for å si det mildt.Det er noen virkelig viktige sitater her, som posisjonerer oss til å levere et langt bedre spill når vi snakker om å droppe Unreal Engine og lage sin egen motor."
"Og så støtter de det med noen maskinvarepåstander her hvor de sier at de har sin egen motor, i motsetning til Unreal Engine, vil gjøre det mulig å kjøre spillet med 30 eller flere bilder per sekund på ti år gamle bærbare datamaskiner, igjen ikke PC-er, bærbare datamaskiner, uten dedikerte GPU-er, noe som er en stor påstand.Og dette vil også gjenspeiles på den første generasjonen Nintendo Switch også."
"Måten de formulerer det på, får meg til å tro at de ikke snakker om forskjellen mellom Switch 1 og Switch 2, men at de tenker på forskjellen mellom de forskjellige Switch-modellene, som de opprinnelige Switch-modellene, og hvordan de ble litt gradvis bedre."
"Ikke veldig mye, men litt progressivt bedre.Og så snakker de om hvordan kartet er så stort som det er, og at deres egen proprietære motor vil være i stand til å laste hele greia på under et sekund, og laste hele motoren på en brøkdel av det, noe som igjen, et annet stort krav, har mer enn doblet utviklingstiden vår hastighet."
"Så her blir det sagt mange interessante ting om dette spillet, og hvordan Unreal Engine har vært en plage for dem å jobbe med, og det er derfor de i utgangspunktet ofrer seks måneders utvikling for å legge den bak seg.Nå vet jeg ikke om du vil se noe lignende skje for andre utviklere, men ideen med Unreal Engine, spesielt Unreal Engine 5 da det virkelig begynte å ta var å tilby en slags universalmotor, litt som Unity, men med noe som ligner på større ambisjoner."
"Og fordelen med å ha en slik universalmotor er at folk kan læres opp på Unreal Engine, og de kan enkelt bytte mellom utviklere, fordi det var et stort problem som Halo Infinite hadde for det første, fordi det var bygget på Slipspace-motoren, sin egen proprietære motor."
"Når folk kom til 343 Industries, måtte de lære å bruke Slipspace.Hvis alle vet hvordan man bruker Unreal Engine, betyr det at man må bytte mellom utviklere og få nye jobber andre steder, og nesten få en blodoverføring med forskjellige utviklere.Det er ganske enkelt."
"Men problemet som vi har sett gjennom årene er at Unreal Engine ikke har vært like vellykket spillmessig som mange håpet, og det har vært mange spill som har slitt med å prestere så godt som de kanskje burde.Og jeg tror det kanskje er noe av grunnen til det, spesielt med denne konsollgenerasjonen, spillene ikke føles som om de virkelig presser konsollens grenser, og jeg har ofte tror at det kanskje har noe med motorene å gjøre, kanskje det har noe med det faktum at Unreal Engine ikke helt gjør det mange hadde håpet."
"Nå er det mange som fortsatt satser på Unreal Engine, så du kommer til å se det rundt lenge, og forhåpentligvis betyr det at med så mye engasjement, vil ytelsen vil bli bedre, men for øyeblikket er det tydeligvis ikke det, for ellers ville du ikke se et mindre studio som dette gå ut av veien for å bygge sin egen motor for å unngå å bruke de etablerte plattformene."
"Så det er interessant over hele linjen, og vi må følge med og se hvordan dette fungerer.Hvis de kan leve opp til påstandene de har kommet med om hvordan motoren deres vil fungere, så tror jeg det sier mye om Unreal Engine."
"På samme måte, hvis deres påstander ikke holder vann, hvis deres proprietære motor ikke helt holder det de lover, må vi ta en annen samtale.Så vi får se.Det viktigste å merke seg igjen er at de ikke kommer til Kickstarter-backere før i juni 2026, og den offentlige perioden med tidlig tilgang vil ikke være før senere på året, så vi snakker om slutten av 2026, og det er bare tidlig tilgang, så du vet, du er sannsynligvis tidligst i 2028, og det er sannsynligvis da spillet lanseres."
"konsollene vil bli støttet også, så det er lenge igjen før vi ser noe mer betydningsfullt om Wayward Realms, men likevel en interessant historie.Det var all tiden jeg har til rådighet, så takk for at dere ble med meg, og vi sees dere alle i neste YachtTV News i morgen."