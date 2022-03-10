Gamereactor

Styx: Blades of Greed

Styx: Blades of Greed kommer nå senere enn forventet

Spillet er utsatt til februar 2026.

