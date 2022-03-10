GRTV News - Saudi-Arabia vil for det meste eie EA dersom oppkjøpet blir klart

Public Investment Fund vil eie over 93 % av selskapet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor. I dag skal vi snakke litt om om en nylig historie som begynte å gjøre rundene i forbindelse med det store oppkjøpet av EA som ble annonsert for et par uker siden, for et par måneder siden, noe sånt som det. Kunngjøringen, da den ble avslørt, nevnte at EA skulle kjøpes opp for 55 milliarder dollar av et slags konsortium av investorer som inkluderte det saudiarabiske Public Investment Fund som inkluderte Silverlake, som er et investeringsselskap, og et annet investeringsselskap investeringsfirma som heter Affinity Partners, som er eid av Jared Kushner, også kjent som sønnen til Donald Trump, eller svigersønnen, unnskyld, til Donald Trump. Og da det var kunngjort, tror jeg alle antok at det ville være noe av et delt eierskap og at alle ville få en anstendig del av kaken, men det viser seg at det ikke vil være helt være tilfelle. En ny rapport fra Wall Street Journal, tror jeg, har kommet ut, og det er at Saudi-Arabia, dersom denne avtalen skulle gå i boks, husk at den ikke har gått gjennom ennå, det er åpenbart en så stor avtale at det vil ta litt tid å gå gjennom, men skulle denne avtalen, vil Saudi-Arabia i bunn og grunn bare eie EA. Så la oss ta en titt."
"Så ja, Saudi-Arabia vil angivelig eie majoriteten av EA når oppkjøpet er klarert. Det tidligere antatte konsortiet av investorer vil angivelig bare eie rundt 7 % av den enorme forlagsvirksomheten. Nylig ble det avslørt at Electronic Arts, EA, skulle kjøpes opp av et konsortium av investorer som omfatter Saudi Arabian Public Investment fond, PIF, og investeringsselskaper som inkluderer Donald Trumps svigersønn, Jared Kushners Affinity Partners, og også Silver Lake. Så da denne avtalen ble kunngjort, med en verdi på hele 55 milliarder dollar, ble det antatt at eierskapet ville være ganske balansert mellom de involverte partene, men det blir det tydeligvis ikke i det hele tatt. Wall Street Journal har publisert en rapport der det hevdes at dersom avtalen blir gjennomført, vil PIF eie hele 93,4 % av av EA, mens Silver Lake får så lite som 5,5 %, og Kushners Affinity Partners får 1,1 prosent. Dersom avtalen blir gjennomført og godkjent, vil Saudi-Arabia i hovedsak eie EA. Når det gjelder hvordan avtalen er strukturert, viser en melding fra det brasilianske antitrusttilsynet hevder at 36,4 milliarder dollar vil bli fordelt i form av egenkapital, og ytterligere 20 milliarder dollar vil bli tatt opp som gjeld mot EA. Som en del av egenkapitaldelen, eller som en del av egenkapitaldelen, skulle rundt 29 milliarder dollar ha kommet fra PIF, og organisasjonen hadde allerede hadde en eierandel på 5,2 milliarder dollar i forlaget før avtalen ble kunngjort. Det antas at at oppkjøpet kunne klareres i regnskapsåret 2027, men som det viste seg å være tilfelle Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, er denne typen gigantoppkjøp nesten alltid møtt med uventede hindringer. Hvis det går i orden, forventer EA å beholde den kreative kontrollen over selskapet. Så ja, det er en stor, stor andel av selskapet som PIF vil eie. 93.4%."
"Det er en forbløffende stor andel når man tenker over det. Jeg vet ikke hvordan du kan si at PIF vil eie så mye av selskapet, og EA, slik vi kjenner det, vil forbli i det kreative kontroll over selskapet. Jeg kan ikke se hvordan disse to tingene kan eksistere i en verden harmoni. Og når det gjelder de andre partnerne som er involvert, ville det ikke overraske meg tid hvis de selger sine andeler og tjener litt penger på det. Jeg tror ikke at du kommer inn i en avtale av denne størrelsen og denne standarden, du vet, å få tak i 1,1 % av EA under forutsetningen om at du er der i det lange løp. Jeg tror det er mer en investering avtale, og jeg tror at du med tiden vil se at de sannsynligvis vil selge det til PIF eller noen andre og høste fordelene som kommer fra det. Forutsatt at EA begynner å tjene penger og øker i inntekter når denne avtalen er i boks. Men vi får se. Men viktigste å merke seg er igjen at Saudi-Arabias offentlige investeringsfond, de var ikke bare involvert i denne avtalen. De er i bunn og grunn avtalen. Jeg tror rapporten også sier at Kushners Infinity Partners var der som en megler, om noe, mellom EA og PIF, og det er derfor de bare har 1,1 % eierskap i selskapet hvis det skulle bli klarert. Så igjen, det virker ikke som om det er spesielt, vi kommer inn på video spill, vi går inn i videospillbransjen. Vi har en eierandel i EA. Det er bare virker for meg mer som om det er dette vi gjør for å være involvert i avtalen, slik at vi kan selge det og tjene penger og sånne ting. Så det er en fascinerende avtale over hele linjen her. Det var mange antitrust-bekymringer da Activision Blizzard ble kjøpt opp av Microsoft og tanken om at Microsoft ville monopolisere bransjen. Det er ingen Det er ingen bekymring for monopolisering hos Det offentlige investeringsfondet fordi de ikke eier så mye av videospillbransjen, mens Microsoft og Xbox, de er på en måte en av de tre viktigste konsollprodusentene. De har alle disse andre delene og i videospillindustrien. Så du kan forstå hvor monopoliseringsdelen kommer fra det. Men når det er sagt, er det en veldig stor avtale, og det er mye som går bak kulissene, og jeg tror det kommer til å skje mange ting når det gjelder til denne avtalen i tiden frem mot 2027, eller snarere regnskapsåret 2027."
"Så jeg tror det er, starter det i april 2027? Jeg blir alltid forvirret med det, men poenget er at den ikke kommer til å stenge med det første. Så ikke forvent å se en løsning om dette i løpet av de neste ukene eller månedene eller noe sånt. Det kommer til å ta tid, og hvis jeg skulle gjette, kommer det sannsynligvis til å ta enda lenger tid enn det fordi igjen, 55 milliarder dollar er en ublu sum penger. Men igjen, etter hvert som vi hører mer om dette, skal vi holde dere oppdatert, og ellers er det all den tiden jeg har."
"Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste GRTV News i morgen tidlig.Ta vare på dere selv, alle sammen."