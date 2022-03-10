MG Cyberster - EV Hour

I det siste kapittelet i vår videoserie om elbiler setter vi oss bak rattet i den nyeste modellen av MGs performance-roadster.
"Husker du MGSV som jeg anmeldte for bare et par uker siden? Den var ganske knusende. Jeg sa at Jeg tror ikke MG er helt klar for dagens elbilverden, og det tror jeg fortsatt, men den oppfatningen er nå omgitt av en merkelig kontekst, for se på hva jeg har her. Dette er MG Cyberster."
"Det er, med mindre du teller ting som Porsche Taycan og Audi e-tron GT, den første EV roadster-lignende kjøretøyet, den første sportsbilen som elbiler kan mønstre, og som du sikkert kan se fra denne raske rundturen, er den helt sprø å se på. Den er helt sprø innvendig, og den viser oss en MG som er mye mer villig til å ta kreative sjanser for å tilby markedet noe veldig annerledes."
"Så det er en fullstendig motvekt til S5, og jeg er så glad for å kunne fortelle dere at dette er en mye bedre og mer spennende bil, ikke bare av de grunnene du kanskje tror, men også av andre grunner. La oss ta en kjøretur.Det er viktig å gjøre spesifikasjonene riktig denne gangen."
"Dette er en toseters sportsroadster med et batteri på 77 kWh. Den kan yte opptil 510 hestekrefter fra firehjulsdrift, som tilfeldigvis er valgfritt, og den vil også kjøre 200 kilometer i timen og produsere en vanvittig rekkevidde på 450 til 500 kilometer, noe som virkelig ikke er dårlig med tanke på den lille størrelsen.Hytta i MG Cybersure er et virkelig neste generasjons sted å være, og det er derfor vi ikke kan gå gjennom den alt i én video. Vi må komme tilbake til den på et eller annet tidspunkt, for det er mange ting som er spesielle for denne bilen. For det første har jeg allerede demonstrert saksedørene, som betjenes av disse bryterne her nede, en og to, ved siden av taket, som vi også skal vise dere hver for seg. Så ett klikk her vil automatisk heve døren. Det finnes også knapper på dørene som gjør det for deg, og et nytt klikk lukker den. Så veldig responsiv, fungerer veldig bra hele tiden, og jeg har ikke opplevd noen spesielle feil. Så har du denne nydelige lille materialet her rundt koppholderne, flott. En skjerm her for bilinnstillinger og AC-innstillinger."
"Giret her, virkelig futuristisk, som fungerer bra. Så noen snarveier her, som jeg skal vise deg så noen snarveier her for vindusfargene, klimaanlegget, 360 graders kameraet, og så har jeg dette ...en virkelig svimlende trio av skjermer her. En her borte, en i midten der, og så en en tredje her borte til høyre. Dette gir meg all informasjonen jeg trenger mens jeg kjører."
"Ved hjelp av knappene her på rattet kan jeg bla gjennom ting som er spesifikke for én skjerm. Så hvis du kan se her borte, hvis jeg trykker på denne knappen, er det nå musikken min eller hva som helst det er jeg spiller, Apple CarPlay eller Android Auto, og telefoninnstillingene mine her oppe til med GPS-systemet som er innebygd i bilen. Her har jeg viktig statistikk, som hvor fort jeg kjører, rekkevidden min, sånne ting. Og her borte, diverse informasjon. Så akkurat nå er det været. Det er også hvor det er en MG-butikk eller et servicepunkt i nærheten av meg, min personlige profil, noen bilinnstillinger og lade- og rekkeviddeestimater. Alt dette er flott. Det fungerer faktisk ganske bra. Det er noen få mangler, vil jeg si. Det er ingen trådløs Apple CarPlay eller Android Auto i denne bilen som koster halvannen gang så mye som S5-en jeg nettopp testet. Så det er Merkelig. Jeg fant også denne spesielle tingen, som jeg ikke vil lure deg ut av. Hvis du går til en av musikkinnstillingene her, akkurat nå har jeg den på Bluetooth. Hvis jeg vil trykke på online musikk her, kommer jeg rett til Amazon Music, noe som betyr at det sannsynligvis ikke finnes noen innebygd Spotify eller noe sånt, noe som er veldig rart hvis det er tilfelle, men jeg vet ikke helt sikkert."
"Men jeg synes likevel at det som er flott med dette, er at alt fungerer. Jeg synes det er utrolig funksjonelt og i motsetning til S5 virker det mer som om det ligger en raffinert visjon bak hvordan kupeen føles bilen skulle være da de designet den. Ingenting her er overflødig. Det er virkelig riktig mengde fysiske knapper til digitale tjenester tilgjengelig for deg, og jeg vet at dette er mer dyptgående enn vi vanligvis gjør, men det er fantastisk å sitte her. Selv om jeg ikke har nok av oppbevaringsrom, men jeg har denne nydelige hyllen her bak til kamerautstyret mitt og det føles ærlig talt godt. Det føles godt å være her. Dette er uten tvil en av de bedre deler av den totale opplevelsen av å være i denne hytta, og det hadde jeg ikke forventet å si."
"Så det er veldig bra. Jeg er sikker på at du er like fascinert som jeg er av denne bilen. Den er helt sprø.å se på, og takket være saksedørene er den sprø i praksis også. Hver eneste kurve virker å være designet med bilfans i tankene. Det er en bil som på en eller annen måte ikke burde eksistere, og likevel gjør den det og for meg er det enda sprøere at MG, av alle produsenter, laget denne."
"Jeg har begrenset erfaring med denne typen kjøretøy, og ærlig talt er det ikke så mange mange rundt omkring, og i noen tilfeller er Cyberster den eneste i byen, men fra der jeg sitter med all denne himmelen over meg og med dette morsomme skinninteriøret, den minner om gamle roadstere og sportsbiler jeg pleide å kjøre med faren min i Italia da jeg var liten. Fiat Barchetta, for eksempel. Han eide en, og jeg er litt slått av den morsomme av det hele, mer enn noe annet, og dette rattet er veldig responsivt. Dette lille supersportknappen her gir liv til alt, og jeg elsker gassresponsen og bremsen. Jeg synes de fungerer mye bedre enn jeg hadde forventet med tanke på MGs manglende erfaring i å lage denne typen biler. Så ærlig talt, det har vært en fornøyelse å kjøre denne. Jeg ville løyet hvis jeg sa at jeg har hatt det morsommere med noen annen elbil i år. Jeg mener, bare se på dette spesielt med taket av. Dette er bare en så kul greie. Det er en så kul bil."
"Så det er åpenbart veldig gøy, for ingen andre elbiler på markedet er som denne, i hvert fall ikke de som er tilgjengelige og ikke koster seks, syv sifre her. Så jeg har naturligvis hatt mye moro med å teste det. Men i tillegg synes jeg faktisk også at dette er en ganske bra bil. Den er faktisk en bil som er mye bedre enn jeg tror den har noen rett til å være, for utover å bare være morsom, pen og ganske unik i dagens marked, er den også godt bygget. Den har sterke multimedial tilstedeværelse også. Den er pålitelig, og den har fungert som en sjarm gjennom hele uken jeg har testet den. Jeg skal prøve å se om jeg kan få testet dette igjen, for det er en noen ting jeg ikke rakk å gjøre. Men jeg anbefaler det virkelig. Og hvis du på utkikk etter noe morsomt, mer enn noe annet, og du også vil ha en elbil, er dette en virkelig veldig, veldig, veldig godt tilbud. Vi ses på den neste."