GRTV News - De mest googlede spillene i 2025 har blitt avslørt

En rekke forventede og uventede spill er med.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag skal vi snakke om om en av de tingene som alltid trender på denne tiden av året, og det er med hensyn til slags forbrukertrender egentlig. Google har avslørt de 10 beste spillene eller spillene som har blitt googlet mest, de 10 spillene som har blitt googlet mest i løpet av 2025, og det tegner et interessant bilde, for selv om det er noen titler som du vil se på og tenke at jeg forstår hvorfor de er der, og at det gir mening hvorfor de er der, er det er noen som kanskje er litt mer overraskende. Så ja, vi skal se på de 10 mest googlede spill i 2025, noe som også er en slags indikator på popularitet. Så la oss hoppe inn. Så ja, her er de 10 mest googlede spillene i 2025. Det var tid for kartsesongen hvor alle ønsker å avsløre hvordan det gikk i løpet av året som nå kommer til en slutt. Så ja, året nærmer seg raskt slutten, noe som selvfølgelig betyr lister over alle typer. I går avslørte Microsoft hvilken tredjepartstittel som tiltrakk seg mest GamePass abonnenter i løpet av året, og det var forresten Claire og Skur. Og nå tar Google muligheten til å fortelle oss hvilke spill vi søker etter i 2025. Det viser seg at Sverige har hatt et veldig godt år, og fire av de ti mest googlede spillene kommer fra Norden."
"land, inkludert de to øverste plassene på listen. Så det mest googlede spillet i 2025, som Jeg synes faktisk det er ganske overraskende med tanke på at det bare ble lansert i slutten av oktober, så dette sjokkerer meg litt. Men Arc Raiders, nummer én. Så ja, jeg mener igjen, dette er styrken ved å ha et influencer-drevet spill er at du får mange treff på internett fordi mange mennesker snakker om det i den forbindelse. Så du vet, det er der oppe. Men det betyr ikke nødvendigvis salg, for vi har ikke sett spillet har vært som en skandaløs suksess i salgskapasiteten ennå, med mindre selvfølgelig Embark. Det kan være, men Embark har ikke fortalt oss det ennå, men du vet at du har denne påvirkeren drevet lansering og idé, og det har ført til en enorm mengde trafikk gjennom Google, så det er bra for Arc Raiders. Battlefield 6 og nummer to. Jeg tror Battlefield 6 uten tvil er godt bundet med det som kommer senere spillet i 2025 fordi det har vært enormt populært for fansen, og det har også vært en stor hit. Det har solgt mange eksemplarer. Det har vært godt mottatt av mange mennesker. Jeg tror Battlefield 6, eller Battlefield som helhet."
"har hatt et fantastisk år, og igjen er det interessant fordi det bare ble lansert i begynnelsen av oktober.Så du vet, du ser på noen av spillene som kommer. Battlefield 6 har ikke vært eksistert så lenge. Så går vi videre til Strands, som jeg tror Jonas lenket til her.Akkurat, det er det det er. Du ser på det og tenker hva i all verden er Strands? Det er i bunn og grunn New York Times, et av New York Times sine spill som Wordle. Så et annet av disse spillene som folk sjekker hver eneste dag."
"ut og spiller. Det er et spill, men sammenlignet med resten av dem er det ikke helt av samme slags kapasitet skal vi si. Men uansett, Strands er der. Så går vi videre til Split Fiksjon. Igjen, dette er sannsynligvis et av de mest populære spillene i 2025, i hvert fall første halvdel av 2025 fordi det er Hazelight, og det kommer etter It Takes Two."
"Det har generert mye trafikk. Jeg mener, jeg husker da Split Fiction kom ut og snakket om med mange forskjellige mennesker, og de var begeistret for Split Fiction. Snakket om hvordan de hadde opplevd å spille spillet og sånt, for det er ikke mange som får spill som Split Fiction som på en måte får kontakt med alle på grunn av måten de er fundamentalt designet. Så jeg tror Split Fiction har gått på tvers av mange demografiske grupper, og det er sannsynligvis grunnen til at den er der."
"Nestemann er Clare fra Skor Expedition 33. Jeg er faktisk overrasket over at den bare er nummer fem.Jeg tror dette har vært spillet i 2025 på mange måter. Kritisk, spesielt i spillverdenen ser det ut til at alle snakker om det. Hva det viser ved at det er femte på denne listen, er at det sannsynligvis ikke har overskredet sjangeren i det hele tatt, og at mange av folk som ikke er store gamere, sannsynligvis ikke er så investert eller kjent med hva denne tittelen er. Men det er fortsatt populært nok til å være nummer fem på listen, så gratulerer til Sandfall. Path of Exile 2, den overrasket meg at den er så høy som den er. Min umiddelbare inntrykk er at det kanskje har litt med Elon Musk å gjøre, og det faktum at han hele tiden snakker om spillet og hele greia med at han jukser og alt det der i det."
"Kanskje det er noe av grunnen til denne oppmerksomheten. Jeg sier ikke at Path of Exile 2 er et dårlig spill på noen måte. Jeg sier bare at sammenlignet med noen av de andre titlene på denne listen er det føles som om den er litt oppblåst i forhold til hvor mye folk snakker om den. Så jeg tror det kan være noen ytre omstendigheter, formildende omstendigheter som førte til dette en sjetteplass. Og grunnen til at jeg nevner det også, er at vi har en syvendeplass."
"Grand Theft Auto 6. GTA 6 har hatt to store ting som har drevet mye trafikk i år, og det er begge forsinkelsene. Så dette spillet er astronomisk stort, og å bare være syvende sier mye om de tingene som ligger over det. Så 2026, forutsatt at Grand Theft Auto lanseres, blir året for Grand Theft Auto 6. Det er det mest populære spillet."
"det er det ingen tvil om. Men akkurat nå er det nummer sju, og det er fortsatt mega med tanke på det er det eneste spillet på denne listen som ikke har blitt lansert. Så, ja. Så har vi Pokemon Legends Z8. Pokemon-spill er alltid godt omtalt. Selv om det er overraskende igjen fordi det er som Ark Raiders Battlefield, Pokemon Legends Z8 ble først lansert i oktober så det viser mye interesse der. Og jeg tror det hjalp også at spillet hadde lansert på Switch og Switch 2, for hvis det bare er eksklusivt for Switch 2, vet jeg ikke om vi nødvendigvis ser snakk om det på samme måte som Mario Kart World for Switch 2."
"man har gått glipp av på denne listen. Men vi går videre. Og så har vi, vi runder av med to en slags titaner på området, to spill som du bare ikke forventer å se falle bort Minecraft og Roblox. Begge er enormt populære. Minecraft tror jeg hadde fordelen i år av at Minecraft-filmen kom ut, noe som sannsynligvis gjorde det mulig den til å nå nye høyder. Men Roblox er Roblox, og det er som en videospillplattform i seg selv på dette punktet. Så interessant likevel. Men uansett, med tanke på hvordan året har utspilt seg, virker denne listen ganske forutsigbar. Selv om vi kanskje hadde forventet alt snakket, spekulasjonene, forsinkelsene, spounding, Grand Theft Auto 6 til å lande på minst topp fem. Hva synes du om det? Ser denne listen ganske mye som du forventet? Jeg vil si ja. Og jeg tror de viktigste tingene å plukke fra hverandre fra det som er at det ikke er noen Xbox-spill der, og det er ingen PlayStation-spill der."
"Eksklusiver heller. Vi ser ikke Ghost of Yotai, vi ser ikke Death Stranding, vi ser ikke Doom, vi ser ikke Avowed, vi ser ikke The Outer Worlds. Vi ser ikke mange forskjellige spill som har kommet ut som førstepartstitler fra noen av dem. Og du kan argumentere også at Nintendo ikke er der heller fordi Pokemon Legends ZA, selv om det er en Nintendo Switch eksklusivt spill, er det ikke et Nintendo førstepartsspill fordi Game Freak laget det og Nintendo eier ikke Game Freak. Pokemon Company gjør selvfølgelig og åpenbart Pokemon Company og Nintendo er i utgangspunktet uatskillelige i disse dager at du på en måte ser på dem som to fugler med en fjær, men det er de ikke. Det er ikke utviklet av en av Nintendos interne studioer. Så, ja, jeg vet ikke, interessant år likevel. Det er alltid fascinerende å se dette og se forbrukertrendene, men det viktigste å merke seg er at hvis du vil ha et spill som mye oppmerksomhet, mye skravling på Google, mange treff på Google, så gjør det flerspiller fordi alle disse spillene er flerspiller bortsett fra Pokemon Legends ZA som er enspiller, men det har flerspillerelementer og så Grand Theft Auto 6 som, du vet, vil være enspiller. Det har sannsynligvis en online-funksjon, men det har ikke blitt lansert ennå."
"Vel, faktisk er Claire of Skull det eneste spillet som skiller seg ut med ekte enspiller-spill. Hvert eneste andre har flerspillerelementer. Ja, Split Fiction er som en kooperativ tittel, det er ikke som, du vet, en online flerspiller, men det er en greie. Så ja, jeg tror det sier mye om måten det vanlige forbrukermarkedet for videospill eksisterer på, men det er alt tiden vi har i dag. Dette blir faktisk min siste GRTV-nyhet i 2025 faktisk fordi jeg kommer til å være borte i noen uker etter dette, så jeg håper du nyter resten av din fredag, nyt helgen, nyt resten av desember, ha en god jul og deretter god Godt nytt år, og vi ses igjen 2. januar, dagen etter nyttårsdag. Så, ja, takk for for at dere ble med meg i år, og vi ses når vi ses. Ta vare på dere selv, alle sammen."