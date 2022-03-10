Yasuhiro Ohori, æresgjest på BCN Game Fest - Panelintervju med David Caballero

Skaperen av Alundra og presidenten i Matrix Corporation snakket utførlig om JRPG, spilldesign og japansk videospillhistorie med Gamereactors David Caballero på scenen under arrangementet i Barcelona. Her er hele panelet. MERK: Vi jobber med engelske undertekster, ettersom panelet ble holdt på japansk og spansk.