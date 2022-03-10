Fra Xevious-guider til å lage Alundra og den nåværende Matrix - Yasuhiro Ohori BCN Game Fest Intervju

Skaperen av Alundra hadde hovedpanelet med vår egen David Caballero på scenen i Barcelona. Rett etter det snakket de eksklusivt for Gamereactor om hans fortid, nåtid ... og fremtid?
"Hei Gamereactor-venner, jeg er på den andre dagen på Barcelona Game Fest, og jeg har fått selskap av Ohori-san.Vi hadde nettopp panelet vårt på hovedscenen, og det var vakkert, jeg likte det veldig godt, og du delte mange vakre innsikter og historier.Mitt første spørsmål er: Hva var din høyeste poengsum på Xevious?Xevious?Jeg tror at det er viktig å ikke utsette mye av bildet av publikum til Alundra 1, Alundra 2, for hvis du forandrer mange ting, vil publikum spørre hvorfor, hvorfor forandret du ditt og datt?Det skjedde med Alundra 2, med 3D, folk spurte, hvorfor 3D, hvorfor 3D?Så det er viktig å ha en undersøkelse og holde publikums mening om spillet, om det nye spillet."
"Hvis du skulle lage et nytt Alundra-spill i dag, ville det vært like vanskelig som Alundra 1?Tror du at med spill som Fromsoftware, Souls-spill, er det bra å ha et veldig vanskelig spill nå for tiden?Ville Alundra 3 vært supervanskelig?I dag er det spill som Sekiro som kalles dødsspill fordi de er så vanskelige, så det er også dette på Alundra 1-spillet."
"Så jeg vil ta en litt annen tilnærming med de nye spillene.Jeg har laget et nytt Alundra som skiller seg fra denne dødsvanskeligheten, men det er fortsatt konseptet med dødsvanskeligheter.Så i bygningen min, firmabygget mitt, er det mange spillselskaper, så det blir fint å lage det nye Alundra i samarbeid med disse selskapene og disse teamene, og lage et nytt spill sammen."
"Dette fører meg til det siste spørsmålet, i samme bygning har du andre japanske legender som Kendo-san og Kaido-san, så hvordan er det å dele plass og ideer med andre japanske legender i samme bygning som Matrix-skaperne?Nå for tiden er det veldig vanskelig å lage spill, veldig vanskelig, veldig vanskelig.Så jeg tror det er veldig vanskelig å dele kunnskapen med andre skapere, og i denne bygningen deler vi denne kunnskapen med alle spillskapere, og jeg ønsker med disse skaperne å oppnå å lage nye spill som i gamle dager, men i dag."
"Ok, Ohori-san, tusen takk for at du tok deg tid, takk for at du stilte opp på scenen, takk for dette intervjuet.Tusen takk skal du ha.Da jeg kom til Barcelona følte jeg lidenskapen og entusiasmen til alle menneskene, og det var fantastisk, det er fantastisk."