GRTV News - Paramount planlegger fiendtlig overtakelse av Warner Bros. til 108,4 milliarder dollar

David Ellison lar ikke WBD gå uten kamp.
"I dag snakker vi om Paramount som prøver seg på en fiendtlig overtakelse av Warner Bros til en verdi av 108,4 milliarder dollar, så som dere sikkert vet fra forrige uke, Jeg mener, jeg var borte, og jeg var fortsatt klar over dette i forrige uke, er at Netflix i hovedsak har blitt enige med Warner Bros om å kjøpe den store majoriteten av det for rundt 82,7 milliarder dollar Jeg tror det er det faktiske tallet, ja. Men Paramount, som dere sikkert vet, tidligere i år ønsket å kjøpe Warner Bros også. Denne Paramount-avtalen som nå er i gang, unnskyld Jeg ser bare at kameraet mitt flipper ut i hjørnet og ikke klarer å fokusere på ansiktet mitt."
"Hvis jeg beveger meg litt lenger frem, så er det klart. Som vi nå vet, ville Paramount ha den.David Ellison kommer ikke til å la Warner Bros gå uten kamp, da det ser ut til at han planlegger en fiendtlig overtakelse. Så hva dette fiendtlige oppkjøpet betyr er ikke at Paramount ikke er stormer kontoret med skarpladde våpen eller noe sånt, i stedet går de bare direkte til aksjonærene og tilbyr dem et kontanttilbud på 30 dollar per aksje. Så det ville være mye enklere sammenlignet med Netflix' avtale, som er basert på Netflix' resultater, det er litt mer av en aksjestjeling også, og det ville i hovedsak ikke være like klart som dette Paramount kjøper opp hele selskapet kontant. Paramount har lagt ut en uttalelse om dette da de kunngjorde fiendtlig overtakelsesforsøk, det er verdt å påpeke igjen at dette er et forsøk, dette er ikke nødvendigvis kommer til å gå gjennom, ettersom det antas at Netflix-avtalen er en ganske bindende avtale men ingenting er helt, helt bekreftet ennå. Det kommer til å gå en liten stund før denne typen avtaler går gjennom. Paramounts strategisk og økonomisk overbevisende tilbud til WBDs aksjonærer er et bedre alternativ enn Netflix-transaksjonen, som tilbyr dårligere og usikker verdi og utsetter WBD-aksjonærene for en langvarig regulatorisk prosess i flere jurisdiksjoner."
"klareringsprosess med et usikkert utfall sammen med en kompleks og ustabil blanding av egenkapital og og kontanter. Det er det Paramount sier om avtalen, som de åpenbart kommer til å om Netflix-avtalen fordi de vil at deres avtale skal gå gjennom. Men ja, folk på Variety sier i utgangspunktet at vi ikke er helt sikre, Netflix har ikke svart til dette, Warner Bros Discovery har ikke svart på dette, så vi vet ikke helt hva som skjer før de neste dagene, om folk vil godta denne avtalen eller ikke."
"Dette vil løse mange av folks klager på at Netflix kjøper Warner Bros fordi en mange klager over at Netflix' kjøp av Warner Bros vil bety slutten for kinofilmer og utgivelser slik vi kjenner dem, fordi Netflix åpenbart er en strømmetjeneste, de kommer til å ville mye av det de lager eksklusivt på strømming, selv om de har lagt ut ting på kino før som Knives Out er et godt eksempel, med mindre de tilpasser seg for å støtte kinoene. Men vet vi at Netflix-sjef Ted Sarandos ikke liker kinoer. Imidlertid har Paramount oppkjøpet av Paramount kan løse det, men det vil ikke løse problemene rundt monopolisering som er uunngåelig på mange av de måtene man ser på dette Warner Bros-oppkjøpet ...fremover. Hva synes du bør skje? Hvem mener du bør ende opp med Warner Bros på slutten av dagen? La meg få vite alt dette og mer til, så ses vi i morgen for noen flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"